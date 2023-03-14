«Челси» прекратил переговоры по трансферу Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар не перейдёт в «Челси» этим летом.
Владелец «синих» Тодд Боэли действительно вёл переговоры с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи относительно трансфер бразильца некоторое время назад.
Однако сейчас переход Неймара не является приоритетом для «Челси».
Одним словом ... котелок у наших варит больше, причём на несколько порядков.
Одним словом ... котелок у наших варит больше, причём на несколько порядков.
После футбольного перфоманса американца в Челси, даже хотелки Хелаифи - сама последовательность. )
После футбольного перфоманса американца в Челси, даже хотелки Хелаифи - сама последовательность. )
Меня вот какой вопрос заинтересовал.
Я по итогам конкурса за февраль ожидаю приз, но вот вопрос получу ли я его в этом месяце и вопрос где будем получать призы в будущем?
Дело в том, что по всей стране начались забастовки в wildberries и пункты выдачи просто закрываются, а с 15 марта начинается всероссийская забастовка.
Лично у меня нет истерики, могу и подождать, но хочется ясности в данном вопросе.
Меня вот какой вопрос заинтересовал.
Я по итогам конкурса за февраль ожидаю приз, но вот вопрос получу ли я его в этом месяце и вопрос где будем получать призы в будущем?
Дело в том, что по всей стране начались забастовки в wildberries и пункты выдачи просто закрываются, а с 15 марта начинается всероссийская забастовка.
Лично у меня нет истерики, могу и подождать, но хочется ясности в данном вопросе.