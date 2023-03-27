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Дюков высказался о работе арбитров в чемпионате России

вчера, 17:25

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно работы арбитров в чемпионате России.

Основной вопрос во время встречи со «Спартаком» – развитие женского футбола в системе «Спартака», создание первой команды. Коснулись и вопроса судейства.

Да, действительно, в ряде туров были ошибки не в пользу «Спартака». ЭСК признал это. В основном мы обсуждали то, как их главный тренер видит судейство. Не с точки зрения, как нужно судить именно «Спартак», а какой футбол нужно поощрять. Необходимо поддерживать динамику, давать игрокам бороться. Важный момент – расположение судей на поле, чтобы они не мешали игре, не перекрывали линию мяча.

Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошел спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус. На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс – количество ошибок арбитров сокращается.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:01
"в ряде туров, были ОШИБКИ не в пользу Спартака"))))))...ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!....подождите, мы в футбол играем?
ABir
ABir
вчера в 22:54
Что сейчас може толкать людей становиться судьей в футболе: желание заработать или честно отсудить матч и спокойно смотреть людям в глаза?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Не..., не так.
Первый - для тех 15-ти команд , которые о своих итоговых местах в таблице...помнят.
А второй - для столичных гладиаторов, которые тоже помнят, но борются до конца.
За то и Любимы!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:10
Аминь !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:48, ред.
Создали бы 2 судейских корпуса....
Первый - для 15 команд которые не видят главной из причин своих неудач в судьях.
Второй - на радость Абаскалю, только для судейства его подопечных.
"СудСпартСвистПром" им. Лапочкина.

...и было бы всем счастье...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:39
Нет,это просто пустышка,радующая гаджетопоклонников редкими актами "восстановления справедливости".А оборотная сторона его прибылей вполне конкретным группам и лицам-коллективная безответственность,в связи с "надеждой на дядю".ТО был ОДИН "судью на мыло",а теперь аж семь (как на ЧМ).И обе стороны недовольны даже в этом случае.И не только у нас. "Се человек",-сказано в Библии.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:33
Короче , о судьях либо хорошо ,либо никак ! Как о покойниках . ))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:30
Плохим танцорам всегда что-нибудь мешает . Оказывается ВАР во всём виноват ?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:53
Во всём виноват ВАР.И это не шутка,а констатация нарастания судейской безответственности и надежды на...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:49
...но главное было-развитие женского футбола в системе ФК "Спартак". Этот клуб-ведущий,надёжа в этой части футбола???Я просто плачу от умиления...
Глянул в таблицу-а там привычные "Зенит","Локо" да ЦСКА с "Ростовым",а "Спартака" вообще нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:38
При Ашоте промелькнул свет в конце тунеля потом замуровали опять демоны.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:08
Надеюсь, что судьи будут под особой опекой
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:53
На взгляд Дюкова "Количество ошибок арбитров сокращается" - интересно куда он глядит?
shur
shur
вчера в 17:43, ред.
...всё наладится у Спартака, ....................в женском футболе,
в скором времени, наверное, когда нибудь, скорей всего,будем
надеется, всенепременно,вот вот...!!!
izrafel
izrafel
вчера в 17:32
Да сколько уже можно мусолить тему Спартак и судейство... если бы Спартак играл в свой футбол, забивал бы, выигрывал, то и косяков бы никто не замечал
Гость
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