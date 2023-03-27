Гол Павара помог Франции переиграть Ирландию .

Сборная Ирландии уступила команде Франции в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (0:1).
Гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.
После матча Ирландия идет на 4-м месте группы B (0 очков), Франция лидирует (6 баллов).
В параллельной игре сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара.
Сегодня искренне надеялся посмотреть красивый футбол от обеих команд, с забитыми мячами. Но получил совершенно обратное. Полное разочарование от игры сборной Франции.
Какой же всё таки тухлый футбол сегодня показали вице-чемпионы мира сборная Франции, вместе с новоявленным капитаном в лице Килиана Мбаппе . И совершенно не справедливый итоговый счёт на табло . Сборная Ирландии уж точно могла рассчитывать хотя бы на ничейный результат. Игроки сборной Франции своим ничейным результатом должны быть благодарны своему голкиперу Мику Меньяну , который спас команду в концовке матча аж два раза, за какие-то две минуты. Сегодня сборной Франции искренне повезло , что нельзя сказать про сборную Ирландии.
Сегодня искренне надеялся посмотреть красивый футбол от обеих команд, с забитыми мячами. Но получил совершенно обратное. Полное разочарование от игры сборной Франции.
Какой же всё таки тухлый футбол сегодня показали вице-чемпионы мира сборная Франции, вместе с новоявленным капитаном в лице Килиана Мбаппе . И совершенно не справедливый итоговый счёт на табло . Сборная Ирландии уж точно могла рассчитывать хотя бы на ничейный результат. Игроки сборной Франции своим ничейным результатом должны быть благодарны своему голкиперу Мику Меньяну , который спас команду в концовке матча аж два раза, за какие-то две минуты. Сегодня сборной Франции искренне повезло , что нельзя сказать про сборную Ирландии.