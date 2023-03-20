ПСЖ не продлит контракт с Месси из-за его отношений с болельщиками клуба

ПСЖ, скорее всего, не будет продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси.
Руководство парижского клуба сомневается, что нужно предлагать аргентинцу новую сделку. Главной причиной являются плохие отношения Лео с болельщиками парижан.
Кроме того, боссы ПСЖ хотят иначе развивать команду, а Месси не входит в их планы.
Лучше вернуться в Барселону, отыграть пару лет, провести настоящий прощальный матч с ценителями футбола, болельщиками клуба!
Лучше вернуться в Барселону, отыграть пару лет, провести настоящий прощальный матч с ценителями футбола, болельщиками клуба!