Названа заявка сборной Англии на ближайшие матчи отбора к Евро-2024

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вчера, 20:16

Опубликована заявка сборной Англии на матчи против команд Италии (23 марта) и Украины (26 марта) в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Бенжамин Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Полузащитники: («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба — «Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»).

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер сити»), (Тоттенхэм"), («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака «арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).