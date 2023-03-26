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Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче

вчера, 19:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 0Логотип футбольный клуб ИракИракМатч завершен

Сборная России победила команду Ирака в товарищеском матче. Поединок, прошедший в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», завершился со счетом 2:0.

На 50-й минуте первый гол забил Антон Миранчук. Сергей Пиняев на 58-й удвоил преимущество хозяев.

В компенсированное ко 2-му тайму время был удален хавбек сборной России Далер Кузяев, толкнувший соперника.

Отметим, что до этого три подряд товарищеских матча россиян завершились вничью. Последняя победа команды датировалась 24 сентября 2022 года, когда в гостях со счетом 2:1 был обыгран Кыргызстан.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:01, ред.
Это кто? его батя? а я и не знал
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:58
Выиграли и всё равно негатива много в комментариях. Проиграть надо было ираку? И дело вообще не в футболистах и даже не в тренере карпине. Они ни при чем. Обстановка в руководстве спортом - вот что должно быть причиной негатива.
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:52
Со сборной России всё грустно,без матчей с сильными сборными из Европы наши превратятся в тот же Ирак!
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 22:47, ред.
Ок, можем считать себя 67,5 командой в рейтинге ФИФА... Валера в перерыве напихал, видать... А Ирак сдулся во втором тайме. Рамадан, не доедают...
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:13
Такое впечатление складывается,что Карпин не хочет тренировать сборную,его как-будто заставляют.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:12
Игры в футбол со стороны сб. России не было как таковой.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:02
Очень рад за Пиняева! Надеюсь далеко пойдет!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:03
Клаудинье заменит, которым интересуется Реал (сосьедад)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:01, ред.
И так будет с каждой сборной на ЧЕ
lotsman
lotsman
вчера в 20:54
Обыграли, но качество игры низкого уровня.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:51, ред.
В своём анализе о качестве игры нашей сборной надо исходить прежде всего из возможностей соперника и той игры, которую он показал. И здесь, за исключением первых двадцати и последних десяти минут встречи, когда наши гости ещё как-то "дёргались" и пытались играть в футбол, мы увидели удручающую картину.
Сложилось впечатление, что за исключением этих отрезков они не проявляли никакой заинтересованности в исходе матча. Именно по этой причине иракцы позволяли нашим ребятам делать на поле всё, что им заблагорассудится. С чем это было связано, надо спросить у них. Или они не хотели "обижать" гостеприимных хозяев или не видели никаких плюсов от этой встречи. Мол, сыграли и сыграли, и что вы от нас хотите ? Встреча эта была нужна больше вам, чем нам, поэтому радуйтесь, что выиграли, а мы скажем вам "спасибо" за гостеприимство. Некий паритет, который, думаю, устроил команды, а также российских болельщиков, довольных итогом встречи.
112910415
112910415
вчера в 20:39
футбол плохой
результат хороший
Матвей Симонов
Матвей Симонов
вчера в 20:36
Я рад за сборную,но победа над Ираком это не достижение.Даже Люксембург может их обыграть.
w3s4fwx3g5bd
w3s4fwx3g5bd ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:27
Плюс ошибка судьи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:20
Ну 2-0 хороший счет,наконец то выиграли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:15, ред.
Локо может неплохо заработать...на Пиняеве...
Жаль не бразилец...был бы шанс увидеть его в Зените...
valt134
valt134
вчера в 20:13
Матч не видел, но как понял по комментам-игры в футбол не было. Похоже на «Пиррову Победу». Теперь Валера задерёт нос и скажет:»Мы идём правильным курсом…» Ну-ну…
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:13
Не вскружите голову Пиняеву. Сыра не видать ему тогда.
С победой во втором тайме. В первом отскок за отскоком. Не забиваешь ты, забьют тебе. Все, как обычно. Ничего нового.
Карпину держать себя в руках. Все нормально.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:11
Забили без пенальти даже?! Уровень!!!
Boricku
Boricku
вчера в 20:10
Очень рад за безразличного - показал свою сущность
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:09
Коротко.
плохая игра Песьякова,
отличный проход и гол Пиняева.
Тренерской мысли как не было, так и нет.
fqnecwx7bcph
fqnecwx7bcph
вчера в 20:06
Надо ещё с Сирией сыграть, там хорошие шансы на разгромную победу.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 20:04, ред.
Феерическая беспроигрышная серия Карпина и его пацанвы продолжилась! ))
Штош, молодцы. В этой игре хоть какая-то футбольная мысль очертилась в умах нашенских кудесников мяча.
Если всех, согласившихся играть с нами в сие смутное время, мы будем громить с крупными счетами, то и те потом товарняки гонять откажутся! Так что, много ничьих и минимальных побед нас с вами ждёт. )))
Вроде какой-то иракский чинуша про реванш в Багдаде ляпнул. Да и летом у наших какие-то Азиатские игры в перспективе маячат. Так что, сборная нужна. Пущай Валерий ратирует и экспериментирует. ) Нынче можно, и вдоволь.
С побед(кой) нас всех! )
Capral
Capral
вчера в 20:03, ред.
Удивительно, что Ловчев не помнит игру со сб.Ирака в 1979, где он забил мяч за ДИНАМО, а его команда победила-2:0. Об игре сборной говорить ничего не буду, просто нечего сказать, как и после игры с Ираном...
shur
shur
вчера в 20:02
...хорош Серега, футбол всегда интересен с обостряющими игроками...С победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:02
1.Первый гол из километрового оффсайда....
2.Песьяков выбивая мяч создал больше опасных моментов чем вся иракская сборная за полтора часа...
3.Пиняев - топ топыч...
4.Ирак в первые 20 минут должен был забивать 3 штуки...минимум.
5.Пиняев - топ топыч..
6.Отличная поддержка..24 тысячи на товарняке...с 68-й сборной...
7.Ну и конечно...Пиняев - топ...
Брулин
Брулин
вчера в 20:01, ред.
Наконец то победили ! Парад шутников открыт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:59
Это вам, ребята не хухры мухры обыграть 68 по рейтингу ФИФА сборную. Теперь Карпин имеет основания считать, что он "реальный пацан" и годится на пост тренера сборной. Лишнее доказательство того. что сборная, да и весь футбол у нас никому не нужен.
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