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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Месси раздумывает над предложением ПСЖ о новом контракте

вчера, 15:57

Нападающий Лионель Месси получил предложение о новом контракте от ПСЖ. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Насколько я знаю, ПСЖ уже сделал предложение Лионелю Месси, и он ждет, чтобы принять решение о своем будущем. Оно будет основываться на проекте ПСЖ, тренере и других ключевых деталях следующего сезона. Все зависит от Месси и его отца Хорхе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:10, ред.
Думаю, дело не в "проекте" ПСЖ, над которым, якобы, раздумывает Месси, а в его возрасте. Последний критичен для футболиста, на высшем уровне в полную силу можно поиграть ещё год - два, а затем, как бы ты ни старался, сил будет всё меньше и меньше. Именно по этой причине аргентинец находится на распутье, как герой известной картины Виктора Васнецова, и решает, где ему нужно заканчивать карьеру. Не продолжать, а именно заканчивать.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 23:09
А как же желание вернуться в Барселону? Онли бизнес?
Nazi
Nazi
вчера в 20:47
Вали уже чипсоед, вали быдлоарг.. Вали пока не закидали бананами..
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:30
Если раздумывает над продлением, то скорее всего ждёт новостей из Барселоны. Смогут вернуть, обратно поедет в родной клуб.
Хотелось бы чтоб он вернулся в Барсу, за ним придут и спонсоры, что крайне важно для клуба.
И его индивидуальные награды должны пополнять клубный музей.
dok66
dok66
вчера в 19:13
Ключевая фраза - "папа Хорхе" . Конечно папу нужно слушать , но в 35 уже пора и самому принимать решение , тем более Месси и сам папа, да к тому же и неоднократно .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:44
Родившийся в Париже Огюст Роден за полтора века до обозначенных событий слепил скульптуру "Месси раздумывающий над новым контрактом"
shur
shur
вчера в 17:11
...Хави по телефону; "...привет Лео, хватит! Походил по Парк де Пранс , жду в Барсе, п о л з а т ь !!!"
lotsman
lotsman
вчера в 17:05
Нездоровые отношения Месси и части фанатов могут негативно отразиться на его пребывании в ПСЖ.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:51
Останется в том случае, если зарплата 250млн за сезон и свой чартерный самолет, да и людей самому ставить, решать кому играть и кому тренировать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:41
Если ПСЖ хочет в следующем сезоне остаться без трофеев то предложение хорошее
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:40
А куда торопиться...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:29
"Мыльная опера" продолжается.
Elliada
Elliada
вчера в 16:26
Конечно, ПСЖ хочет сохранить такой ценный актив, как Месси. У ПСЖ есть 2 пылесоса, которые тянут из них деньги, Мбаппе и Неймар. Доход, который приносит Месси, покрывает расходы на них.

Месси делает правильно, что думает над предложением. ПСЖ должен определиться с будущем клуба. Если в следующем сезоне половина состава будет состоять из мальчишек, как в этом, то делать там нечего.
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:22
Этот Аргентинский пасюк делает вид что раздумывает,а сам хочет продлить пешеходную дорожку,главное чтобы продали Неймара и увеличили ему зарплату,вот так!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:19
Там Папа всёрешает. Как скажет - так и будет..
adekvat
adekvat ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 16:16
Сегодня оставляют, вчера продавали, позавчера выгоняли.
izrafel
izrafel
вчера в 16:15
Я думаю, вот где соль: Будущее Неймара и Мбаппе в ПСЖ находится под вопросом. Не являются прочными и позиции тренера Кристофа Гальтье. Месси беспокоит эта неопределенность.... а вот по з/п (была инфа что он хочет увеличение) конечно фейк , ни один благоразумный футболист не будет повышать требования в 35 лет, тем более он в курсе ситуации с ФФЛ в ПСЖ....
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:09
Когда есть выбор, можно и подумать
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