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«Спартак» потратил больше всех клубов РПЛ на выплаты посредникам в 2022-м

вчера, 21:37

Во вторник, 28 марта, на очередном заседании комиссии по работе с посредниками принято решение о публикации сведений о сумме вознаграждений, выплаченных в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2022 году в целом футбольными клубами, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США, 23 027 935,47 евро, из которых:

1. «Спартак» – 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США.
2. «Зенит» – 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро.
3. ЦСКА – 910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро.
4. «Локомотив» – 364 644 646,8 рублей.
5. «Ростов» – 181 879 515,78 рублей.
6. «Динамо» – 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро.
7. «Торпедо» – 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро.
8. «Сочи» – 672 000 евро, 28 550 000 рублей.
9. «Краснодар» – 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов США.
10. «Оренбург» – 45 435 650 рублей.
11. «Крылья Советов» – 43 060 000 рублей.
12. «Пари НН» – 30 161 480 рублей.
13. «Ахмат» – 17 112 600 рублей.
14. «Рубин» – 5 000 000 рублей, 125 000 евро.
15. «Химки» – 160 000 евро.
16. «СКА Хабаровск» – 4 856 940 рублей.
17. «Родина» – 2 500 000 рублей.
18. «Алания» – 2 250 000 рублей.
19. «Черноморец» – 1 585 000 рублей.
20. «Чайка» – 1 160 500 рублей.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2022 году футболистами, составила 117 396 495,4 рублей.

Таким образом, общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2022 году, составила: 1 262 298 825,98 рублей, 1 047 539,63 долларов США, 23 027 935,47 евро.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:43
это только официальные цифры
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 05:35
Не знаю кто считал и по какому курсу, но Динамо потратило больше чем Ростов.
Это то что бросилось в глаза.
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 05:25
Можно было еще одну команду из посредников собрать.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:08
Насколько легко пускаются деньги на ветер!
Аспект
Аспект ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:52
А страшно то, что жучарам-агентам непонятно за что выплачиваются совершенно необоснованные суммы, не соответствующие их интеллектуальным и прочим затратам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:47
Те огромные деньги потратили на интерес? А из Ростова побольше в сборную. вызывают. Это не критерий качества. Это низкий уровень менеджмента
makkie
makkie
сегодня в 00:34
И что?
В итоге сейчас у Спартака один из самых интересных составов в РПЛ и команда идёт в тройке лидеров. А многие купленные новички и не только вызываются в сборную России.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:05
Швайни
Швайни ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:51
Дядь, ну какого триллиона то!? В общей сложности около 3 млрд. рублей выходит…это в 333 раза меньше триллиона :)
Но это не умоляет факта, что суммы космические. Агентское дело, доходное, однако :)
minai
minai
вчера в 23:34, ред.
Один миллиард, сто сорок пять миллионов ?!.. И это только на посредников ?!
Них .. ера се !!
А кое-кто не хочет помочь нашим парням на фронте ?!
ABir
ABir
вчера в 23:22
Если с указанных сумм были уплачены налоги и оплата произведена официальным способом то ничего страшного в этом нет»
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Представляешь как теперь Судейский корпус захочет чаще встречаться...))
Ну чтоб эти траты просто обрели смысл...
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 23:13
Это называется обналичка через черный нал ...
Аспект
Аспект
вчера в 23:05
"Спартак" это совершенно не красит, ибо он напрочь забыл лозунг "Не сорите деньгами - уважайте труд уборщиц!"
7vnqy7w2wnf9
7vnqy7w2wnf9
вчера в 22:42
На совершенствование игры ничего не потратили.
True Story
True Story
вчера в 22:27
Как всегда, Спартак доят у кормушки все, кому не лень
pomor45
pomor45
вчера в 22:26
Где был бы Спартак без таких выплат посредникам?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:18
8ики всея Руси !)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:12
Жаль, что мы не можем вычислить абсолютные цифры,имея перед глазами лишь часть картины.
С этими цифрами можно работать и даже составить обратную таблицу, которая покажет выхлоп от траты на посредников.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:09
Больше триллиона рублей посредникам, доллары и евро в рубли переводить не стал. Захожу редко, комментарии читаю еще реже, но гневные комменты под новостью про предстоящие траты бюджетных денег на "Амкар" прочитал. Я конечно понимаю, что все 20 клубов в предложенной таблице спонсируют арабские шейхи, но пенсионерам Пермского края думаю легче станет от данной новости...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:43
Вот и вся подноготная финансовой безнадёги клубов РПЛ.Зряплаты и откаты...
drug01
drug01
вчера в 21:41
Спартак обошёл даже Зенит!
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