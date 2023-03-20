ПСЖ не продлит контракт с Месси из-за его отношений с болельщиками клуба

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вчера, 12:41

ПСЖ , скорее всего, не будет продлевать контракт с нападающим .

Руководство парижского клуба сомневается, что нужно предлагать аргентинцу новую сделку. Главной причиной являются плохие отношения Лео с болельщиками парижан.