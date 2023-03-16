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Франция объявила состав на первые матчи отборочного цикла к Евро-2024

вчера, 16:51

Сборная Франции объявила состав на матчи отборочного цикла к Чемпионату Европы 2024 года с Нидерландами и Ирландией, которые пройдут 24 и 27 марта.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибрахима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Ульен-Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»).

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рэндал Коло («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:24
Шикарный состав у сборной Франции! Только вот почему Камавинга записали как защитника? В Мадридском Реале он играл на позиции левого защитника, но это была вынужденная мера. Во вчерашнем матче против Ливерпуля он во всей красе проявил себя в опорной зоне! Жаль что упрямый Дешам Карима в сборную не вызывает, хотя тот вчера небольшое повреждение в игре против Ливерпуля получил, лучше пусть залечивает раны так сказать
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:13
Он же завершил карьеру в сборной ну как минимум в сборной дешама.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 17:12
Камавингу в защиту уже записали.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:02
А где же Бензема?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:53
Состав довольно боевой, сопернику придётся нелегко...
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