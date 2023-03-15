В Нидерландах возобновили расследование в отношении Промеса

Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Решение по делу о нападении на родственника, которое ожидалось в пятницу, вынесут позже. Дальнейшие разъяснения по этому вопросу суд даст на заседании, которое состоится 17 марта.
В начале марта прокурор попросил суд Амстердама приговорить Промеса к двум годам лишения свободы за нападение на родственника.
0,1 % оставлю на то,что Промес встанет на лыжи и скроется в дебрях сибирской тайги.
0,1 % оставлю на то,что Промес встанет на лыжи и скроется в дебрях сибирской тайги.
Стоит ему пересечь границу России, на нём сразу окажутся наручники и здравствуй "казённый дом".
Помимо этого дела, за ним и его семейкой числится торговля наркотиками, но пока шумиху сильно не подымают.
Стоит ему пересечь границу России, на нём сразу окажутся наручники и здравствуй "казённый дом".
Помимо этого дела, за ним и его семейкой числится торговля наркотиками, но пока шумиху сильно не подымают.
оговорка, 17 марта
оговорка, 17 марта
17 марта, а не матча...
17 марта, а не матча...