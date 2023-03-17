«Торино» отпустит Миранчука в сборную России

В пресс-службе «Торино» сообщили о том, что полузащитник Алексей Миранчук отправится в сборную России.
Алексей отправится в национальную сборную.
Сегодня национальная команда назвала состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, во время которого пройдут товарищеские матчи с Ираном в Тегеране 23 марта и Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.
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клубу это зачем ? а игроку ?
клубу это зачем ? а игроку ?