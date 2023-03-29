«Спартак» потратил больше всех клубов РПЛ на выплаты посредникам в 2022-м

Во вторник, 28 марта, на очередном заседании комиссии по работе с посредниками принято решение о публикации сведений о сумме вознаграждений, выплаченных в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2022 году в целом футбольными клубами, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США, 23 027 935,47 евро, из которых:
1. «Спартак» – 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США.
2. «Зенит» – 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро.
3. ЦСКА – 910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро.
4. «Локомотив» – 364 644 646,8 рублей.
5. «Ростов» – 181 879 515,78 рублей.
6. «Динамо» – 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро.
7. «Торпедо» – 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро.
8. «Сочи» – 672 000 евро, 28 550 000 рублей.
9. «Краснодар» – 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов США.
10. «Оренбург» – 45 435 650 рублей.
11. «Крылья Советов» – 43 060 000 рублей.
12. «Пари НН» – 30 161 480 рублей.
13. «Ахмат» – 17 112 600 рублей.
14. «Рубин» – 5 000 000 рублей, 125 000 евро.
15. «Химки» – 160 000 евро.
16. «СКА Хабаровск» – 4 856 940 рублей.
17. «Родина» – 2 500 000 рублей.
18. «Алания» – 2 250 000 рублей.
19. «Черноморец» – 1 585 000 рублей.
20. «Чайка» – 1 160 500 рублей.
Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2022 году футболистами, составила 117 396 495,4 рублей.
Таким образом, общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2022 году, составила: 1 262 298 825,98 рублей, 1 047 539,63 долларов США, 23 027 935,47 евро.