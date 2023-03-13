Бывших тренеров «Барселоны» просят дать показания по «делу Негрейры»

Прокуратура попросила судью вызвать бывших тренеров «Барселоны» Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде для дачи показаний в качестве свидетелей по «делу Негрейры», сообщает El Pais.
По информации источника, им нужно будет сообщить о том, знали ли они о существовании предполагаемых отчётов о поведении судей во время матчей. Прокуратура пришла к выводу, что выплаты, которые совершал каталонский клуб в период с 2001 по 2018 год, были предназначены для того, чтобы арбитр влиял на решения судей.
Вальверде, тренировавший «Барсу» с мая 2017 по 2020 год, отреагировал на информацию, сказав, что не знал о существовании выплат. Энрике возглавлял «сине-гранатовых» с 2014 по март 2017 года.
Кружатся вокруг да около, но прямых доказательств подкупа, либо получения выгоды, посредством влияния на результат матчей, у следствия пока однозначно нет. Если дело так и дальше пойдёт, - без персонификации выгодоприобретателей, то нихрена у прокуратуры не выйдет, потому как косвенные улики в таких делах не канают.
Кружатся вокруг да около, но прямых доказательств подкупа, либо получения выгоды, посредством влияния на результат матчей, у следствия пока однозначно нет. Если дело так и дальше пойдёт, - без персонификации выгодоприобретателей, то нихрена у прокуратуры не выйдет, потому как косвенные улики в таких делах не канают.