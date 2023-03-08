Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыФранция. Лига 1 2022/2023

Бен Арфа выиграл суд у ПСЖ. Клуб заплатит ему более 100 000 евро

08 марта 2023, 13:51

Бывший нападающий ПСЖ Атем Бен Арфа выиграл суд у парижского клуба.

В период своих выступлений за парижан (2016-2018) футболист позволил себе оскорбительное замечание в адрес эмира Катара, за что почти на год был выведен из состава команды. Бен Арфа подал суд, требуя от ПСЖ около 8 млн евро, потому что он утверждал, что если выходил бы на поле, то мог бы получить солидные бонусы. Однако суд по трудовым спорам отказал футболисту.

Сейчас Апелляционный суд Парижа признал ПСЖ виновным в давлении на игрока в психологическом плане, а также неоплаченных счетах. Суд обязал парижан выплатить Атему более 100 000 евро в качестве компенсации.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Болельщик, напавший на вратаря «Севильи», получил тюремный срок
08 марта
«Барселоне» предъявят обвинения в связи с «делом Негрейры»
07 марта
Прокурор запросил 2 года тюрьмы для Промеса за нападение на родственника
03 марта
Прокуратура выдвинула Хакими обвинения в изнасиловании
03 марта
Промес не прибудет на суд в Нидерланды. В Амстердаме его хотят арестовать
02 марта
СлухиРефери из Ла Лиги подадут в суд на Негрейру
25 февраля
Сортировать
Все комментарии
Накир
Накир
08 марта в 17:45
Ну так сказать на пропитание, пока он безработный...:)))
VeniaminS
VeniaminS
08 марта в 14:59
Молодец какой,добился своего,100000 совсем даже неплохо.
112910415
112910415
08 марта в 14:57
клуб отделался дёшево
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 марта в 14:43
За длинный язык потерял 8 млн евро...но получил кешбек в 100 тыщ....
Наверное теперь счастлив...)))
pendulum47
pendulum47
08 марта в 14:19
Араб у арабов спросил за давление в клубе
100к тоже не плохой кэш
Варвар7
Варвар7
08 марта в 14:07

После суда по трудовым спорам...
6yrjz9yneed4
6yrjz9yneed4
08 марта в 13:52
Знатно арфист за бездонное арабское вымя подёргал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 