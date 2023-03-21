Месси раздумывает над предложением ПСЖ о новом контракте

Нападающий Лионель Месси получил предложение о новом контракте от ПСЖ. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Насколько я знаю, ПСЖ уже сделал предложение Лионелю Месси, и он ждет, чтобы принять решение о своем будущем. Оно будет основываться на проекте ПСЖ, тренере и других ключевых деталях следующего сезона. Все зависит от Месси и его отца Хорхе.
Месси делает правильно, что думает над предложением. ПСЖ должен определиться с будущем клуба. Если в следующем сезоне половина состава будет состоять из мальчишек, как в этом, то делать там нечего.
Месси делает правильно, что думает над предложением. ПСЖ должен определиться с будущем клуба. Если в следующем сезоне половина состава будет состоять из мальчишек, как в этом, то делать там нечего.