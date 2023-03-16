Судья матча «Спартак» — «Урал» временно отстранён от работы на матчах РПЛ

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вчера, 14:09

Арбитр какое-то время не будет получать назначения на игры РПЛ из‑за ошибки в матче Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Об этом сообщил «Матч ТВ» глава департамента судейства РФС .

Судья работал в игре на VAR .