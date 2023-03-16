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Арбитр Кукуляк некоторое время не сможет обслуживать матчи

вчера, 13:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Российский арбитр Евгений Кукуляк в ближайшее время не сможет претендовать на назначения на матчи из‑за низкой оценки. Об этом «Матч ТВ» сообщил председатель ЭСК РФС и глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Судья обслуживал матч Кубка России между «Зенитом» и «Динамо». Решение о неназначении пенальти после падения нападающего Константина Тюкавина признано ошибочным.

Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:09
Да ладно...Это я о первой части твоего опуса.Как раз такой вердикт выносить было чрезвычайно легко,ибо "Динамо" победило.Пострадавших нет,виновник есть,Комиссия-эталон честности и принципиальности,что ещё надо???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:07
Куку так долго думал после просмотра очевидного для всех нарушения правил,что не надо было никакой комиссии, и их профессиональной оценки его действий.Или куплен,или рассчитывал на вознаграждение от Соловья-Разбойника.
cska1948
cska1948 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 20:11
Вот если бы Кукуляк вчера назначил пенальти в ворота Зенита, то его бы точно пожизненно исключили из футбола. Неужели это не понятно? Кукуляк, в отличии от вас, это понимает поэтому и не назначил пенальти.
cska1948
cska1948
вчера в 20:07
Отстранение на несколько матчей пережить гораздо проще чем отстранение от профессии. Так что Кукуляк вчера принял правильное для СЕБЯ решение.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:23
Рад за Какуляка
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 18:36
На кол продажного мерзавца, на кол!!!
autochthon
autochthon
вчера в 17:15
Кукуляк.... дал же бог фамилию...Кукуляк, Шпакляк, Договорняк, Спечкибряк...
112910415
112910415
вчера в 17:10
ничего не меняется в датском королевстве
морозз
морозз
вчера в 16:59
А первая лига у нас что, отстойник для рефери неудачников?
kust07
kust07
вчера в 15:37
За такие моменты,за такие проступки- надо исключать из футбола пожизненно!!!
Это единственное справеливое наказание будет!
Факт купли -продажи Кукуляки очевиден. К тому же со зрением у него неважно. По состоянию здоровья надо освобождать от футбола пожизненно.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:23
Необходимая пауза для того чтобы грамотно вложить полученные средства, уладить все финансовые дела.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01
Кукуляк уже не первый сезон косячит . Ему не привыкать . А воз и ныне там .
suiw
suiw
вчера в 14:34, ред.
Кукуляк, возможно, оказал бомжам медвежью услугу. Забей Динамо пенальти, Зенит бы активизировался. Смог бы сравнять и ещё забить, если бы Динамо село в оборону. Играть оставалось почти полчаса
makkie
makkie
вчера в 14:16
Пальчиком погрозили и всё.
Хотя налицо предвзятость в пользу хозяев, то бишь Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:02
Добрый день...всем...

В достоподченной организации ЭСК РФС никак не поймут...чем ниже судьи в их чудо-рейтинге - тем они успешней..счастливей..и богаче..))
Capral
Capral
вчера в 13:58, ред.
Даже не верится. Не верится не то, что отстранили, а то, что интересы ДИНАМО отстояли, отстояли истину и справедливость. Впрочем- это всего лишь эпизод и в отношении к Зениту ничего не поменяется. Хорошо, что вчера всё закончилось в нашу пользу, а ведь могло бы быть и иначе, и что тогда? Это отстранение -только проформа, не более того...
Я вот думаю, как же трудно Йокановичу отстаивать свое право на собственные убеждения и собственную идею, как трудно ему работать в условиях, когда даже 100% пенальти приходится выгрызать. Сколько же надо иметь мужества, чтобы работать в таких условиях, когда состав у тебя слабый и на ходу приходится устранять неполадки, создавать новые сочетания. Ну и конечно, невольно подумалось- а что было вчера в истории с пенальти, будь на тренерском мостике г.....н из Герты?! Уверен, наверняка поставили бы пенальти, а возможно, еще и соперника удалили бы!
Jon718875
Jon718875
вчера в 13:47
Он знал на что идёт, но не посмел ослушаться, я так думаю...
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