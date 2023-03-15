Роналду будет вызван на матчи сборной Португалии в отборе к Евро-2024

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15 марта 2023, 23:19

Нападающий клуба «Аль-Наср» получит вызов в сборную Португалии.

Главный тренер национальной команды ранее общался с игроком на эту тему. Футболист намерен продолжить выступления за сборную.

Речь идет о матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года: против Лихтенштейна 23 марта и Люксембурга 26 марта.