Роналду будет вызван на матчи сборной Португалии в отборе к Евро-2024

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду получит вызов в сборную Португалии.
Главный тренер национальной команды Роберто Мартинес ранее общался с игроком на эту тему. Футболист намерен продолжить выступления за сборную.
Речь идет о матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года: против Лихтенштейна 23 марта и Люксембурга 26 марта.
Просто интересно, в ФФП его друзья сидят или он им башляет просто. Сами посудите, ресурсы Рона позволяют ему платить из своего кармана наставнику, через ФФП, причем миллионов 10 в год для него не деньги, а для тренера это огромная сумма, даже для самого титулованного.
Но это если рассуждать из области фантастики. Хотя кто его знает.
А тренер, которому платит Рон, будет ставить в состав Рона...
Просто интересно, в ФФП его друзья сидят или он им башляет просто. Сами посудите, ресурсы Рона позволяют ему платить из своего кармана наставнику, через ФФП, причем миллионов 10 в год для него не деньги, а для тренера это огромная сумма, даже для самого титулованного.
Но это если рассуждать из области фантастики. Хотя кто его знает.
А тренер, которому платит Рон, будет ставить в состав Рона...
Конечно, его выступления за сборную вредит самой сборной, но похоже ФФП это не волнует. Уволили Сантуша, который принес Португалии 2 трофея только потому, что тот усадил на лавку Роналду. Хотя со спортивной точки зрения Сантуш добился успеха на ЧМ. Это первая 1/4 за 16 лет. И добились этого без Роналду.
Конечно, его выступления за сборную вредит самой сборной, но похоже ФФП это не волнует. Уволили Сантуша, который принес Португалии 2 трофея только потому, что тот усадил на лавку Роналду. Хотя со спортивной точки зрения Сантуш добился успеха на ЧМ. Это первая 1/4 за 16 лет. И добились этого без Роналду.
А если по делу, то согласен с Байкалом. Неужели команды из нижней части любого футбольного рейтинга без Баласта не обыграть? Как мне кажется в таких матчах можно начать опробовать еще сырые новые тактические схемы, а тут португальцам предлагают старую схему - "навешивай/пасуй на Роналду, он забьет и будет красавчиком, улучшит стату". А где выгода для сборной то? В отборе не только Лихтенштейны и Люксембурги. А на ЧЕ и того хуже, нет ни одной такой... Зато есть топ сборные, в матчах против которых Рон полезен примерно так же, как открывашка для уже открытой бутылки, которая к тому же с завинчивающейся крышкой...
А если по делу, то согласен с Байкалом. Неужели команды из нижней части любого футбольного рейтинга без Баласта не обыграть? Как мне кажется в таких матчах можно начать опробовать еще сырые новые тактические схемы, а тут португальцам предлагают старую схему - "навешивай/пасуй на Роналду, он забьет и будет красавчиком, улучшит стату". А где выгода для сборной то? В отборе не только Лихтенштейны и Люксембурги. А на ЧЕ и того хуже, нет ни одной такой... Зато есть топ сборные, в матчах против которых Рон полезен примерно так же, как открывашка для уже открытой бутылки, которая к тому же с завинчивающейся крышкой...
Хотя после СА и против врачей и пожарных ему будет трудно играть.
Хотя после СА и против врачей и пожарных ему будет трудно играть.