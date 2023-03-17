Сборная России объявила окончательный состав на мартовский сбор

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вчера, 10:55

Тренерский штаб сборной России во главе с назвал финальный состав команды на мартовский сбор. В список вошли 29 футболистов.

Вратари: Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков ( ЦСКА , Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся 19 марта в Новогорске.