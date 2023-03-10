Прокуратура подала иск на «Барселону», Негрейру, Бартомеу и Розеля

Прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о коррупции, связанной с судейством. Речь идет о «деле Негрейры».
Прокуратура также обвиняет в преступлении самого Хосе Марию Энрикеса Негрейру, экс-президентов каталонского клуба Хосепа Бартомеу и Сандро Розеля, а также бывших директоров «сине-гранатовых» Оскара Грау и Альберта Солера. Фигурантов дела обвиняют в коррупции между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестном администрировании и фальсификации документов. В заявлении прокуратуры сказано:
Через президентов Сандро Розеля и Хосепа Марию Бартомеу «Барселона» достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой о том, что он, будучи вице-президентом технического комитета арбитров, будет проводить действия, направленные на предоставление клубу предпочтения при принятии судьями решений в матчах клуба в обмен на деньги.
Ранее стало известно, что Розеля хотят привлечь к делу лишь в качестве свидетеля. Помимо этого прокуратура намерена привлечь в качестве свидетелей нынешнего президента «Барселоны» Жоана Лапорту, а также Жоана Гаспара, который ранее находился в этой должности.
Не иначе...
Не иначе...
Интересно как Барселону накажут,нехотелось бы их исключения из ЛаЛиги
Наверно будет штраф или снятие очков
Интересно как Барселону накажут,нехотелось бы их исключения из ЛаЛиги
Наверно будет штраф или снятие очков