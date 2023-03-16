Судья матча «Спартак» — «Урал» временно отстранён от работы на матчах РПЛ

Арбитр Анатолий Жабченко какое-то время не будет получать назначения на игры РПЛ из‑за ошибки в матче Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Об этом сообщил «Матч ТВ» глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
Судья работал в игре на VAR.
Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет (арбитром) VAR в матче «Пари НН» — «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ.
Ну отстраняют на короткое время ошибочников-предвзятышей, ну и?
Они за время отстранения судить правильно научатся?
Каждый тур какие то судейские накладки, неужели трудно выучить 30-50 человек правилам футбола?
Одни свистят куда хотят, вторые их наказывают, третьи бесполезные жалобы строчат, четвёртые с умным видом выносят свои бестолковые вердикты от которых ничего не меняется.
Всё это похоже на умышленный, позволяющий самим рисовать таблицу, всех устраивающий Бардак.
Ну отстраняют на короткое время ошибочников-предвзятышей, ну и?
Они за время отстранения судить правильно научатся?
Каждый тур какие то судейские накладки, неужели трудно выучить 30-50 человек правилам футбола?
Одни свистят куда хотят, вторые их наказывают, третьи бесполезные жалобы строчат, четвёртые с умным видом выносят свои бестолковые вердикты от которых ничего не меняется.
Всё это похоже на умышленный, позволяющий самим рисовать таблицу, всех устраивающий Бардак.