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Гол Павара помог Франции переиграть Ирландию

вчера, 23:39
ИрландияЛоготип футбольный клуб Ирландия0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Ирландии уступила команде Франции в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (0:1).

Гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.

После матча Ирландия идет на 4-м месте группы B (0 очков), Франция лидирует (6 баллов).

В параллельной игре сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт irishmirror.ie
Сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара
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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 09:06
Павар хорош, не состоявшийся нап., что ни удар, то шедевр…
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:14
С таким составом игроков ,и такая слабенькая победа,но хотя три очка заработали.
6dcy64z34uga
6dcy64z34uga
сегодня в 08:05
Надо было им у Анри проконсультироваться - он бы точно подсказал, как проще всего ирландцев обыгрывать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:05
Победа получилась очень нелёгкая.
mvd3vp3f2hak
mvd3vp3f2hak ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 06:51
Голландцы так явно не считают
ABir
ABir
сегодня в 05:28
Очевидные лидеры группы набирают запланированные очки и заслуженно возглавляют турнирную таблицу. В этой группе похоже сенсаций не будет.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:33
Что то скромненько Французы проводят отбор.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:08
Скромненько, но три очка не пахнут...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:01
Гол Павара помог Франции переиграть Ирландию .
Сегодня искренне надеялся посмотреть красивый футбол от обеих команд, с забитыми мячами. Но получил совершенно обратное. Полное разочарование от игры сборной Франции.
Какой же всё таки тухлый футбол сегодня показали вице-чемпионы мира сборная Франции, вместе с новоявленным капитаном в лице Килиана Мбаппе . И совершенно не справедливый итоговый счёт на табло . Сборная Ирландии уж точно могла рассчитывать хотя бы на ничейный результат. Игроки сборной Франции своим ничейным результатом должны быть благодарны своему голкиперу Мику Меньяну , который спас команду в концовке матча аж два раза, за какие-то две минуты. Сегодня сборной Франции искренне повезло , что нельзя сказать про сборную Ирландии.
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