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Бывших тренеров «Барселоны» просят дать показания по «делу Негрейры»

вчера, 20:46

Прокуратура попросила судью вызвать бывших тренеров «Барселоны» Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде для дачи показаний в качестве свидетелей по «делу Негрейры», сообщает El Pais.

По информации источника, им нужно будет сообщить о том, знали ли они о существовании предполагаемых отчётов о поведении судей во время матчей. Прокуратура пришла к выводу, что выплаты, которые совершал каталонский клуб в период с 2001 по 2018 год, были предназначены для того, чтобы арбитр влиял на решения судей.

Вальверде, тренировавший «Барсу» с мая 2017 по 2020 год, отреагировал на информацию, сказав, что не знал о существовании выплат. Энрике возглавлял «сине-гранатовых» с 2014 по март 2017 года.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 12:24
Да всё понятно, только они могут сказать, что покупали сведения для аналитического отдела или ещё кого... а, даже, если они уже зарекнулись, что покупали именно для Вальверде или ещё кого там, ну, забыли ему передать и всё! Это никак не доказывает факт подкупа судьи, так что сколько угодно могут в суде дурака валять да и Вальверде может включить старого маразматика и сказать что уже и не помнит что и куда ему поступало
erla1984
erla1984
сегодня в 11:56
вот почему арсенал не смог взять кубок ЛЧ в 2005/2006, именно в этом финале засудили канониров и удалили сол кэмпбелла и не засчитали пенальти еще, тв...ри продажные жеалю барселоне вылета в сегунду навсегда, я кайфую от того что барсе хе...во сейчас!!!!!!!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 11:41, ред.
Есть, в виде признания руководителей Барселоны
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 11:41
Я твой ответ прочел внимательно, но ты не погимаешь что прокуратуре выгодно эти показания. Еще раз по полочкам. Барса утверждает что покупала разъснительную информацию для команды и тренерсеого штаба , но тренер утверждает что ничего не знал об этом, и собственно это противоречит словам руководителей Барсы, так понятно?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 11:07
Есть доказательства подкупа? Так и тебя могут посадить за "ничего".
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:05
И бывшие тренера, и бывшие судьи, и нынешние дадут показания само собой, все скажут "не знали". А даже если кто-то знал, то он не захочет участвовать в скандале, ибо и сам сядет.
Нет у них своего Жеглова))
112910415
112910415
сегодня в 08:37
пытки у них запрещены ?
не будет результата
hb7p9c45j28c
hb7p9c45j28c
сегодня в 03:43
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:19, ред.
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина !" .... ))

Кружатся вокруг да около, но прямых доказательств подкупа, либо получения выгоды, посредством влияния на результат матчей, у следствия пока однозначно нет. Если дело так и дальше пойдёт, - без персонификации выгодоприобретателей, то нихрена у прокуратуры не выйдет, потому как косвенные улики в таких делах не канают.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:03, ред.
Надо Переса ещё опросить... Они с бармалеем частенько в ложах сидели вместе.. Может оттуда сразу и команды по связи давали... Как в Ф-1... Или болбои может что видели... А-ха-ха-ха...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 23:00
Лол) ты вообще прочитал мой ответ?)
DXTK
DXTK
вчера в 22:46, ред.
С 2001 года они что там долбанулись совсем? Еще пускай капнут со времен Кройфа.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Так этот ответ их и устраивает. Ты разае не понимаешь что ли? То есть Барса покупаоа информацию для команды а сам тренер об этом ничего не знает. И тут возникает вопрос , а для кого вы тогда пркупали что ваш главный тренер не щнает об этом?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:40
Пошёл опрос "свидетелей" по делу.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 22:32
Так в том то и дело, что ничего кроме подобного ответа они от него не добьются, даже если он действительно что-то знает, это называется профессиональная этика
faneng
faneng
вчера в 22:24
В Древнем Риме да и потом было и есть понятие "хромающее правосудие" - в том смысле, что машина правосудия работает очень медленно, очень неторопливо. И все-таки работает, и все-таки справедливость может восторжествовать.
Я смотрю, что прокуратура уже расширила рамки. Сначала писали, кажется, про 2016-2020 гг., а теперь уже - 2001-2018 гг., т.е. это практически вся та эпоха, когда Барселона побеждала и когда я лично каждый раз возмущался - ну как так, почему опять Барселоне подсуживают?
И вот теперь это всё может всплыть наружу. Правда, как я понимаю, речь идет только о чемпионате Испании? Там Барселоне тоже помогали, но меня это меньше волнует. Меня волнует Лига чемпионов - финал 2006 г., когда один из двух голов Барселоны был из офсайда, Эвребе в 2009 г., Маркус Мерк и удаление Пепе в 2011 г., Айтекин в 2017 г.
Мне интересно, из-за дела Негрейры Барселону могут лишить всех титулов и сослать в Сегунду?
Просто ведь Ювентус сослали в Серию Б в 2006 г., а Олимпик Марсель вообще был жестко наказан в 1993 г. - им тогда даже не дали сыграть в межконтинентальном кубке.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:03
Как что? Барса утверждает что покупала разьяснительную информацию для клуба, а Вальверде говорит что не слышал ничего об этом
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:52
Напрасный труд:Они слепоглухонемые,
dok66
dok66
вчера в 21:49
Понятно , что тренеры пойдут в отказ , даже если что-то и знали . Зачем терять репутацию .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:39
А что вообще по этому поводу с тренеров можно спросить? Даже если что-то знают, скажут "я тренер - со свистком гоняю игроков по лужайке базы, отвалите от меня!" вряд ли кто-то из них занимал в клубе еще какую-либо должность, как Фергюсон например
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:50
Почему Пепа не вызывают на допрос
Гость
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