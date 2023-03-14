Для «Баварии» трансфер Осимхена будет слишком дорогим

Трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена будет слишком дорогим для «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Неаполитанцы могут запросить за игрока не менее 100 млн евро.
Отмечается, что лучшим бомбардиром Серии А интересуются «Челси», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» проявлял интерес, но у команды уже есть Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.
Реал, наверное на втором месте, но там Винисиус и Бензема, но Бензема уже стар и постоянно какие-то проблемы со здоровьем в последнее время. Ко всему прочему, если верить слухам, то Реал присматривается к Кварацхелии - если возьмут сыгранную связку Хвичи и Осимхена, то это будет значительным усилением Реала в следующим сезоне.
В МС, как тут отметили, есть Холланд и Альварес - нападающие не хуже, а делать трансфер ради трансфера даже для "мешков" глупая затея, лучше усилить другие позиции.
МЮ, нестабильный клуб, который ждут перемены летом, не факт что с такой игрой как в последних матчах останется в зоне ЛЧ, а то и вообще попадет в еврокубки на следующий сезон. Променять клуб чемпион своей страны, который способен побороться за кубок ЛЧ, на проблемный, находясь на пике формы - сомнительная затея.
Барселона в это межсезонье никого не подпишет, но если уладит все свои проблемы, то следующей зимой будет очень интенсивно закупаться.
Реал, наверное на втором месте, но там Винисиус и Бензема, но Бензема уже стар и постоянно какие-то проблемы со здоровьем в последнее время. Ко всему прочему, если верить слухам, то Реал присматривается к Кварацхелии - если возьмут сыгранную связку Хвичи и Осимхена, то это будет значительным усилением Реала в следующим сезоне.
В МС, как тут отметили, есть Холланд и Альварес - нападающие не хуже, а делать трансфер ради трансфера даже для "мешков" глупая затея, лучше усилить другие позиции.
МЮ, нестабильный клуб, который ждут перемены летом, не факт что с такой игрой как в последних матчах останется в зоне ЛЧ, а то и вообще попадет в еврокубки на следующий сезон. Променять клуб чемпион своей страны, который способен побороться за кубок ЛЧ, на проблемный, находясь на пике формы - сомнительная затея.
Барселона в это межсезонье никого не подпишет, но если уладит все свои проблемы, то следующей зимой будет очень интенсивно закупаться.