Франция объявила состав на первые матчи отборочного цикла к Евро-2024

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вчера, 16:51

Сборная Франции объявила состав на матчи отборочного цикла к Чемпионату Европы 2024 года с Нидерландами и Ирландией, которые пройдут 24 и 27 марта.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибрахима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Ульен-Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»).