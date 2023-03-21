Месси раздумывает над предложением ПСЖ о новом контракте

Нападающий получил предложение о новом контракте от ПСЖ . Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Насколько я знаю, ПСЖ уже сделал предложение Лионелю Месси, и он ждет, чтобы принять решение о своем будущем. Оно будет основываться на проекте ПСЖ , тренере и других ключевых деталях следующего сезона. Все зависит от Месси и его отца Хорхе.