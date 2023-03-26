Германия обыграла Перу

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вчера, 00:48

Сборная Германии одержала победу в товарищеском матче над командой Перу (2:0).

Дублем в составе Бундестим отличился Никлас Фюллькруг (12-я и 33-я минута). На 67-й минуте Кай Хаверц мог сделать счет разгромным, но не реализовал пенальти.

Германия не участвует в отборе Евро-2024, так как является хозяином турнира. Свой следующий контрольный поединок немцы проведут 28 марта против Бельгии.