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В Нидерландах возобновили расследование в отношении Промеса

15 марта 2023, 13:05

Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Решение по делу о нападении на родственника, которое ожидалось в пятницу, вынесут позже. Дальнейшие разъяснения по этому вопросу суд даст на заседании, которое состоится 17 марта.

В начале марта прокурор попросил суд Амстердама приговорить Промеса к двум годам лишения свободы за нападение на родственника.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:11
Тьфу тьфу лучше не надо про нее вспоминать. Только начали забывать о ней.
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:42
Меня больше всего это взбесило !(((
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:18
Ещё и под советским гербом вспомнил этих выкормышей трансатлантического скотомогильника...
Союзник противников
Союзник противников ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 19:16
А по какому праву? Разве был приговор суда по уголовной статье???
Союзник противников
Союзник противников ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:15
Разве что на Зарему.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:14
А Антошка открыто "пилюёт" на них,ибо знает,что с Тарасовки выдачи нет.
Ironigor
Ironigor ответ Чист (раскрыть)
вчера в 11:05, ред.
Уважаемый, о каком вообще ДОВЕРИИ речь вы ведёте , и перед КЕМ ???? Вы что, только что прилетели из другого мира 🌍 , вы сколько лет отсутствовали на Земле. ПРАВОЗАЩИТНИК, а слово то какое вспомнили , как раз подходящее к нынешним реалиям ! Проснитесь друг, вас обокрали !)
Чист
Чист ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:22
из-за како гото уголовника терять доверие стран -очень странно будет выглядит позиция России - он что какой кто правозащитник или принёс нам какие -то секреты
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ andromend (раскрыть)
15 марта в 18:15
Ага...он там прям такой незаметный будет..))
andromend
andromend
15 марта в 17:31
Если заочно осудят к реальному сроку и просьба поступит о выдаче,то 99,9% ,что будет выдан.
0,1 % оставлю на то,что Промес встанет на лыжи и скроется в дебрях сибирской тайги.
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
15 марта в 16:55
В наше время это был весомый аргумент.
u33m34tupgs9
u33m34tupgs9 ответ ssspartak (раскрыть)
15 марта в 16:42
А ты разве не знаешь почему Промес пропустил зимние зарубежные сборы Спартака?
Стоит ему пересечь границу России, на нём сразу окажутся наручники и здравствуй "казённый дом".
Помимо этого дела, за ним и его семейкой числится торговля наркотиками, но пока шумиху сильно не подымают.
leonidspb1958a
leonidspb1958a
15 марта в 14:40
Просто граф Монте-Кристо с африканскими корнями!
112910415
112910415
15 марта в 14:11
учесть положительную характеристику с места работы !
ssspartak
ssspartak
15 марта в 14:11
Я не пойму почему его не арестуют? Не объявят в международный розыск?
adekvat
adekvat
15 марта в 13:27
Пусть в России остаётся, тут у него родственников нет, нападать не на кого.
FruttyPups
FruttyPups ответ DraKoshka (раскрыть)
15 марта в 13:23
спасибо, исправили
DraKoshka
DraKoshka
15 марта в 13:20
"...на заседании, которое состоится 17 матча".
оговорка, 17 марта
КЭТиК
КЭТиК
15 марта в 13:20
Осудить - осудят, а достать не получится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 марта в 13:20
Исправьте, пожалуйста, ошибку.
17 марта, а не матча...
ОПС
ОПС
15 марта в 13:12
Если суд вынесет предлагаемый прокурором приговор, то Промес просто не вернется в Голландию.
Ironigor
Ironigor
15 марта в 13:08
Квинси скоро получит российское гражданство и плевать он не хотел на все суды Амстердама !)
Сп62
Сп62
15 марта в 13:07
По просьбе трудящихся необходимо помиловать.
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