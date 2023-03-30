Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии

Опубликован список наиболее высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 425 000 фунтов в неделю);
2-3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 402 250 фунтов);
2-3. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 402 250 фунтов);
4-5. Мохамед Салах («Ливерпуль», 373 750 фунтов);
4-5. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 373 750 фунтов).
Не пойму, как в этом списке оказался Санчо, обычная переплата за английский паспорт, даже с учётом его отличной игры за Боруссию. Был бы на его месте нигериец, камерунец или бразилец, то и зп и трансфер были бы меньше.
Не пойму, как в этом списке оказался Санчо, обычная переплата за английский паспорт, даже с учётом его отличной игры за Боруссию. Был бы на его месте нигериец, камерунец или бразилец, то и зп и трансфер были бы меньше.