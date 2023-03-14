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«Челси» прекратил переговоры по трансферу Неймара

вчера, 16:52

Нападающий ПСЖ Неймар не перейдёт в «Челси» этим летом.

Владелец «синих» Тодд Боэли действительно вёл переговоры с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи относительно трансфер бразильца некоторое время назад.

Однако сейчас переход Неймара не является приоритетом для «Челси».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:31
и у боссов Челси бывают верные решения !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Ну естественно Боэли (при всех своих званиях и дипломах) рядом с Ромой - ребёнок. Потому как любой еврей - выходец из совдепии десятикратно расторопнее своих собратьев из старого и нового света... Ведь евро-пиндосовская порода прямолинейна, потому как в тепличных условиях росла..., под эгидой фразы: "We are number one!" Наши же без ора и пафоса... на стрессах и вихрях событий поднимались, неоднократно попадали под колеса истории..., в общем огни и воды прошли..., поэтому воровать умеют отменно, законы под себя расчудесные нарисовали, бабло народное и собственность к рукам прибрали, поучая последних "правильно делать ставки" в 1X BET, пить литрами/вёдрами недоброжённое, а потому дешёвое пиво и под это дело... планомерно загонять себя в кабалу (кредиты).
Одним словом ... котелок у наших варит больше, причём на несколько порядков.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:43, ред.
Приоритеты ? У Боэли ?! Да ладно!
После футбольного перфоманса американца в Челси, даже хотелки Хелаифи - сама последовательность. )
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 19:15
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:29
    Даже в Челси научились считать большие деньги.
    w786qa64g5jz
    w786qa64g5jz
    вчера в 17:51
    Хорошо что во время опомнились
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 17:23
    Приветствую!
    Меня вот какой вопрос заинтересовал.
    Я по итогам конкурса за февраль ожидаю приз, но вот вопрос получу ли я его в этом месяце и вопрос где будем получать призы в будущем?
    Дело в том, что по всей стране начались забастовки в wildberries и пункты выдачи просто закрываются, а с 15 марта начинается всероссийская забастовка.
    Лично у меня нет истерики, могу и подождать, но хочется ясности в данном вопросе.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ 5wt6yy2d7y6p (раскрыть)
    вчера в 17:12
    В точку попал!!!
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 17:07
    Зачем им этот ленивый бразилец, он уже понял, что он всем нужен и востребован как футболист, но правда в том, что у него нет такого желания играть и выигрывать. Сейчас он просто зарабатывает себе деньги и чилит, зная что его не выгонят, да и он никуда не пойдёт от такой зарплаты.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:04
    Ну Неймар уже сказал, что остается в ПСЖ и идут все лесом
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:54
    Слишком много суеты от Нового босса Челси. Абрамович был солиднее...
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