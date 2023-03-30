Мбаппе — самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1

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вчера, 09:42

Нападающий ПСЖ стал самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1. Он получает 6 миллионов евро в месяц. В топ-10 лиги по зарплате до вычета налогов попали только футболисты парижского клуба.

Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц;

– 3,675 млн;

– 3,375 млн;

Маркиньос и Марко Верратти – по 1,2 млн;

Ашраф Хакими – 1,083 млн;

Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч;

Серхио Рамос – 791 тысяча;

Хуан Бернат – 730 тысяч;

Норди Мукиеле – 700 тысяч.