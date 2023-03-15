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ЭСК РФС вынесла решение по судейству в матче «Спартака» и «Факела»

15 марта 2023, 17:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

ЭСК РФС вынесла решения касательно работы арбитра Владислава Безбородова в матче «Спартака» и «Факела» (3:2).

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Факел» на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока атакующей команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Факел» №2 Василием Черовым, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и он не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер по команде №14 Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что в последствии, привело к взятию ворот команды «Факел».

В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

2. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак-Москва» на 45+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» №25 Данилы Пруцева с подбородком игрока атакующей команды «Факел» №33 Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.

По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:45
Не понимаю, зачем искать правду, обращаясь в эту бесполезное номенклатурное подразделение? Этим всё равно ничего не изменить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Даниил Корохов (раскрыть)
вчера в 09:24, ред.
Что пеналь и без ВАРА нам всем было видно. Только судья стоял и думал назначить или не назначить пеналь...Если назначу лишусь работы , а не назначу то все блага и привелегии получу...))
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 07:43
С Динамо сегодня опять крот показательно, после просмотра ВАР, не назначил чистейший пенальти!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
15 марта в 23:42
Ты ,видимо плохо разбираешься в анатомии грузин ?! )))))))))))) У них лицо до колен ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
15 марта в 23:39
Ну да ,решил своим носом поранить его руку ? )))
ABir
ABir
15 марта в 22:55
А кто-нибудь разве ожидал другого решения от этой судейской комиссии?
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
15 марта в 22:24
Вопрос не по адресу. Я не член ЭСК
Союзник противников
Союзник противников
15 марта в 22:20
ВСем сестрам по серьгам.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
15 марта в 21:27
Мартинес САМ нашёл руку защитника. А Пруцев поймал Квеквескири и ударил его в подбородок. Кстати, как всевидящия ЭСК могла увидеть этот подбородок, когда борода у Ираклия от ушей и до груди?
Lunuplus
Lunuplus
15 марта в 20:53
Ворон ворону глаз не выклюет...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 марта в 20:27
Судейско-зенитовский цирк продолжает свое шапито...)
морозз
морозз
15 марта в 20:09
Прочитал, посмеялся!
Даниил Корохов
Даниил Корохов
15 марта в 20:06
Жизнь удивительная штука и как мы видим не лишена иронии! Всем и так ясно что сейчас будут отмазывать крота, интрига лишь в том превзойдут ли они самого Кашаи: крови нет - не пенальти)))
протон
протон
15 марта в 19:53
Ну, а теперь по традиции надо, чтобы поддержали Карася по поводу пенальти на Мартинсе
nik9373
nik9373 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
15 марта в 19:40
Затем, что это продолжилось и дальше. Тут вижу, тут не вижу.
cska1948
cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
15 марта в 19:32
Могу вам заранее сказать, что ЭСК признает действия Карасёва правильными,т.к. Мартинес САМ наткнулся на руку защитника.
u6q45ps2my9q
u6q45ps2my9q
15 марта в 19:17
Когда нет Коли Рассказова, то виноват судья. История одна и та же.
Boricku
Boricku
15 марта в 19:08
Тянут команду пенок на второе.
112910415
112910415
15 марта в 19:02
интересно, как Карасёва оценят ...
Роман Романов 3
Роман Романов 3
15 марта в 18:44
А ЭСК не обратил внимание на то,что защитник Факела Черов,абсолютно так же обнимал Литвинова,и не пытался играть в мяч,,,
Вывернусь типа,но у нас у всех глаза есть!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 марта в 18:43
Матч выиграли, зачем спорить было...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 марта в 18:22
Ну вот теперь , эти с...ки, пусть попробуют дать Карасёву положительную оценку за точно такой же эпизод с Мартинсом !!!
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