Англия обыграла Украину

Сборная Англии обыграла Украину в матче 2-го тура отбора Евро-2024 (2:0).
Голы забили Харри Кейн (37-я минута) и Букайо Сака (40-я).
Это вторая победа Англии в текущем отборе. В 1-м туре она победила Италию 2:1. Украина в 1-м туре не играла.
Сборная Англии обыграла Украину в матче 2-го тура отбора Евро-2024 (2:0).
Голы забили Харри Кейн (37-я минута) и Букайо Сака (40-я).
Это вторая победа Англии в текущем отборе. В 1-м туре она победила Италию 2:1. Украина в 1-м туре не играла.
Успехов сборной Украины!!!
Успехов сборной Украины!!!