В Нидерландах возобновили расследование в отношении Промеса

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15 марта 2023, 13:05

Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении нападающего «Спартака» .

Решение по делу о нападении на родственника, которое ожидалось в пятницу, вынесут позже. Дальнейшие разъяснения по этому вопросу суд даст на заседании, которое состоится 17 марта.

В начале марта прокурор попросил суд Амстердама приговорить Промеса к двум годам лишения свободы за нападение на родственника.