«Челси» прекратил переговоры по трансферу Неймара

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вчера, 16:52

Нападающий ПСЖ не перейдёт в «Челси» этим летом.

Владелец «синих» действительно вёл переговоры с президентом парижского клуба относительно трансфер бразильца некоторое время назад.

Однако сейчас переход Неймара не является приоритетом для «Челси».