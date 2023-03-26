Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2023

Германия обыграла Перу

вчера, 00:48
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 0Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

Сборная Германии одержала победу в товарищеском матче над командой Перу (2:0).

Дублем в составе Бундестим отличился Никлас Фюллькруг (12-я и 33-я минута). На 67-й минуте Кай Хаверц мог сделать счет разгромным, но не реализовал пенальти.

Германия не участвует в отборе Евро-2024, так как является хозяином турнира. Свой следующий контрольный поединок немцы проведут 28 марта против Бельгии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Португалия разбила Люксембург. Роналду сделал дубль
Вчера, 23:44
Италия победила Мальту
Вчера, 23:40
Англия обыграла Украину
Вчера, 20:57
Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче
Вчера, 19:55
Казахстан одержал волевую победу над Данией в отборе Евро-2024
Вчера, 17:58
Хорватия упустила победу над Уэльсом на 90+3-й минуте
Вчера, 00:43
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:26
Тренировка - прошла Хорошо
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:57
Ты уверен что не сядут?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:44
Вот именно, что "ха".
После карпинской порн*графии с Ираном..., немцы с нами не то, что играть, - с*ать на одном гектаре не сядут.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:27
Ш.Эффенберг считает, что Нагельсманн может вернуться в Баварию через 10 лет.
И еще: Реал, Челси и ТХ- рассматривают Нагельсманна в качестве потенциального главного тренера. Это для Вас, как для болельщика Баварии.
salleeh
salleeh ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 12:18
На счёт Муссиалы можно поспорить, парень не тупой однозначно и он ещё не сказал своего слова… А вот Мюллер уже стар для игры за сборную. Я бы отметил другого «тупого», это Тимо Вернер, вот кого нельзя подпускать близко к сборной Германии…)))
KTS16
KTS16
вчера в 11:15
А немцы выигрывают.. 🙃
z8xttjn6c98z
z8xttjn6c98z ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 09:53
Старт хороший
Gahi
Gahi
вчера в 09:42
Для подготовки к домашнему чемпионату сборной Германии нужны сильные соперники, чтобы по достоинству оценить возможности команды.
Брулин
Брулин
вчера в 09:40
Фюллькруг машина, 5 матчей и 5 голов за сборную уже.
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 08:21
Товарищеский матч, зачем напрягаться, пусть с Россией проведут матч там так не пройдет. Ха.
mjekjkafnzf2
mjekjkafnzf2
вчера в 08:12
У Перу неплохая команда, но тягаться с немцами в гостях ей пока не под силу
Rupertt
Rupertt
вчера в 07:33
Ну хорошо, что выиграли, без позорища.
ДСА
ДСА
вчера в 07:28
Не сильно немцы и напрягались.
112910415
112910415
вчера в 07:26
в порядке Германия, всё штатно
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 06:51
Главное, что бы Флик не вызывал в сборную Мюллера и подальше от команды держал тупого дриблёра Мусиалу.
Василий 50
Василий 50
вчера в 05:24
Немцы планомерно готовятся к турниру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:59
Перу играть что ли не с кем....лететь 13 часов через полглобуса...на другой континент 11 тыщ километров...отбегать полтора часа и домой...)))

Понимаю если бы Аргентина....у неё 99% состава сборной в Европе играет...
Но Перу....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 02:51
Уже года 3 точно как сватают, с тех пор как поняли что смазливый гот больше не способен ничего выиграть. Только сам Юрген сказал, что пока контракт не отработает, ни на что больше не способен, ну а потом переподписал, а из-за чего ты не слыхал - это хз, тебя надо спросить
salleeh
salleeh
вчера в 02:10
Конечно же пенальти должен был бить Фюлькруг, но Хаверц решил что довольно с него и дубля. Хаверц хорошо забивает с игры, но пенальти – это особый вид искусства, которым владеют не многие футболисты. Ладно с этими двумя всё ясно. Что в сборной делает Тимо Вернер, тут же не нужно быть футбольным экспертом, чтобы понять, что этот «экземпляр» не игрок сборной, он просто должен смотреть футбол и желательно по ТВ. В целом не плохая сборная Германии, главное чтобы Флик на официальные игры опять не позвал старых «дружков»…
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:18
Как говорится, на классе убрали .
Capral
Capral ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 01:11
А его уже зовут в Германию? Не слыхал... Он в Ливере с трудом концы с концами сводит, куда ему еще сборную... В Германии сейчас только отставку Нагельсманна обсуждают, и точно не Клоппа.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 00:58
Клопп нужен Бундесманшафт и никто другой, он точно своими позитивными настроями и прессингами возведет немцев к былому величию, одно не понятно - на кого оставлять Ливерпуль
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 