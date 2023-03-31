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Азар — самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги

вчера, 14:43

Опубликован рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги. Верхняя часть списка выглядит следующим образом:

1. Эден Азар («Реал») – 2,25 млн евро;

2. Роберт Левандовски («Барселона») – 2,17 млн евро;

3. Серио Бускетс («Барселона») – 1,91 млн евро;

4. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;

5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;

5-7. Жорди Альба («Барселона») – 1,67 млн евро;

5-7. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 17:59
Он многое сделал для Челси и вот ему за это награда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:21
Азар - миллионер невидимка...
Он хоть на вручении титулов ходит??
shur
shur ответ memphis (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
...чтоб Я так жил, без зависти заявляю, сколько приятных минут
подарил нам Азар, какой красивый футбол за такие деньги....!!!
Просьба Переса и Анчиллоти не вписывать в эту лавочную историю...!!! Этак Он самого Бэйла переплюнет, тот слава Богу
не играет...! Извини брат, через тебя этому челу с погонялой "Бубнин" ответочка, ничего личного!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:27
Кокда заключали контракт,знали за что будут платить.
memphis
memphis
вчера в 15:30
Азар знал куда шел
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:01, ред.
Азар - это неудачный трансфер за всю историю от которого проиграли 2 стороны Реал М и сам азар. Меня больше удивляет трансфер Левандовского, подписали 34 летнего ветерана за 40 млн + зарплата 26 млн в год. Итого его трансфер обойдется в 120 млн за 3 года.

Эден, развёл Ла Лигу, кайфует на высокооплачиваемой лавке, самый переоценённый футболист Ла Лиги. Зарплату получает за великолепную игру времён Челси , а числится в Реале .
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:01
Совершенно заслуженно. Просто так деньги-то платить не будут, там ведь не дураки сидят! А вы все завидуете.
6zmr7mdzkvbu
6zmr7mdzkvbu
вчера в 14:59
Гость
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