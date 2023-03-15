ЭСК РФС вынесла решение по судейству в матче «Спартака» и «Факела»

ЭСК РФС вынесла решения касательно работы арбитра Владислава Безбородова в матче «Спартака» и «Факела» (3:2).

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Факел» на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока атакующей команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Факел» №2 Василием Черовым, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и он не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер по команде №14 Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что в последствии, привело к взятию ворот команды «Факел».

В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

2. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак-Москва» на 45+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» №25 Данилы Пруцева с подбородком игрока атакующей команды «Факел» №33 Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.

По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение.