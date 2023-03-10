Прокуратура подала иск на «Барселону», Негрейру, Бартомеу и Розеля

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10 марта 2023, 22:51

Прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о коррупции, связанной с судейством. Речь идет о «деле Негрейры».

Прокуратура также обвиняет в преступлении самого Хосе Марию Энрикеса Негрейру, экс-президентов каталонского клуба и , а также бывших директоров «сине-гранатовых» Оскара Грау и Альберта Солера. Фигурантов дела обвиняют в коррупции между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестном администрировании и фальсификации документов. В заявлении прокуратуры сказано:

Через президентов Сандро Розеля и Хосепа Марию Бартомеу «Барселона» достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой о том, что он, будучи вице-президентом технического комитета арбитров, будет проводить действия, направленные на предоставление клубу предпочтения при принятии судьями решений в матчах клуба в обмен на деньги.

Ранее стало известно, что Розеля хотят привлечь к делу лишь в качестве свидетеля. Помимо этого прокуратура намерена привлечь в качестве свидетелей нынешнего президента «Барселоны» , а также Жоана Гаспара, который ранее находился в этой должности.