Негрейра советовал «Барселоне» отучить Неймара от картинных падений

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25 марта 2023, 21:17

В испанскую прессу просочились новые данные из отчетов, которые бывший глава судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра составлял для «Барселоны».

Так, в одном из документов он давал характеристику манере работы известного испанского судьи Иглесиаса Вильянуэвы.

Он перестает свистеть фолы, когда игроки начинают падать слишком часто и переигрывать. Он легко перестанет свистеть нарушения на Неймаре, если он будет «рисовать» фолы.

В другом отчете Негрейра оценил манеру работы еще одного топ-рефери Матеу Лаоса.

Он перестает свистеть возможные фолы, если игроки падают слишком картинно, как это обычно происходит с Неймаром.

Напомним, что из-за отчетов Негрейры «Барселону» подозревают в коррупции и попытке влияния на судей.