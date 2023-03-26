Казахстан одержал волевую победу над Данией в отборе Евро-2024

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вчера, 17:58

Сборная Казахстана обыграла Данию в матче 2-го тура отбора Евро-2024 (3:2).

Гости вели после 1-го тайма со счетом 2:0 благодаря голам Расмуса Хелунда (21-я и 36-я минута). Однако после перерыва хозяева сумели отыграться и выйти вперед. Сначала на 73-й минуте хавбек ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов реализовал пенальти, а затем на 86-й отличился Асхат Тагыберген. Победный гол на 89-й провел Абат Аимбетов.

В первом туре датчане обыграли 3:1 Финляндию, а Казахстан уступил 1:2 Словении.