Арбитр Кукуляк некоторое время не сможет обслуживать матчи

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вчера, 13:40

Российский арбитр в ближайшее время не сможет претендовать на назначения на матчи из‑за низкой оценки. Об этом «Матч ТВ» сообщил председатель ЭСК РФС и глава департамента судейства РФС .

Судья обслуживал матч Кубка России между «Зенитом» и «Динамо». Решение о неназначении пенальти после падения нападающего Константина Тюкавина признано ошибочным.