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Для «Баварии» трансфер Осимхена будет слишком дорогим

вчера, 18:34

Трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена будет слишком дорогим для «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Неаполитанцы могут запросить за игрока не менее 100 млн евро.

Отмечается, что лучшим бомбардиром Серии А интересуются «Челси», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» проявлял интерес, но у команды уже есть Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:51
Баварии нужен Кай Хаверц. Уверен, этот парень будет забивать пачками, а за несколько сезонов, может стать и одним из лучших нападающих в мире.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 20:21
Мне кажется, что сейчас если куда и переходить, то только в Баварию или Реал. Но у Баварии и так с нападающими неплохо, тут вопрос к самому клубу нужен ли им еще один нап и кого они отпустят в случае покупки Осимхена.
Реал, наверное на втором месте, но там Винисиус и Бензема, но Бензема уже стар и постоянно какие-то проблемы со здоровьем в последнее время. Ко всему прочему, если верить слухам, то Реал присматривается к Кварацхелии - если возьмут сыгранную связку Хвичи и Осимхена, то это будет значительным усилением Реала в следующим сезоне.
В МС, как тут отметили, есть Холланд и Альварес - нападающие не хуже, а делать трансфер ради трансфера даже для "мешков" глупая затея, лучше усилить другие позиции.
МЮ, нестабильный клуб, который ждут перемены летом, не факт что с такой игрой как в последних матчах останется в зоне ЛЧ, а то и вообще попадет в еврокубки на следующий сезон. Променять клуб чемпион своей страны, который способен побороться за кубок ЛЧ, на проблемный, находясь на пике формы - сомнительная затея.
Барселона в это межсезонье никого не подпишет, но если уладит все свои проблемы, то следующей зимой будет очень интенсивно закупаться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:27
Такого дорогого, еще Баварцы подумают.
izrafel
izrafel
вчера в 19:11, ред.
Выражаясь словами классика: Sometimes maybe good, sometimes maybe s..t...
adekvat
adekvat
вчера в 19:02
Немцы знают толк в деньгах, в отличии от ПСЖ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:56
В Мюнхене не привыкли деньгами раскидываться
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:39
Да и не нужен он Баварии.
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