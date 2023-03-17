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«Торино» отпустит Миранчука в сборную России

вчера, 12:33

В пресс-службе «Торино» сообщили о том, что полузащитник Алексей Миранчук отправится в сборную России.

Алексей отправится в национальную сборную.

Сегодня национальная команда назвала состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, во время которого пройдут товарищеские матчи с Ираном в Тегеране 23 марта и Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:57, ред.
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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:50
У них тоже пауза,поэтому даже бояться перестали,что травмируется в сборной,или без контроля загуляет?
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:01, ред.
Видят что для команды старается так же и Головин
112910415
112910415
вчера в 12:57
так удивительно, что и слов нет !
клубу это зачем ? а игроку ?
drug01
drug01
вчера в 12:57
Эта игра не решает но всё же хорошо
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:52
Благородно и правильно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:40
Лёха пригодится в сборной
Гость
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