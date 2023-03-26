Германия обыграла Перу

Сборная Германии одержала победу в товарищеском матче над командой Перу (2:0).
Дублем в составе Бундестим отличился Никлас Фюллькруг (12-я и 33-я минута). На 67-й минуте Кай Хаверц мог сделать счет разгромным, но не реализовал пенальти.
Германия не участвует в отборе Евро-2024, так как является хозяином турнира. Свой следующий контрольный поединок немцы проведут 28 марта против Бельгии.
После карпинской порн*графии с Ираном..., немцы с нами не то, что играть, - с*ать на одном гектаре не сядут.
После карпинской порн*графии с Ираном..., немцы с нами не то, что играть, - с*ать на одном гектаре не сядут.
И еще: Реал, Челси и ТХ- рассматривают Нагельсманна в качестве потенциального главного тренера. Это для Вас, как для болельщика Баварии.
И еще: Реал, Челси и ТХ- рассматривают Нагельсманна в качестве потенциального главного тренера. Это для Вас, как для болельщика Баварии.
Понимаю если бы Аргентина....у неё 99% состава сборной в Европе играет...
Но Перу....
Понимаю если бы Аргентина....у неё 99% состава сборной в Европе играет...
Но Перу....