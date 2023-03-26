Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче

Сборная России победила команду Ирака в товарищеском матче. Поединок, прошедший в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», завершился со счетом 2:0.
На 50-й минуте первый гол забил Антон Миранчук. Сергей Пиняев на 58-й удвоил преимущество хозяев.
В компенсированное ко 2-му тайму время был удален хавбек сборной России Далер Кузяев, толкнувший соперника.
Отметим, что до этого три подряд товарищеских матча россиян завершились вничью. Последняя победа команды датировалась 24 сентября 2022 года, когда в гостях со счетом 2:1 был обыгран Кыргызстан.
2.Песьяков выбивая мяч создал больше опасных моментов чем вся иракская сборная за полтора часа...
3.Пиняев - топ топыч...
4.Ирак в первые 20 минут должен был забивать 3 штуки...минимум.
5.Пиняев - топ топыч..
6.Отличная поддержка..24 тысячи на товарняке...с 68-й сборной...
7.Ну и конечно...Пиняев - топ...
2.Песьяков выбивая мяч создал больше опасных моментов чем вся иракская сборная за полтора часа...
3.Пиняев - топ топыч...
4.Ирак в первые 20 минут должен был забивать 3 штуки...минимум.
5.Пиняев - топ топыч..
6.Отличная поддержка..24 тысячи на товарняке...с 68-й сборной...
7.Ну и конечно...Пиняев - топ...
Штош, молодцы. В этой игре хоть какая-то футбольная мысль очертилась в умах нашенских кудесников мяча.
Если всех, согласившихся играть с нами в сие смутное время, мы будем громить с крупными счетами, то и те потом товарняки гонять откажутся! Так что, много ничьих и минимальных побед нас с вами ждёт. )))
Вроде какой-то иракский чинуша про реванш в Багдаде ляпнул. Да и летом у наших какие-то Азиатские игры в перспективе маячат. Так что, сборная нужна. Пущай Валерий ратирует и экспериментирует. ) Нынче можно, и вдоволь.
С побед(кой) нас всех! )
Штош, молодцы. В этой игре хоть какая-то футбольная мысль очертилась в умах нашенских кудесников мяча.
Если всех, согласившихся играть с нами в сие смутное время, мы будем громить с крупными счетами, то и те потом товарняки гонять откажутся! Так что, много ничьих и минимальных побед нас с вами ждёт. )))
Вроде какой-то иракский чинуша про реванш в Багдаде ляпнул. Да и летом у наших какие-то Азиатские игры в перспективе маячат. Так что, сборная нужна. Пущай Валерий ратирует и экспериментирует. ) Нынче можно, и вдоволь.
С побед(кой) нас всех! )
Сложилось впечатление, что за исключением этих отрезков они не проявляли никакой заинтересованности в исходе матча. Именно по этой причине иракцы позволяли нашим ребятам делать на поле всё, что им заблагорассудится. С чем это было связано, надо спросить у них. Или они не хотели "обижать" гостеприимных хозяев или не видели никаких плюсов от этой встречи. Мол, сыграли и сыграли, и что вы от нас хотите ? Встреча эта была нужна больше вам, чем нам, поэтому радуйтесь, что выиграли, а мы скажем вам "спасибо" за гостеприимство. Некий паритет, который, думаю, устроил команды, а также российских болельщиков, довольных итогом встречи.
Сложилось впечатление, что за исключением этих отрезков они не проявляли никакой заинтересованности в исходе матча. Именно по этой причине иракцы позволяли нашим ребятам делать на поле всё, что им заблагорассудится. С чем это было связано, надо спросить у них. Или они не хотели "обижать" гостеприимных хозяев или не видели никаких плюсов от этой встречи. Мол, сыграли и сыграли, и что вы от нас хотите ? Встреча эта была нужна больше вам, чем нам, поэтому радуйтесь, что выиграли, а мы скажем вам "спасибо" за гостеприимство. Некий паритет, который, думаю, устроил команды, а также российских болельщиков, довольных итогом встречи.