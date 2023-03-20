Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тестыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ не продлит контракт с Месси из-за его отношений с болельщиками клуба

вчера, 12:41

ПСЖ, скорее всего, не будет продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси.

Руководство парижского клуба сомневается, что нужно предлагать аргентинцу новую сделку. Главной причиной являются плохие отношения Лео с болельщиками парижан.

Кроме того, боссы ПСЖ хотят иначе развивать команду, а Месси не входит в их планы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Пари НН» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба
17 марта Фото
Триумф «Барселоны» и «Реала». Итоги КП за февраль
02 марта
Неудержимый Рэшфорд и игроки Ла Лиги в полузащите. Итоги Fantasy за февраль
02 марта Фото
Игроки «Наполи» и «Нанта» в числе лучших. Итоги Fantasy за январь
02 февраля
Победа «Арсенала» и «Ливерпуль» в тройке. Итоги КП за январь
02 февраля
Первый клуб на севере Лондона. Тест по истории дерби «канониров» и «шпор»
15 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Если честно- всёравно. Никогда не был его фанатом, а сейчас и подавно. Незаурядный футболист- однозначно, но пора и об отдыхе подумать...
1580556558
1580556558
вчера в 23:49
Не получилось у них сойтись с Роном на ЧМ, могут сойтись на Ближнем Востоке. Ну или продолжит карьеру в МЛС. С запросами Месси врядли его возьмут с распростёртыми объятиями в топ клуб. На мой взгляд сейчас самое подходящее время умерить свои аппетиты и завершить карьеру у себя на родине. Было бы отличным итогом карьеры столь выдающегося футболиста
1580556558
1580556558 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:44
Врядли вернется, там пока вся эта волокита не закончится (а она скорее всего не скоро закончится) Барсе врядли разрешат подписывать новых игроков
Agamaga........
Agamaga........ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:20
Месси забил во всех матчах, кроме Польши.
Месси отдал больше всех передач!
Месси сделал дубль в финале!
Месси заслуженно выиграл чемпионат мира 🏆
Месси есть Месси!!! Гений!!!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:33, ред.
Привет, Володя!!!
Володя, Ди Стефано- это КЛАССИКА, а она- БЕССМЕРТНА!!!!!!!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:20
Месси ..Месси..Ему так то летом 36 стукнет. какое бы то ни было обожание имени против возраста не попрешь. Для нападающего тем более. На месте боссов ПСЖ надо было его сразу после ЧМ продавать. Человек в 35 лет выиграл чемпионат мира. Ну какая у него мотивация в ПСЖ. бабла на пароход-зачем ему лига фермеров и ЛЧ которую он уже выигрывал? Молодежь нужна а не пенсов бриллиантовых воспитывать..
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:01
Виктор, добрый вечер! Ну как тут не вспомнить слова великого Ди Стефано?
cska1948
cska1948 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:58
Это в каком матче Месси выиграл Кубок Мира? Может в четвертьфинале с Нидерландами? А может в финале с французами? Так почему, если Месси выиграл эти матчи, в них били послематчевые пенальти? И напомните нам КТО выиграл эти послематчевые пенальти. Месси получил Кубок Мира на блюдечке с голубой каёмочкой от Мартинеса!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:02
Кормить его дорого всегда было. У папы хороший аппетит.
Брулин
Брулин
вчера в 18:15
Надо было очень постараться чтобы отвернуть от себя такую неизбалованную благодарную публику как в Париже .Месси с первого дня там показывал всем своим видом что он попал не туда куда надо и явно заслуживает большего .
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:48
Это серьёзный аргумент на отказ продлить контракт..
shur
shur
вчера в 17:42, ред.
...БАЛАСТическая ракета Месси -ЧМ23 заканчивает свой полёт
на орбите и приземляется на землю...!!! Встречающие из Аргентины и Каталонии, просьба перейти в зал для пересадки
в СА либо Катар, либо в Америку, либо в Китай...!!!
112910415
112910415
вчера в 17:19
очень сомнительно сие звучит
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:41
Обсуждать нечего... Скоро напишут, что его продлевают... Все хотят иметь в составе гения и лучшего...
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 16:40
Не понял, так это ПСЖ не хочет Месси или Месси не хочет в ПСЖ ?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:39
ПСЖ не заслужает Месси с обиженными болельщиками за проигрыш французов аргентинцам в финале ЧМ, где Лионелю удалось всё - таки показать всё своё мастерство и выиграть долгожданный кубок.
Лучше вернуться в Барселону, отыграть пару лет, провести настоящий прощальный матч с ценителями футбола, болельщиками клуба!
Nazi
Nazi
вчера в 15:56, ред.
Наконец то лейси свалит из славного гопода Парижа не оставив и толики следа.

Нет вру, мы могли лицезреть 4 величайших матча 1/8 финала ЛЧ с его участием. Неизгладимые впечптления. Я лично даже не понимаю зачем после такого продолжать смотреть футбол.
Capral
Capral
вчера в 15:49
Из некогда, великого футболиста, Месси становится предметом и объектом насмешек.
амурец
амурец
вчера в 14:55
Ну все верно с чего бы болельщикам любить Месси если он в клубе не о чем, липовых пенальти здесь не дают и Месси пропадает
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 14:40
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 14:20
    как в известном фильме:
    - что же вы Месси обижаете товарищи? Нехорошо.
    - мы не обижали...
    - ну как же. Он пришёл обииженный.
    Georgud
    Georgud
    вчера в 14:12
    Месси с возу, ПСЖ легче.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:53
    Вот эт поворот, вышвыривают лехенду
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 13:40
    Теперь ему плевать, он выиграл ЧМ и просто доигрывает сезон. Где он будет дальше играть ему всё равно. Лишь бы платили. Такие как месси, роналду, неймар играют за деньги. За деньги, но не за команду.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:38
    Не велика потеря, раз взяли бесплатно.
    qfcpnwb9h9yj
    qfcpnwb9h9yj
    вчера в 13:28
    Недорослю глубоко нахаркать на арабпроект и его болел
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 13:20
    боссы ПСЖ уже 10 или больше лет что-то пытаются там развивать. Никаких результатов они не добьются ни с какими игроками в составе. Никакой тренер не выиграет с ПСЖ лигу чемпионов. Чтобы в ПСЖ пошли играть ради побед, а не ради денег, уже мало даже самого желания и возможностей ПСЖ, здесь нужно поднимать целиком уровень чемпионата Франции, чтобы в полуфинале ЛЧ играли 4 французские команды.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:17
    Было бы у него элементарное самолюбие- давно закончил бы карьеру сам. Всё выиграл, всего добился- теперь уходи, с достоинством. Но нет- всё мало. Вернется в Барселону? Только в качестве рекламы и истории...
    Кот в сапогах 1
    Кот в сапогах 1
    вчера в 13:08
    Обуза по всем фронтам
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     