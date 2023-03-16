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Судья матча «Спартак» — «Урал» временно отстранён от работы на матчах РПЛ

вчера, 14:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Арбитр Анатолий Жабченко какое-то время не будет получать назначения на игры РПЛ из‑за ошибки в матче Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Об этом сообщил «Матч ТВ» глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Судья работал в игре на VAR.

Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет (арбитром) VAR в матче «Пари НН» — «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:38
Виталик отреагировал по своему....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:27
Уважаемый. все не так просто. Судейство в футболе - это многофакторная система, здесь кроме знаний Правил нужно еще очень многое, а именно. Честность порядочность , психологическая устойчивость, умение работать в агрессивной публичной сфере (стадион). У нас в стране спортивной и деловой психологией никто серьезно не занимается, имеет место естественный отбор. Кто то выжил, а кто то срок получил. Поэтому и нужна система.
112910415
112910415
вчера в 16:56
просвета нет, то есть совсем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:40, ред.
Чушь какая-то.
Ну отстраняют на короткое время ошибочников-предвзятышей, ну и?
Они за время отстранения судить правильно научатся?

Каждый тур какие то судейские накладки, неужели трудно выучить 30-50 человек правилам футбола?
Одни свистят куда хотят, вторые их наказывают, третьи бесполезные жалобы строчат, четвёртые с умным видом выносят свои бестолковые вердикты от которых ничего не меняется.

Всё это похоже на умышленный, позволяющий самим рисовать таблицу, всех устраивающий Бардак.
Boricku
Boricku
вчера в 15:42
С ростова ему продукты будут зоказывать на дом, выполняет зодание.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:15
Почётной грамотой и именным свистком с замедленным действием . ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:13
А что там с "непотопляемым " Карасёвым ? Жив ,здоров и не кашляет ,мать его рыбку ???!!!
sova147
sova147
вчера в 15:05
Таких судей надо отлучать от игры на длительный срок
makkie
makkie
вчера в 14:18
Ну надо же!
Только возможных потерянных очков Спартаку это не вернёт.
Судьи ошибаются уже не в первый раз. Попахивает неприятной тенденцией, когда нужно убрать конкурентов сами знаете кого. Хотя отрыв и так уже 8 очков, куда уж больше!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:15
А судья Мешков награжден медалью за Отличное судейство?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:14
На перевоспитание во втордив надо отправлять!
Гость
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