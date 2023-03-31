Азар — самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги

Опубликован рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги. Верхняя часть списка выглядит следующим образом:
1. Эден Азар («Реал») – 2,25 млн евро;
2. Роберт Левандовски («Барселона») – 2,17 млн евро;
3. Серио Бускетс («Барселона») – 1,91 млн евро;
4. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;
5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;
5-7. Жорди Альба («Барселона») – 1,67 млн евро;
5-7. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.
Эден, развёл Ла Лигу, кайфует на высокооплачиваемой лавке, самый переоценённый футболист Ла Лиги. Зарплату получает за великолепную игру времён Челси , а числится в Реале .
Эден, развёл Ла Лигу, кайфует на высокооплачиваемой лавке, самый переоценённый футболист Ла Лиги. Зарплату получает за великолепную игру времён Челси , а числится в Реале .
подарил нам Азар, какой красивый футбол за такие деньги....!!!
Просьба Переса и Анчиллоти не вписывать в эту лавочную историю...!!! Этак Он самого Бэйла переплюнет, тот слава Богу
не играет...! Извини брат, через тебя этому челу с погонялой "Бубнин" ответочка, ничего личного!
подарил нам Азар, какой красивый футбол за такие деньги....!!!
Просьба Переса и Анчиллоти не вписывать в эту лавочную историю...!!! Этак Он самого Бэйла переплюнет, тот слава Богу
не играет...! Извини брат, через тебя этому челу с погонялой "Бубнин" ответочка, ничего личного!