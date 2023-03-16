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Названа заявка сборной Англии на ближайшие матчи отбора к Евро-2024

вчера, 20:16

Опубликована заявка сборной Англии на матчи против команд Италии (23 марта) и Украины (26 марта) в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Бенжамин Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба — «Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»).

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер сити»), Харри Кейн (Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака «арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:16
...товарняк бы с ними "закрытый" сгонять ! Who is who ? Размечтался Я ...!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Не все. Санчо нет. Куда его дели, хз.
Если брать по позиции, то он намного интереснее Грилиша
shlomo
shlomo
вчера в 20:46
Ну вроде как все на месте... состав боевой, посмотрим что наиграют
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:45
Смотрю на заявки других стран... со вздохом.
Гость
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