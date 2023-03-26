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Казахстан одержал волевую победу над Данией в отборе Евро-2024

вчера, 17:58
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан3 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Казахстана обыграла Данию в матче 2-го тура отбора Евро-2024 (3:2).

Гости вели после 1-го тайма со счетом 2:0 благодаря голам Расмуса Хелунда (21-я и 36-я минута). Однако после перерыва хозяева сумели отыграться и выйти вперед. Сначала на 73-й минуте хавбек ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов реализовал пенальти, а затем на 86-й отличился Асхат Тагыберген. Победный гол на 89-й провел Абат Аимбетов.

В первом туре датчане обыграли 3:1 Финляндию, а Казахстан уступил 1:2 Словении.

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:02, ред.
Очень рад за Казахстан, красавцы, с победой. Спасибо Адиеву отдельное.
Карпин бери практику у Адиева
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:03
Молодцы казахстанцы! 🦾
112910415
112910415
вчера в 20:51
браво, великолепные казахи !
sova147
sova147
вчера в 20:32
Они этот результат заслужили
tg55sff879zd
tg55sff879zd
вчера в 20:30
Казахи удивили и порадовали, проявили характер
Boricku
Boricku
вчера в 19:42
У нас трендель то даже безразличный, у нас игра особо и не нужна, так , товарняки
Байкал-38.
Байкал-38. ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 19:39
Неудачное сравнение если вы желаете удачи Казахстану.
Мы же все знаем какая участь ждала Таноса.
Хотя Казахстан удивил.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:31
Наши молодцы! Разозлились после Словении
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:30
Это еще почти все игроки с внутреннего чемпионата и еще не набрали толком игровую форму!
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:28
Правильно!)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:19
Результат просто выдающийся.
Triem
Triem
вчера в 19:00
Вот это вот настоящий суперблокбастер! Казахи красавчики! Отличный бой выдали и главное теперь верить в свои силы и развиваться дальше. Надеюсь это никакое не чудо а закономерность и результат упорного труда! Молодцы ребята! Огромное уважение вам!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:58
Это исключено. Бриты не будут благотворительностью заниматься, а полную авоську положат "свидомым"
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:40
Мои поздравления болельщикам сборной Казахстана с настоящей волевой Победой ! Молодцы ребятушки, Респект вам и Уважение за самоотдачу до последней минуты ! Примерно такая же история, как и вчерашний матч сборной Хорватии, которая заранее уверовала в свою победу над сборной Уэльса . А ведь ещё в первом тайме сборная Дании могла сделать гандикап, который бы наврядли во втором тайме сборная Казахстана переломить в свою пользу. Да и счёт 3:0 уже бы мог сломать психологически команду хозяев поля . Но это уже всё домыслы, а итоговый счёт на табло ! Удачи сборной Казахстана в следующих играх и отдельная благодарность главному тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву , который в раздевалке нашёл те правильные слова игрокам , которые смогли перевернуть игру в свою пользу на морально волевых качествах .
izrafel
izrafel
вчера в 18:35
Красиво лгбтешников уделали... можно конечно было бы еще кое что написать, но боюсь забанят...:)))..... Кеф на победу Казахов был на 70 минуте 114 вау . Респект и уважуха Казахам за Характер !!!
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 18:29
Дания с чемпионата мира продолжает «феерить», Казахи молотки!
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 18:25
Это просто Нечто было! ВОобще не верил в свою сборную, особенно после 1- го тайма, думал хотябы ничейку выцарапают.. Историческая и первая победа над Данией в истории, Супер!🤗
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:22
Сегодня соседи сотворили возможно самую громкую сенсацию отборочного цикла! Думаю ни кто не верил в такой исход, тем более после 0-2 к перерыву! Одни решили что задачу выполнили, вторые показали желание и характер! Вообщем браво Казахстан!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:16
Блюдо бешпармак( правильно? нет?) называется из датчан. Неожиданно. С победой Казахстан.
5bsjhbngz7at
5bsjhbngz7at
вчера в 18:16
Кто бы мог подумать такой результат тем приятная победа
Gahi
Gahi
вчера в 18:14
Вот это камбэк, молодцы Казахстан такой футбол что ребята показали во втором тайме надолго запомнится болельщикам футбола в Европе. Особенно Датчанам которые после первого тайма были настолько уверены в том что ведя со счётом 0-2 они во втором тайме доведут победный результат до логического конца. Но главный тренер казахстанцев Магомед Адиев так не думал, он всё перевернул во втором тайме своими правильными заменами. Что позволила хозяевам сократить гандикапом в два гола, но и забить третий, который стал победным в этом матче. Ещё долго будет сниться этот кошмарный результат команде Дании, но особенно лучшему голкиперу сборной Касперу Шмейхелю пропустившего три гола от сборной Казахстана. Молодцы ребята сегодня вы герои так держать и побеждать. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Ну прямо скажем.... не просто волевую победу. а сумасшедшую волевую победу...!!! Oгромный респект Казахстану, что не бросили играть после 0-2.... Вот мы и дошли до точки, где казахи играют лучше в футбол, чем мы. Пешеходам стоит посмотреть, как надо играть при своих болельщиках и отдавать всего себя в игре за сборную.

Ну а так что, у Дании походу пенсионеры играли. Вон, даже Петер Шмейхель на воротах стоял...Золотое поколение выработало ресурс, новое такое не вырастает. Стандартная ситуация....
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:08
Это что сейчас за тигры были на поле и переломили ход матча? Красавцы! Мало кто в них верил, а они доказали, что не зря занимают место в этой группе и после такой победы, у них есть все шансы выйти из группы. 1й тайм был мертвый для них, но второй забрали по красоте. Вот это матч, вот это сила, заряженные на победу.

Я желаю и надеюсь, чтобы было что-то похожее в игре Англия - Украина, хотя бы ничья, может будет чудо, как это было в этом матче с Казахами.
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 18:08
Датчанам надо тренера увольнять. Это напрашивалась ещё по итогам мундиаля.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:07
Да ну нахрен...
Казахи датчан натянули, да ещё после того как проигрывали 0:2.
КРАСАВЦЫ!!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:06
Молодцы казахи, утёрит нос датчанам.
Брулин
Брулин
вчера в 18:06
Орлов: "Это потому что Алип в Зените играет"
3ton
3ton
вчера в 18:04
Молодцы . Думал разгром будем , так быстро Дания повела 2-0.
Не сдались и победили 😄
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:04
Дания расслабилась по ходу матча,а вот казахи красавцы!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:03
Молодцы казахи. Большая победа, да еще и волевая. Поздравляю с этим результатом!
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