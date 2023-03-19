«Локомотив» обсудит с Дзюбой продление контракта

Нападающий может продлить контракт с «Локомотивом». Об этом рассказал председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

Продление контракта — это процесс. Сегодня мы абсолютно довольны игрой Артёма. Он лидер команды, он ведет за собой игроков, в том числе молодых. Это игрок, который формирует нашу сегодняшнюю работу.

Мы благодарны Артёму за то, что он сегодня с нами. Как мы вместе с ним договорились, мы будем обсуждать контракт и его условия после окончания чемпионата.