Сборная России объявила окончательный состав на мартовский сбор

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал финальный состав команды на мартовский сбор. В список вошли 29 футболистов.
Вратари: Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся 19 марта в Новогорске.
Только что из сайта Азиатская Футбольная Конфедерация.(АФК.)
Думаю всё по делу.
Только что из сайта Азиатская Футбольная Конфедерация.(АФК.)
Думаю всё по делу.
Футболисты в РПЛ настолько усреднённые и не вызывающие восторга, что просто удивительно, что кого-то из болельщиков может интересовать данный вопрос.
Давайте заглянем в недалёкое будущее и представим, что в ближайших матчах сборная выиграет или проиграет. Какое сейчас ЭТО имеет значение ? Я бы вообще вызвал ребят, играющих во второй лиге. Пусть они окунутся в антураж международных матчей и хоть немного прикоснутся к празднику футбола. А то ковыряются у себя в регионах и света белого не видят. А наши чудо-футболисты из РПЛ пусть отдохнут.
Футболисты в РПЛ настолько усреднённые и не вызывающие восторга, что просто удивительно, что кого-то из болельщиков может интересовать данный вопрос.
Давайте заглянем в недалёкое будущее и представим, что в ближайших матчах сборная выиграет или проиграет. Какое сейчас ЭТО имеет значение ? Я бы вообще вызвал ребят, играющих во второй лиге. Пусть они окунутся в антураж международных матчей и хоть немного прикоснутся к празднику футбола. А то ковыряются у себя в регионах и света белого не видят. А наши чудо-футболисты из РПЛ пусть отдохнут.
Тренер вызвал в сборную из ЦСКА и Зенита в сумме - 3-х игроков...
А из "Ростова" - 5 игроков...
Составьте уравнение, с помощью которого можно будет определить, в каком из этих 3-х клубов работает данный тренер, в свободное от сборной время...
Тренер вызвал в сборную из ЦСКА и Зенита в сумме - 3-х игроков...
А из "Ростова" - 5 игроков...
Составьте уравнение, с помощью которого можно будет определить, в каком из этих 3-х клубов работает данный тренер, в свободное от сборной время...
Одного вспомнил, Пиняев по-моему, только у него одного оригинальная обводка. Могу ошибиться фамилией. Невысокого роста, в сборной с прошлого года, играет на левом фланге.
Одного вспомнил, Пиняев по-моему, только у него одного оригинальная обводка. Могу ошибиться фамилией. Невысокого роста, в сборной с прошлого года, играет на левом фланге.
Андрей Мостовой игрок мастеровитей чем 80% вышеперечисленных....даже при небольшом времени в составе...
Андрей Мостовой игрок мастеровитей чем 80% вышеперечисленных....даже при небольшом времени в составе...
Вывод однозначен: количество нападающих не имеет никакого отношения к качеству игры в передней линии.
Вывод однозначен: количество нападающих не имеет никакого отношения к качеству игры в передней линии.
Даже так можно понять какая у сборной проблема
Даже так можно понять какая у сборной проблема
Ты ж потом все свои комменты стираешь...
Ты ж потом все свои комменты стираешь...
Сам гл.тренер во время матчей РПЛ наблюдает за интересующими его кандидатами.
Сам гл.тренер во время матчей РПЛ наблюдает за интересующими его кандидатами.