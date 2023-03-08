Бен Арфа выиграл суд у ПСЖ. Клуб заплатит ему более 100 000 евро

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08 марта 2023, 13:51

Бывший нападающий ПСЖ выиграл суд у парижского клуба.

В период своих выступлений за парижан (2016-2018) футболист позволил себе оскорбительное замечание в адрес эмира Катара, за что почти на год был выведен из состава команды. Бен Арфа подал суд, требуя от ПСЖ около 8 млн евро, потому что он утверждал, что если выходил бы на поле, то мог бы получить солидные бонусы. Однако суд по трудовым спорам отказал футболисту.