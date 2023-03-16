Арбитр Кукуляк некоторое время не сможет обслуживать матчи

Российский арбитр Евгений Кукуляк в ближайшее время не сможет претендовать на назначения на матчи из‑за низкой оценки. Об этом «Матч ТВ» сообщил председатель ЭСК РФС и глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
Судья обслуживал матч Кубка России между «Зенитом» и «Динамо». Решение о неназначении пенальти после падения нападающего Константина Тюкавина признано ошибочным.
Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге.
Я вот думаю, как же трудно Йокановичу отстаивать свое право на собственные убеждения и собственную идею, как трудно ему работать в условиях, когда даже 100% пенальти приходится выгрызать. Сколько же надо иметь мужества, чтобы работать в таких условиях, когда состав у тебя слабый и на ходу приходится устранять неполадки, создавать новые сочетания. Ну и конечно, невольно подумалось- а что было вчера в истории с пенальти, будь на тренерском мостике г.....н из Герты?! Уверен, наверняка поставили бы пенальти, а возможно, еще и соперника удалили бы!
Я вот думаю, как же трудно Йокановичу отстаивать свое право на собственные убеждения и собственную идею, как трудно ему работать в условиях, когда даже 100% пенальти приходится выгрызать. Сколько же надо иметь мужества, чтобы работать в таких условиях, когда состав у тебя слабый и на ходу приходится устранять неполадки, создавать новые сочетания. Ну и конечно, невольно подумалось- а что было вчера в истории с пенальти, будь на тренерском мостике г.....н из Герты?! Уверен, наверняка поставили бы пенальти, а возможно, еще и соперника удалили бы!