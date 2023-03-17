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Сборная России объявила окончательный состав на мартовский сбор

вчера, 10:55

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал финальный состав команды на мартовский сбор. В список вошли 29 футболистов.

Вратари: Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся 19 марта в Новогорске.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 05:15
Дзюбе не хватает одного гола, чтобы стать самым забивным форвардом за всё 62ократическое время. Куда уж ещё забивнее )))
Борисыч1
Борисыч1 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 02:38
Когда Россия играла в полуфинале Евро-2008, в Команде было только 3 зенитуса на поле.
pomor45
pomor45
вчера в 23:23, ред.
В этой сборной вся "надежда" на никудышного Кузяева. Видно Карпин впечатлён его "талантом" пенальтиста.
Ravshan878
Ravshan878 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 22:12
Привет дружище.
Только что из сайта Азиатская Футбольная Конфедерация.(АФК.)
Думаю всё по делу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:59
Доп. условия, а из Спартака 8. Задача усложняется вопросом. А в какой клуб он хочет перейти, если его выгонят из этого?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:24
Почитал комментарии. Удивлён, что ещё кого - то может интересовать состав сборной. С этим не определился главный тренер, а мы гадаем, кто лучше, кто хуже, почему этот, а не тот, почему этот достоин играть за сборную, а этот нет.
Футболисты в РПЛ настолько усреднённые и не вызывающие восторга, что просто удивительно, что кого-то из болельщиков может интересовать данный вопрос.
Давайте заглянем в недалёкое будущее и представим, что в ближайших матчах сборная выиграет или проиграет. Какое сейчас ЭТО имеет значение ? Я бы вообще вызвал ребят, играющих во второй лиге. Пусть они окунутся в антураж международных матчей и хоть немного прикоснутся к празднику футбола. А то ковыряются у себя в регионах и света белого не видят. А наши чудо-футболисты из РПЛ пусть отдохнут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:32, ред.
Школьная задача из учебника 4-го класса...

Тренер вызвал в сборную из ЦСКА и Зенита в сумме - 3-х игроков...
А из "Ростова" - 5 игроков...
Составьте уравнение, с помощью которого можно будет определить, в каком из этих 3-х клубов работает данный тренер, в свободное от сборной время...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
К сожалению, таковых у нас нет. Я даже не вспомню, сколько лет назад у нас был "нормальный" форвард. Разве что Кокорин. Но и тот далече... Про полузащитников молчу, они все на одно лицо, с одинаковой, ординарной, техникой, лично для меня серая масса без ярких личностей.
Одного вспомнил, Пиняев по-моему, только у него одного оригинальная обводка. Могу ошибиться фамилией. Невысокого роста, в сборной с прошлого года, играет на левом фланге.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:47
Никогда не понимал неумный постулат : "Кто в клубах играет, того и зову"...)))

Андрей Мостовой игрок мастеровитей чем 80% вышеперечисленных....даже при небольшом времени в составе...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 17:13
Вратарей больше, чем напов, классика
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:13
Я с удовольствием это сделаю на другом сайте. например там где тестируют IQ. Вроде как здесь футбольный сайт и за комментарии не по теме наказывают. Или у Вас индульгенция?
морозз
морозз
вчера в 17:10
Комличенко, Песьяков, Сильянов, Осипенко…чем то родным из советских времён повеяло! Это когда приходит в сборную главным тренер типа Карпина и сразу набирает в команду кучку бездарностей из своего клуба сидящих на лавке!
амурец
амурец ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 16:50
Там только Сафонов так себе, а остальные не о сем
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:49
Хорошо. Ну а так если подумать кто у нас хороший забивной нап, бомбардир?) Даже из числа номинальных полузащитников
амурец
амурец
вчера в 16:47
Охренеть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 16:12
Сейчас пожалуй Лантратов получше будет, поэтому Карпин его и не вызвал, чтобы Песьякову комфортнее было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:11
Повторю ШЕСТЕРО, но четверо уже протерли и с голым задом их не стали трогать, а эти двое иногда выходят и еще не протерли, но ненадолго.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 16:06
Где вы увидели нападающих, если быть точнее - игроков передней линии ? Поверьте, полузащитники могут принести больше пользы, чем те футболисты, которых гл.тренер вызвал на сборы и игры. Кроме того, нападающие - это условное деление игроков по линиям, и никакого отношения к футболу вообще и нашей сборной в частности это деление не имеет. В настоящее время всё так перемешалось, что порой непонятно, кто где играет. И это правильно !
Вывод однозначен: количество нападающих не имеет никакого отношения к качеству игры в передней линии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:04
Уважаемый, именно этими словами А.С. Пушкин характеризовал Ольгу, как антипод Татьяны Лариной.
Jon718875
Jon718875 ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 15:55
Очевидно Кафанов не уверен ни в одном и хочет поставить в ворота сразу двоих
w1345ds
w1345ds ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 15:39
Это не ему а Кафанову. Карпин так и говорит, за вратарей отвечает Кафанов.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 15:33
4 вратаря, 3 нападающих)))
Даже так можно понять какая у сборной проблема
Jon718875
Jon718875 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:43
Просыпайся, а то и этих двух проспишь
альсато
альсато ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 14:39
будем и в Африке!..дай срок!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:37
Состав, как состав. Напов мало, как и раньше. Смолова, новоиспечённого ж/дорожника нет и то.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 14:36
надо было в африку вступать, там состав помощнее чем на среднеазиатских играх
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:31
Ну хоть не хохол..
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:27
по какой стране?))))...до Урала, что ли?))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Я бы тебе ответил, но смысл (для чего...кого) ?
Ты ж потом все свои комменты стираешь...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:24
ПЕТЛЕ. Комментарий в 13.35. Зачем же так категорично, а иногда и оскорбительно в адрес своего оппонента ? При нынешнем положении вещей ездить по стране и наблюдать с трибуны вполне могут два его помощника в сборной ( на мой взгляд, достаточно и одного ), а их мнения вполне достаточно, чтобы тот же Карпин прислушался к ним. Есть видеозаписи матчей РПЛ, из которых вполне можно сложить картину о возможностях кандидатов.
Сам гл.тренер во время матчей РПЛ наблюдает за интересующими его кандидатами.
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