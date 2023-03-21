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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов продлить контракт с Рамосом

вчера, 23:31

ПСЖ готов продлить соглашение с защитником Серхио Рамосом.

Парижане довольны уровнем выступлений испанца, но правила фэйр-плей, а также стремление продлить контракт с нападающим Лионелем Месси заставят парижский коллектив снизить зарплату защитника. В ближайшие дни стороны проведут диалог на эту тему. Рамос хочет остаться в ПСЖ.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:53
Раз стороны нашли компромисс, то должны подписать новый контракт.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:23, ред.
Единственный толковый защитник ПСЖ в этом сезоне. К Рамосу минимум вопросов если вообще есть, полностью отдаётся игре, если не будет травм, сезон сможет сыграть на высоком уровне.
Серхио в топ-матчах шикарно себя проявляет, против Баварии был одним из лучших игроков команды, если не лучшим. Один из немногих , кому нельзя предъявить за отношение к делу. И он себя там не чувствует пассажиром на отдыхе, а так же отдаёт все силы, его бы в АПЛ, к примеру в Челси, интересно посмотреть.
SСORPION
SСORPION
сегодня в 00:31
Серега заслужил. На данный момент единственный,кто не должен иметь критику из-за уровня игры.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:49
В ситуации с Рамосом возникает двойственная ситуация.

С одной стороны, он пропустил весьма значительное число матчей из-за травмы, в связи с чем вполне логичным выглядит предложение поумерить аппетит.

С другой стороны, он поступил как настоящий профессионал, полностью поправился, не форсировал возвращение, а, вернувшись, вновь показал уровень топа лучших ЦЗ в мире. И это в 36 лет.

На мой взгляд, Серега заслужил продление без всякого снижения з/п, если же это невозможно, то уменьшиться она должна не более чем на 15%.
Elliada
Elliada
вчера в 23:42
Учитывая возраст Рамоса и то, что он много пропускает из-за травм, логично, что ПСЖ хочет снизить ему зарплату.
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