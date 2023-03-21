«Арсенал» продлит контракт с одним из ключевых игроков

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вчера, 21:50

«Арсенал» планирует продлить соглашение с полузащитником .

Предполагается, что новый договор будет рассчитан до 2030 года. Нынешний контракт футболиста с клубом действует до 2025-го. Сообщается, что обе стороны хотят продлить соглашение как можно скорее.