Англия обыграла Украину

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вчера, 20:57

Сборная Англии обыграла Украину в матче 2-го тура отбора Евро-2024 (2:0).

Голы забили Харри Кейн (37-я минута) и Букайо Сака (40-я).

Это вторая победа Англии в текущем отборе. В 1-м туре она победила Италию 2:1. Украина в 1-м туре не играла.