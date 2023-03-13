Бывших тренеров «Барселоны» просят дать показания по «делу Негрейры»

1678729567

вчера, 20:46

Прокуратура попросила судью вызвать бывших тренеров «Барселоны» и для дачи показаний в качестве свидетелей по «делу Негрейры», сообщает El Pais.

По информации источника, им нужно будет сообщить о том, знали ли они о существовании предполагаемых отчётов о поведении судей во время матчей. Прокуратура пришла к выводу, что выплаты, которые совершал каталонский клуб в период с 2001 по 2018 год, были предназначены для того, чтобы арбитр влиял на решения судей.

Вальверде, тренировавший «Барсу» с мая 2017 по 2020 год, отреагировал на информацию, сказав, что не знал о существовании выплат. Энрике возглавлял «сине-гранатовых» с 2014 по март 2017 года.