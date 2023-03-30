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Мбаппе — самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1

вчера, 09:42

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1. Он получает 6 миллионов евро в месяц. В топ-10 лиги по зарплате до вычета налогов попали только футболисты парижского клуба.

Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц;

Неймар – 3,675 млн;

Лионель Месси – 3,375 млн;

Маркиньос и Марко Верратти – по 1,2 млн;

Ашраф Хакими – 1,083 млн;

Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч;

Серхио Рамос – 791 тысяча;

Хуан Бернат – 730 тысяч;

Норди Мукиеле – 700 тысяч.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
вчера в 12:11
6 млн евро это 500 млн рублей.
в месяц!
izrafel
izrafel
вчера в 10:56
Ну по сравнению с ним Мукиеле просто нищеброд...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:30
Так и должно быть, самый молодой и перспективный
Elliada
Elliada
вчера в 10:27
Мбаппе получает в 2 раза больше Месси, но спрашивают только с Месси, который даже не второй по зарплате. По статистике в этом сезоне идут вровень, но критикуют только одного.

Понятно, почему Неймар не хочет уходить из ПСЖ. Больше лечится, чем играет, но получает больше Месси.

Больше удивлен окладом Берната и Мукиеле. За что им платят такие деньги?????? Даже Холанд и Салах получают меньше.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:06
Вы ещё продублируйте новость о том, что Мбаппе перешёл в ПСЖ из Монако. Так же актуально будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:00
Так это давно известно, и из за этого в том числе происходят всякие "тёрки" в ПСЖ...
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