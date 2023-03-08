Бен Арфа выиграл суд у ПСЖ. Клуб заплатит ему более 100 000 евро

Бывший нападающий ПСЖ Атем Бен Арфа выиграл суд у парижского клуба.
В период своих выступлений за парижан (2016-2018) футболист позволил себе оскорбительное замечание в адрес эмира Катара, за что почти на год был выведен из состава команды. Бен Арфа подал суд, требуя от ПСЖ около 8 млн евро, потому что он утверждал, что если выходил бы на поле, то мог бы получить солидные бонусы. Однако суд по трудовым спорам отказал футболисту.
Сейчас Апелляционный суд Парижа признал ПСЖ виновным в давлении на игрока в психологическом плане, а также неоплаченных счетах. Суд обязал парижан выплатить Атему более 100 000 евро в качестве компенсации.
Наверное теперь счастлив...)))
Наверное теперь счастлив...)))
100к тоже не плохой кэш
100к тоже не плохой кэш
После суда по трудовым спорам...
После суда по трудовым спорам...