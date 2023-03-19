«Локомотив» обсудит с Дзюбой продление контракта

Нападающий Артём Дзюба может продлить контракт с «Локомотивом». Об этом рассказал председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.
Продление контракта — это процесс. Сегодня мы абсолютно довольны игрой Артёма. Он лидер команды, он ведет за собой игроков, в том числе молодых. Это игрок, который формирует нашу сегодняшнюю работу.
Мы благодарны Артёму за то, что он сегодня с нами. Как мы вместе с ним договорились, мы будем обсуждать контракт и его условия после окончания чемпионата.
Неужели не понятно - кончится кураж доказывающий состоятельность Дзюбы в РПЛ, кончится и феерия.
Как правило у нас игрок пытающийся заключить жирный контракт и игрок уже получивший жирный контракт - это два разных игрока...)
Хотя от себя желаю Артёму Сергеевичу феерить и куражиться как можно больше и дольше. Титулов там всяких, званий, побед, наград, и контрактов.
6-й его клуб в РПЛ, и везде был заметен, мастеровит и мотивирован. И в Зените, и в Томи, и в Арсенале, и в Ростове, и в Локо. И наверное в Спартаке, коль его оттуда в сам Зенит пригласили.
Неужели не понятно - кончится кураж доказывающий состоятельность Дзюбы в РПЛ, кончится и феерия.
Как правило у нас игрок пытающийся заключить жирный контракт и игрок уже получивший жирный контракт - это два разных игрока...)
Хотя от себя желаю Артёму Сергеевичу феерить и куражиться как можно больше и дольше. Титулов там всяких, званий, побед, наград, и контрактов.
6-й его клуб в РПЛ, и везде был заметен, мастеровит и мотивирован. И в Зените, и в Томи, и в Арсенале, и в Ростове, и в Локо. И наверное в Спартаке, коль его оттуда в сам Зенит пригласили.