Российские клубы потратили 3 миллиарда на агентов. Трансферов нет, а выплаты есть

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сегодня, 22:02

Гром грянул, а мужики не крестятся.

36 миллионов евро – цена посредничества

За три миллиарда рублей можно открыть много футбольных школ в провинции. А раз выплаты за год не уменьшились, то назрел вопрос. Кто именно ценный приехал в РПЛ в 2022-м, что посредники получили 36 миллионов евро по сегодняшнему курсу? Может, парень, который сел за руль пьяным, летел на скорости 203 километра в час и насмерть сбил четырехлетнего ребенка? Теперь прокуратура требует для обвиняемого солидный срок, ведь правоохранители подчеркивают, что подсудимый «сделал все, чтобы избежать наказания».

Понятно, что для Влута из «Урала» эта история – личная трагедия и большой грех на душу. Не все бегут в РПЛ от суда, но все бегут за деньгами. Будь это бразильцы «Зенита» или аргентинцы «Оренбурга». Раньше в РПЛ шли со словами, что мечтают сыграть в Лиге чемпионов, то теперь нет. Если легионеру хочется начать карьеру в другой лиге, то может это свободно сделать. Значит, дело в деньгах. И когда видим, что агентам клубы разных лиг выплатили 2.9 миллиарда рублей, а еще 117 миллионов добавили игроки, то хочется спросить, что такого ценного сделали посредники?

Агенты врут, что только они смогут убедить нового южноамериканца приехать в Россию. А если притащили европейского игрока, то требуют еще больше. Причем имеем дело строго с учтенными РФС выплатами, сумма в 3 миллиарда рублей это не подсчет инсайдеров, а официальная информация. Казалось бы, в мире, где трансферы в РПЛ стали намного жиже, должны упасть выплаты. Но наживалось, как в последний раз. Понятно, что у грандов были старые долги, но только отложенными выплатами сумму не объяснить.

«Спартак» подарил агентам 620 млн рублей

Федун в лучшие времена тратил на всё, что связано с академией, в районе 800 миллионов в год. А поскольку без него и Алекперова расходы «Спартака» сократятся с 8-11 миллиардов в год, то со временем вложения в молодых футболистов окажутся ниже, чем подарки агентам. Сумма безумная, 7.4 миллиона евро. И «Спартак» не впервые лидирует в таком рейтинге. Если посмотреть на летние трансферы, то там из дорогих только выкуп контракта Мартинса. Еще платили за Зиньковского, но три новичка – свободные агенты.

Позапрошлой зимой в «Спартак» пришли Николсон, Хлусевич, Пруцев и Классен. Суммарные расходы за два трансферных окна около 24.5 миллионов евро, а агенты получили 7.4 миллиона. Не жирно? В футболе никого из властей ФИФА и УЕФА не волнует, что клубы переплачивают посредникам, им главное следить, чтобы вратарь не двигался при пенальти. Но в чем сложность трансфера из «Крыльев Советов» в «Спартак»? Зиньковского и Пруцева перехватили у «Реала»? Контракты юридически сложные? И Николсон не второй Мбаппе, где надо учесть права на имидж игрока и соединить с десятком спонсорских сделок.

Были сезоны, когда Федун тратил на трансферы намного больше. Поэтому смело предполагаем, что за десять последних лет «Спартак», который чемпионом был лишь однажды, выбросил на агентов не менее 7 миллиардов рублей. Точно нельзя было потратить деньги умнее? Но клубы как быки, которых ведут на убой. Не увидели ни одной консолидированной попытки повоевать с агентами, которые наглеют, будто ведут дела не детей лимита, а Холанда.

Судя по суммам, возможны скрытые выплаты

Бухгалтерия редко сходилась. Зарема Салихова права: не стоило верить клубам, которые шли низко в таких рейтингах. Не чужая «Спартаку» госпожа напомнила о старой практике, когда клубы РПЛ боялись финансового фэйр-плея. Искали обходные пути для выплат. Корпорациям легко найти законные схемы. Например, жене посредника из Бразилии интуиция подсказывает начать успешный бизнес в России. Все юридически чисто, а официальные комиссионные идут вниз.

Лидерами года стали «Спартак», «Зенит» и ЦСКА , причем их суммарные выплаты заметно выше, чем у всех остальных. Бабаев, скорее всего, объяснит рост расходов на агентов долгами перед посредниками. Кто активничал, как немцы в «Локомотиве», тому нужно отдать агентам свыше 350 миллионов рублей в год. А в «Торпедо» выбросили на посредников в шесть раз больше денег, чем в «Ахмате». Цена за лимит и за «свободных агентов». Причем 3 миллиарда это лишь около 6 % ото всех расходов. И тут точно нельзя сравнивать ситуацию с порядками в топ-5.

В тех чемпионатах не пустые трибуны. Их лучшие клубы добираются до решающих стадий еврокубков. Сильна помощь глобальных телевизионных каналов, а в России ТВ-контракт с потолка. Тоже форма государственной поддержки. Поэтому и те, кто стыдливо врет о реальных расходах на агентов, и клубы, которые честнее, в одной лодке. И лодка эта с дырой размером с арбуз. Только «Зенит» вывалил агентам 560 миллионов рублей, из которых значительная часть осела у одного бразильца. Но что будет, если клиентам этого человека поступят заманчивые зарубежные предложения?

Никто не запретит уйти, как сделали многие легионы. Точно есть примеры, когда в прошлом году платили агентам, чьи клиенты убежали без компенсации. Также учтите, что около половины сделок в российском футболе со свободными агентами. Всегда можно вручить «подъемные» игроку, а он сам заплатит агенту, причем не обязательно легально. И тогда три миллиарда становятся пятью. Схем много, а итог один. Вместо создания работающей системы в разных лигах окопались люди, которые хорошо зарабатывают на убыточном российском футболе.