Дюков высказался о работе арбитров в чемпионате России

Президент РФС дал комментарий касательно работы арбитров в чемпионате России.

Основной вопрос во время встречи со «Спартаком» – развитие женского футбола в системе «Спартака», создание первой команды. Коснулись и вопроса судейства.

Да, действительно, в ряде туров были ошибки не в пользу «Спартака». ЭСК признал это. В основном мы обсуждали то, как их главный тренер видит судейство. Не с точки зрения, как нужно судить именно «Спартак», а какой футбол нужно поощрять. Необходимо поддерживать динамику, давать игрокам бороться. Важный момент – расположение судей на поле, чтобы они не мешали игре, не перекрывали линию мяча.

Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошел спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус. На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс – количество ошибок арбитров сокращается.