«Арсенал» продлит контракт с одним из ключевых игроков

«Арсенал» планирует продлить соглашение с полузащитником Мартином Эдегором.
Предполагается, что новый договор будет рассчитан до 2030 года. Нынешний контракт футболиста с клубом действует до 2025-го. Сообщается, что обе стороны хотят продлить соглашение как можно скорее.
В текущем сезоне АПЛ Эдегор забил 10 голов и отдал 6 голевых передач в 27 матчах.
Сегодня беседовал с британцем- болельщиком Арсенала, много лет уже живущего в Германии. Рассказал о Вас, как о болельщике этого клуба. Так что, про Вас, мой юный Друг, уже знают британские болелы. Можете гордиться!!! Я рад за Вас!!!
Сегодня беседовал с британцем- болельщиком Арсенала, много лет уже живущего в Германии. Рассказал о Вас, как о болельщике этого клуба. Так что, про Вас, мой юный Друг, уже знают британские болелы. Можете гордиться!!! Я рад за Вас!!!
молодыми игрокоми которые находятся в аренде Чарли Патино и Марсело Флорес, которых в будущем Артета видит как игроков основы....
Мудрое решение, все те игроки с которыми продлевают долгосрочные контракты это те парно которые уже сейчас выдают отличные показатели а им еще всего лишь чуть больше 20-ти (ну Эдегор старше)...долгосрочные контракты помогут обезопасить от уходов в другие клубы игроков сейсчас, ну а если все же кто то и захочет покинуть клуб, то за счет долгосрочного контракта можно выбить максимально много денег с трансфера....так что все четко, главное что бы без травм!
молодыми игрокоми которые находятся в аренде Чарли Патино и Марсело Флорес, которых в будущем Артета видит как игроков основы....
Мудрое решение, все те игроки с которыми продлевают долгосрочные контракты это те парно которые уже сейчас выдают отличные показатели а им еще всего лишь чуть больше 20-ти (ну Эдегор старше)...долгосрочные контракты помогут обезопасить от уходов в другие клубы игроков сейсчас, ну а если все же кто то и захочет покинуть клуб, то за счет долгосрочного контракта можно выбить максимально много денег с трансфера....так что все четко, главное что бы без травм!