Мбаппе — самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1. Он получает 6 миллионов евро в месяц. В топ-10 лиги по зарплате до вычета налогов попали только футболисты парижского клуба.
Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц;
Неймар – 3,675 млн;
Лионель Месси – 3,375 млн;
Маркиньос и Марко Верратти – по 1,2 млн;
Ашраф Хакими – 1,083 млн;
Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч;
Серхио Рамос – 791 тысяча;
Хуан Бернат – 730 тысяч;
Норди Мукиеле – 700 тысяч.
в месяц!
в месяц!
Понятно, почему Неймар не хочет уходить из ПСЖ. Больше лечится, чем играет, но получает больше Месси.
Больше удивлен окладом Берната и Мукиеле. За что им платят такие деньги?????? Даже Холанд и Салах получают меньше.
Понятно, почему Неймар не хочет уходить из ПСЖ. Больше лечится, чем играет, но получает больше Месси.
Больше удивлен окладом Берната и Мукиеле. За что им платят такие деньги?????? Даже Холанд и Салах получают меньше.