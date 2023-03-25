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Негрейра советовал «Барселоне» отучить Неймара от картинных падений

25 марта 2023, 21:17

В испанскую прессу просочились новые данные из отчетов, которые бывший глава судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра составлял для «Барселоны».

Так, в одном из документов он давал характеристику манере работы известного испанского судьи Иглесиаса Вильянуэвы.

Он перестает свистеть фолы, когда игроки начинают падать слишком часто и переигрывать. Он легко перестанет свистеть нарушения на Неймаре, если он будет «рисовать» фолы.

В другом отчете Негрейра оценил манеру работы еще одного топ-рефери Матеу Лаоса.

Он перестает свистеть возможные фолы, если игроки падают слишком картинно, как это обычно происходит с Неймаром.

Напомним, что из-за отчетов Негрейры «Барселону» подозревают в коррупции и попытке влияния на судей.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:11
ценные советы ... почти на все деньги )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 06:15
Негрейра: "Лаос перестает свистеть возможные фолы, если игроки падают слишком картинно. С вас 2 млн евро за эту секретную информацию"
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
25 марта в 23:50
Отчёты в оптовом количестве не перестаёт печатать Капитан Очевидность. Хочется задать другой вопрос вы действительно верите что Барса платила сотни тысяч долларов , чтобы им сказали что Неймару пора перестать кривляться и пора записаться на актерские курсы? Если в суде Испании сидят конченые идиоты, то возможно, проканает, но, скорее всего - проплатят, не вылетать же в Сегунду
drug01
drug01
25 марта в 23:27
Его очень трудно отучить от этого
Варвар7
Варвар7
25 марта в 23:21
Матеу Лаос перестаёт свистеть нарушения на Неймаре, потому что на поле должен быть один артист - это он сам.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 22:27
Нужный совет, зря они не прислушались, до сих пор любит красиво падать
Маг_тм
Маг_тм
25 марта в 21:52
Вполне легальная инфа, ничего незаконного не вижу
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