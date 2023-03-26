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Англия обыграла Украину

вчера, 20:57
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Англии обыграла Украину в матче 2-го тура отбора Евро-2024 (2:0).

Голы забили Харри Кейн (37-я минута) и Букайо Сака (40-я).

Это вторая победа Англии в текущем отборе. В 1-м туре она победила Италию 2:1. Украина в 1-м туре не играла.

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Все комментарии
AS1976
AS1976 ответ x-hate (раскрыть)
сегодня в 13:29
Россиия проиграла бы скорей всего , и ни какая мотивация бы не помогла. В плане футбола сборная России слабей сборной Украины как минимум по составу. А политику и мотивацию оставь себе, у сборной Украины мотивации пожалуй поболее будет.
x-hate
x-hate ответ AS1976 (раскрыть)
сегодня в 08:33
Россия бы разбила украину, поскольку была бы мотивация играть, как во времена ЧМ-2018
112910415
112910415
сегодня в 04:54
просто на классе
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:14
Мёртвый футбол от сб. Украины, печаль.
Tex
Tex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16
порадоваться хоть чьей-то победе над Украиной?)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:44
Англия посильнее конечно.
Успехов сборной Украины!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:36
Это было предсказуемо,Англия выглядит сильнее.
sova147
sova147
вчера в 22:34
Без шума и спокойно победа Англии
ABir
ABir
вчера в 22:25
Пока у Украины сохраняются шансы побороться за третье место в группе
ABir
ABir
вчера в 22:23
Другого исхода никто и не ожидал. Крупно решили не обыгрывать.
AS1976
AS1976 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:06
Про какой космос ты говоришь ? Как ты думаешь как бы закончился матч сборных России и Украины? Это не сайт про политику , и со своими пожеланиями иди вдругое место коменты писать .
Kobser
Kobser
вчера в 22:05
Ничего удивительного.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:01
Сенсации не произошло. Англичане победили на классе.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:50
Сака решает и в Арсенале, и в сборной, красавец!
Capral
Capral ответ Павел Якунин (раскрыть)
вчера в 21:49
Украина ничего не показала и счет 0:2, точно не отражает истинного положения на поле.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Не знаю насчет Ирака, но Украинская сборная сейчас неплохая, а у нас поколение очень слабое, только за Головина в Европе можно порадоваться, есть еще надежда что попадет в топ-клуб.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:13
Нет, просто приказ от Бориса запоздал, когда матч уже закончился. Наверное переиграют...
chromage
chromage
вчера в 21:10
Было бы странно, если бы было по другому.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:06
А я всё думал, насколько они политизированы. хотел поставить, но не знал, отдадут ли они победу, втянут ли украину за уши в финальную часть или победят на классе. Рад, что они выбрали сторону спорта, а не политики
Capral
Capral
вчера в 21:05
Хотелось покрупнее, конечно, и возможности были, но, и так, тоже- неплохо! На фоне Украины, Ирак- просто космос!!! Поздравлять британцев не буду- не люблю их, но за победу поблагодарю!
nik9373
nik9373
вчера в 21:01
Ожидаемо.
Матвей Симонов
Матвей Симонов
вчера в 21:00
Зато понтов сколько было..
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Победа на классе, без лишнего "напряга".
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