Названа заявка сборной Англии на ближайшие матчи отбора к Евро-2024

Опубликована заявка сборной Англии на матчи против команд Италии (23 марта) и Украины (26 марта) в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).
Защитники: Бенжамин Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба — «Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»).
Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер сити»), Харри Кейн (Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака «арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).
Если брать по позиции, то он намного интереснее Грилиша
Если брать по позиции, то он намного интереснее Грилиша