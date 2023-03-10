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Прокуратура подала иск на «Барселону», Негрейру, Бартомеу и Розеля

10 марта 2023, 22:51

Прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о коррупции, связанной с судейством. Речь идет о «деле Негрейры».

Прокуратура также обвиняет в преступлении самого Хосе Марию Энрикеса Негрейру, экс-президентов каталонского клуба Хосепа Бартомеу и Сандро Розеля, а также бывших директоров «сине-гранатовых» Оскара Грау и Альберта Солера. Фигурантов дела обвиняют в коррупции между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестном администрировании и фальсификации документов. В заявлении прокуратуры сказано:

Через президентов Сандро Розеля и Хосепа Марию Бартомеу «Барселона» достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой о том, что он, будучи вице-президентом технического комитета арбитров, будет проводить действия, направленные на предоставление клубу предпочтения при принятии судьями решений в матчах клуба в обмен на деньги.

Ранее стало известно, что Розеля хотят привлечь к делу лишь в качестве свидетеля. Помимо этого прокуратура намерена привлечь в качестве свидетелей нынешнего президента «Барселоны» Жоана Лапорту, а также Жоана Гаспара, который ранее находился в этой должности.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:45
Лучшее наказание для Барсы - это запрет симуляций на 5 трансферных окон. Вот тогда им точно тяжко придется
112910415
112910415
вчера в 06:40
всё интереснее становится
ДСА
ДСА
вчера в 05:05
Тут похоже совсем не отвертеться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 02:03

Не иначе...
Василий 50
Василий 50
вчера в 01:06
А виноват во всем гном.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 00:43
Россель : Опять я?.. А-ха-ха-ха...
drug01
drug01
вчера в 00:19
Дела очень серьёзные, будут большие штрафы и более значимые наказания
eleven LC
eleven LC
10 марта в 23:17
Это уже серьёзно
Интересно как Барселону накажут,нехотелось бы их исключения из ЛаЛиги
Наверно будет штраф или снятие очков
Гость
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