ПСЖ готов продлить контракт с Рамосом

ПСЖ готов продлить соглашение с защитником Серхио Рамосом.
Парижане довольны уровнем выступлений испанца, но правила фэйр-плей, а также стремление продлить контракт с нападающим Лионелем Месси заставят парижский коллектив снизить зарплату защитника. В ближайшие дни стороны проведут диалог на эту тему. Рамос хочет остаться в ПСЖ.
С одной стороны, он пропустил весьма значительное число матчей из-за травмы, в связи с чем вполне логичным выглядит предложение поумерить аппетит.
С другой стороны, он поступил как настоящий профессионал, полностью поправился, не форсировал возвращение, а, вернувшись, вновь показал уровень топа лучших ЦЗ в мире. И это в 36 лет.
На мой взгляд, Серега заслужил продление без всякого снижения з/п, если же это невозможно, то уменьшиться она должна не более чем на 15%.
С одной стороны, он пропустил весьма значительное число матчей из-за травмы, в связи с чем вполне логичным выглядит предложение поумерить аппетит.
С другой стороны, он поступил как настоящий профессионал, полностью поправился, не форсировал возвращение, а, вернувшись, вновь показал уровень топа лучших ЦЗ в мире. И это в 36 лет.
На мой взгляд, Серега заслужил продление без всякого снижения з/п, если же это невозможно, то уменьшиться она должна не более чем на 15%.
Серхио в топ-матчах шикарно себя проявляет, против Баварии был одним из лучших игроков команды, если не лучшим. Один из немногих , кому нельзя предъявить за отношение к делу. И он себя там не чувствует пассажиром на отдыхе, а так же отдаёт все силы, его бы в АПЛ, к примеру в Челси, интересно посмотреть.
Серхио в топ-матчах шикарно себя проявляет, против Баварии был одним из лучших игроков команды, если не лучшим. Один из немногих , кому нельзя предъявить за отношение к делу. И он себя там не чувствует пассажиром на отдыхе, а так же отдаёт все силы, его бы в АПЛ, к примеру в Челси, интересно посмотреть.