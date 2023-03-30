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Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии

вчера, 14:55

Опубликован список наиболее высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 425 000 фунтов в неделю);

2-3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 402 250 фунтов);

2-3. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 402 250 фунтов);

4-5. Мохамед Салах («Ливерпуль», 373 750 фунтов);

4-5. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 373 750 фунтов).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:15
С ДдХ давно уде проблема по этому поводу. Его только на продажу, а вот Санчу нужно перевести на продуктовую корзину, он просто кусок лени.
cska1948
cska1948 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:02
"... Платят в общем, за работу в клубе."
---------------
А чем ещё, кроме игры в футбол, занимается футболист в клубе? Может дворником или сторожем ещё подрабатывает?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
"Салаху пора пересматривать контракт и начинать платить меньше, перестал показывать футбол"

Смотри хоть иногда игры Ливерпуля.
Салах, на фоне безобразия в линии полузащиты, умудряется забивать и добывать очки команде. В прекрасной форме сейчас египтянин.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:03
Rupertt
Rupertt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:34, ред.
То есть в неделю он получает 425 тысяч за один официальный матч? Бред же, за матч можно дополнительно бонус получить (гол и т.д.) Платят в общем, за работу в клубе.
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:31
Я учёл матчи ЛЧ. Тренировка, это не есть продукт. Продуктом футболиста является ОФИЦИАЛЬНЫЙ матч. Вон, боксёры тренируются месяцами, а деньги они зарабатывают только выходя на официальный бой. На тренировках футболисты не зарабатывают, а получают деньги за то, что тренируются. А поскольку они тренируются гораздо больше чем официально играют, то и получается, что деньги они не зарабатывают, а получают.
Rupertt
Rupertt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:22
Ещё дни тренировок, ЛЧ( Групповой и Плей-офф), товарищеские. А что Де Брюйне не заслуженно получает такую зарплату? Зачем такие вопросы выводить на всеобщее, возможно или нет, он пошёл не на завод, а на футбол, который ему был по душе, теперь может себе позволить многое.
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:16
Отвечать вопросом на вопрос невежливо. Специально для вас посмотрел: в сезоне 2022/23 у Ман Сити 56 официальных игр. Т.е. у игроков 56 рабочих дней, по 90 минут, ну пускай ШЕСТЬДЕСЯТ дней. И вы хотите сказать, что за работу по 90 минут в течении 60-и дней В ГОДУ можно ЗАРАБОТАТЬ, а не получить ТАКИЕ деньги, как у Де Брюйне и Холанда ?
Rupertt
Rupertt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:58
А как вы определяете, что возможно заработать, а что нет?
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 16:56
Скажите, а как вы определяете кто заслуженно получает ТАКИЕ деньжищи, а кто нет? Единственно верное слово, на мой взгляд, в вашем комменте "ПОЛУЧАЕТ", так как ЗАРАБОТАТЬ такие деньги НЕВОЗМОЖНО.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:40
Санчо пока халявщик. Справедливей платить такие бабки Рэшфорду и Каземиро.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:22
У Берната зарплата указана в месяц, а не в неделю как здесь.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:14
Некоторые такие деньги получают не вполне заслуженно.
76jv5ccgzsqh
76jv5ccgzsqh
вчера в 15:45
Испанскому воротчику, постепенно играющему всё посредственнее, явно переплачивают весьма сильно
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:15, ред.
Кевин заслуженно получает такие деньги, даже не поспоришь, мозг команды. Холланд тоже отрабатывает деньги своей игрой, количеством голов за матч. Салаху пора пересматривать контракт и начинать платить меньше, перестал показывать футбол.

Не пойму, как в этом списке оказался Санчо, обычная переплата за английский паспорт, даже с учётом его отличной игры за Боруссию. Был бы на его месте нигериец, камерунец или бразилец, то и зп и трансфер были бы меньше.
Elliada
Elliada
вчера в 15:05
По сравнению с игроками чемпионата Франции, англичане бомжи. Даже Бернат получает в 2 раза больше КДБ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:05
Скоро первым будет Холанд.
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