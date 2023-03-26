Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче

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вчера, 19:55

Сборная России победила команду Ирака в товарищеском матче. Поединок, прошедший в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», завершился со счетом 2:0.

На 50-й минуте первый гол забил . на 58-й удвоил преимущество хозяев.

В компенсированное ко 2-му тайму время был удален хавбек сборной России Далер Кузяев, толкнувший соперника.

Отметим, что до этого три подряд товарищеских матча россиян завершились вничью. Последняя победа команды датировалась 24 сентября 2022 года, когда в гостях со счетом 2:1 был обыгран Кыргызстан.