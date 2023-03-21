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«Арсенал» продлит контракт с одним из ключевых игроков

вчера, 21:50

«Арсенал» планирует продлить соглашение с полузащитником Мартином Эдегором.

Предполагается, что новый договор будет рассчитан до 2030 года. Нынешний контракт футболиста с клубом действует до 2025-го. Сообщается, что обе стороны хотят продлить соглашение как можно скорее.

В текущем сезоне АПЛ Эдегор забил 10 голов и отдал 6 голевых передач в 27 матчах.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:33
Для полузащитника он очень результативный.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:35
Приветствую, Дружище!!!
Сегодня беседовал с британцем- болельщиком Арсенала, много лет уже живущего в Германии. Рассказал о Вас, как о болельщике этого клуба. Так что, про Вас, мой юный Друг, уже знают британские болелы. Можете гордиться!!! Я рад за Вас!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:54
Арсенал работает над тем, чтобы переподписать контракты с основным костяком игроков! Клуб уже продлил контракт с Мартинелли, сейчас если верить источникам, уже практически переподписаны контракты с Сака и Салиба, далее идет контракт Эдегора и Рамсдейла, помомо этого будут переподписывать соглашение с
молодыми игрокоми которые находятся в аренде Чарли Патино и Марсело Флорес, которых в будущем Артета видит как игроков основы....
Мудрое решение, все те игроки с которыми продлевают долгосрочные контракты это те парно которые уже сейчас выдают отличные показатели а им еще всего лишь чуть больше 20-ти (ну Эдегор старше)...долгосрочные контракты помогут обезопасить от уходов в другие клубы игроков сейсчас, ну а если все же кто то и захочет покинуть клуб, то за счет долгосрочного контракта можно выбить максимально много денег с трансфера....так что все четко, главное что бы без травм!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:05
Серьёзное такое продление до 2030 г.
Гость
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