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Роналду будет вызван на матчи сборной Португалии в отборе к Евро-2024

15 марта 2023, 23:19

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду получит вызов в сборную Португалии.

Главный тренер национальной команды Роберто Мартинес ранее общался с игроком на эту тему. Футболист намерен продолжить выступления за сборную.

Речь идет о матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года: против Лихтенштейна 23 марта и Люксембурга 26 марта.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:23
Хм, ты прав. Я не рассматривал с точки зрения голов и гонки-преследования. Месси то действительно уже близко подобрался, 20 голов разницы, не так уж и много, а если взять в расчет, что Рон перестанет играть, а Месси поучаствует в отборе и еще одном ЧМ-КА, то разрыв сократится до минимума.
Просто интересно, в ФФП его друзья сидят или он им башляет просто. Сами посудите, ресурсы Рона позволяют ему платить из своего кармана наставнику, через ФФП, причем миллионов 10 в год для него не деньги, а для тренера это огромная сумма, даже для самого титулованного.
Но это если рассуждать из области фантастики. Хотя кто его знает.
А тренер, которому платит Рон, будет ставить в состав Рона...
Elliada
Elliada ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 12:15
Федерация Футбола Португалии делает всё, чтобы Роналду стал рекордсменом. К примеру, если он выйдет на эти игры, то станет рекордсменом по количеству игр за сборные. Сейчас он делит первое место с каким-то малазийцем. + отличная возможность набить статистику, чтобы оставаться лучшим бомбардиром на уровне сборных. Еще год назад он был недосягаемым, но за 2022 год Месси забил 18 голов и теперь отстает на 20 голов. Если Роналду больше не будут вызывать, Месси побьет его рекорд за 2 года. Вспомни, как ФФП хотела переписать гол Бруну на Роналду.

Конечно, его выступления за сборную вредит самой сборной, но похоже ФФП это не волнует. Уволили Сантуша, который принес Португалии 2 трофея только потому, что тот усадил на лавку Роналду. Хотя со спортивной точки зрения Сантуш добился успеха на ЧМ. Это первая 1/4 за 16 лет. И добились этого без Роналду.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 10:43
Вот пусть молодые и учатся у него) Как играющий тренер для них
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 10:40
До сих пор не понимаю че его не выпускали на чемпионате мира. Ну пропустил сборы и пропустил, Промес у Спартака тоже пропустил, и в отличной форме, дубль вон забил
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 10:15
Блин, шутка про Лихтенштейн и Люксембург не актуальна, как я посмотрю. Много остряков уже высказались))
А если по делу, то согласен с Байкалом. Неужели команды из нижней части любого футбольного рейтинга без Баласта не обыграть? Как мне кажется в таких матчах можно начать опробовать еще сырые новые тактические схемы, а тут португальцам предлагают старую схему - "навешивай/пасуй на Роналду, он забьет и будет красавчиком, улучшит стату". А где выгода для сборной то? В отборе не только Лихтенштейны и Люксембурги. А на ЧЕ и того хуже, нет ни одной такой... Зато есть топ сборные, в матчах против которых Рон полезен примерно так же, как открывашка для уже открытой бутылки, которая к тому же с завинчивающейся крышкой...
112910415
112910415
вчера в 08:05
великий желает откорректировать строку "голы за сборную" ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 06:45
Этим соперникам он еще и забьет.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 03:53
Без гея-нарцисса сборные Лихтенштейна и Люксембурга португальцам не одолеть.
Dima salev
Dima salev
вчера в 03:05
Даже мертвый Роналду лучше других игроков сборной Португалии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 01:36
Зачем эта обуза сборной? У Португалии не тренер, а манекен, раз его вызывает даже после голевой засухи в арабской лиге. Видимо Роналду сам выбирает состав. Стоило только Сантушу усадить его на скамейку, как его тут же уволили и назначили удобного Мартинеса.
shur
shur ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 01:04
...потому и вызывают ! Он уже из за старости, вреднее стал и в сборной тоже не подарок, но кого...?!
Gelious
Gelious
вчера в 00:46
Сложный вопрос, конечно. И Роналду уж естарый, нужно новых подтягивать. И некого. Вечно молодые, вечно талантливые. А на выходе все время пшик. После Нани и некого вспомнит крутого впереди
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 00:16
Сантуш вовремя свалил..
Elliada
Elliada
вчера в 00:03
Любимые соперники Роналду.
SСORPION
SСORPION
15 марта в 23:49
Лучший бомбардир сборных и в истории футбола нужен своей сборной.
Agamaga........
Agamaga........
15 марта в 23:41
Против Лихтенштейна, Люксембурга 😂👏👏👏
Хотя после СА и против врачей и пожарных ему будет трудно играть.
VeniaminS
VeniaminS
15 марта в 23:37
Правильное решение,играть за сборную страны - это честь.
Варвар7
Варвар7
15 марта в 23:36
Ну что ж "соломоново решение" - Роланду в сборной, соперники прямо скажем - "проходные".
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