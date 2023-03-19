Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Локомотив» обсудит с Дзюбой продление контракта

вчера, 14:14

Нападающий Артём Дзюба может продлить контракт с «Локомотивом». Об этом рассказал председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

Продление контракта — это процесс. Сегодня мы абсолютно довольны игрой Артёма. Он лидер команды, он ведет за собой игроков, в том числе молодых. Это игрок, который формирует нашу сегодняшнюю работу.

Мы благодарны Артёму за то, что он сегодня с нами. Как мы вместе с ним договорились, мы будем обсуждать контракт и его условия после окончания чемпионата.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Брайтон» продлит контракт с одним из ключевых игроков
Вчера, 12:41
ОфициальноСборная Хорватии объявила о продлении контракта с главным тренером
18 марта Фото
Слухи«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с тен Хагом
18 марта
СлухиКанте подпишет с «Челси» новый контракт
18 марта
Слухи«Реал» продлит контракт с игроком, выступающим за «Милан»
18 марта
СлухиСтало известно условие, при котором Месси продлит контракт с ПСЖ
18 марта
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:47
Вот, вот, обычная для него история, как только продлит, так и примется 3.14здоболить, по полю пешком ходить, руки распускать в интимной обстановке, распыляя энергию всухую. Это будет последняя серия.
alexgurzan
alexgurzan ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:15
.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 16:55
Мы не видели его игру против лидеров, поэтому очень рано делать выводы про его лидерские качества: как показала практика, он, как правило, в серьезных матчах теряется. Нужно искать перспективного игрока.
dok66
dok66
вчера в 16:28
Я бы все таки дождался окончания сезона , очень рано кто-то заговорил о продлении контракта . Мало ли что может произойти .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:15
Он ещё и дерется!?)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:10
Дрочун доказал, что он ещё что-то может.
112910415
112910415
вчера в 15:45
вот она, ловушка-то !
заключив контракт, спортсмен утратит сверхмотивацию ...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:29
А где ж вы раньше-то были, такое сокровище под ногами валялось, а вы его не замечали?!
Boricku
Boricku
вчера в 15:25
Дзюбиньос красава, забивака !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:19, ред.
Что можно пожелать дзюбе...играй , как ты сейчас и играешь...главное играй , а не работай на поле . А то у нас играют до подписания контракта , а потом его уже отрабатывают , а не играют....
Egorium23
Egorium23
вчера в 14:48
Дзюба еще и промеса по голам обгонит.
Georgud
Georgud
вчера в 14:47
Дзюба форэва.
adekvat
adekvat
вчера в 14:46
Решили придержать, пенальти научить забивать.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:40, ред.
Никому Артёмку не отдадим...

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:34, ред.
После двух удачных матчей пытаться сыграть на опережении событий, любыми методами не пустить Дзюбу в ПСЖ - это по-нашему.

Неужели не понятно - кончится кураж доказывающий состоятельность Дзюбы в РПЛ, кончится и феерия.

Как правило у нас игрок пытающийся заключить жирный контракт и игрок уже получивший жирный контракт - это два разных игрока...)

Хотя от себя желаю Артёму Сергеевичу феерить и куражиться как можно больше и дольше. Титулов там всяких, званий, побед, наград, и контрактов.

6-й его клуб в РПЛ, и везде был заметен, мастеровит и мотивирован. И в Зените, и в Томи, и в Арсенале, и в Ростове, и в Локо. И наверное в Спартаке, коль его оттуда в сам Зенит пригласили.
lotsman
lotsman
вчера в 14:27
Он сейчас на эмоциональном подъёме. Он доказывает, что не правы те, кто списал его. Вопрос только - на сколько хватит этого всплеска.
Храневец
Храневец
вчера в 14:24
Как бы не хаяли Артемку ,но с ним паровоз начал подниматься со днища !
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:22
Дзюба действительно проявляет лидерские качества, этакий дядька для молодой команты! Авторитет тоже огромный у Артема, плюс видно что как не странно но глаза горят у него, и видимо хочет еще кому то что тот доказать....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 