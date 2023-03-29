Продажа МЮ может сорваться. Глейзеры требуют 6 миллиардов фунтов

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сегодня, 11:49

А вложили в клуб менее 300 личных миллионов.

Когда старший Глейзер купил «Манчестер Юнайтед» за 831 млн фунтов, то 560 взял в кредит, отдав их с доходов клуба. Хитрая сделка, ведь наличие актива, который генерирует даже после пандемии около 600 млн фунтов в год, помогало американцам вести бизнес. Быть владельцем клуба АПЛ такого ранга престижно. И выгодно. По оценке одного из лучших экономистов в футболе, Глейзеры выкачали из МЮ около 1,1 миллиардов фунтов в свои карманы.

А теперь братья Глейзеры задумались о продаже команды АПЛ . Их, мягко говоря, не любят фанаты МЮ , а для роста клуба нужны вложения, в которых американцы не заинтересованы. Загвоздка в том, что независимые аудиторы оценивают клуб в 2,4 миллиарда, два главных кандидата на покупку предлагают намного больше. Но Глейзерам хочется получить около 6 миллиардов фунтов, то есть безумные 7,4 миллиарда долларов.

Тактика переговоров, согласятся на меньшие деньги. Но поскольку никаких теплых чувств к МЮ у них нет, то между сэром Джимом Рэтклиффом и шейхом Джассимом могут выбрать человека, который даст больше денег, не оценивая его бизнес-план. И поскольку важна также футбольная составляющая, самое время познакомиться ближе с двумя основными кандидатами. В чьих руках окажется МЮ ?

Аргументы за Джима Рэтклиффа

Уроженец большого Манчестера. Происхождение само по себе не делает человека хорошим владельцем клуба. Негативным примером может служить бывший босс «Ньюкасла». Без него шейхи руками Эшуорта и Стевли справляются лучше. Но, в отличие от Глейзеров, сэр Рэтклифф, рожденный недалеко от «Олд Траффорд», прекрасно понимает специфику футбольной культуры в Англии. Вряд ли британец такой уж верный фанат МЮ , особо себя в этой роли не афишировал. Но мог тихо поддерживать «красных». И это плюс для клуба, придет человек, понимающий болельщиков.

Спортивный отдел компании INEOS. Дедушка Джим является основателем химического гиганта, который залез с ногами в нефтеперерабатывающий бизнес. Оставив в стороне шутки о Федуне, у Рэтклиффа для этого сравнения не хватает своей Заремы. Он давно в разводе, любовницу прячет, а на матчи «Ниццы» водил бывшую жену Алисию. Рэтклиффу придется продать акции французского клуба, если в УЕФА не изменят правила. Но богатый опыт спортивного отдела химического гиганта – велокоманда, акции «Лозанны», спонсорский контракт в F-1 и поддержка сборной Новой Зеландии по регби говорит, что у Рэтклиффа есть менеджеры с опытом в спорте, а это важно.

Поддержка планов тен Хага. Рэтклифф встречался с Эриком. Обсуждали аниме? Скорее будущее МЮ . Один из самых богатых людей Великобритании – возможно, самый богатый, лично знает сэра Фергюсона. Многие забыли, но шотландец воевал с Глейзерами в молодости. Это сейчас он посол клуба и снимается в рекламе товарищеских матчей, вроде игры против клуба актера Райана Рейнольдса (того, что сыграл Дэдпула). Сэр Алекс также ужинал с тен Хагом. Лысый голландец убедил патриархов Великого Манчестера, что поборется с лысым испанцем в будущем. Говорят, Эрика оставят тренером, независимо от имени владельцев. Но согласитесь, что консервативный британец может отличаться по методам управления от брата эмира Катара.

Аргументы за шейха Джассима

Готов погасить долги МЮ . Структура миллиардов, которые заведет в клуб Рэтклифф, отличается от денег, которые готов бросить в топку АПЛ шейх Джассим. Он на 26 лет моложе, чем другой потенциальный владелец. Это сын бывшего эмира Катара, ученик британских школ. Джассим отказался от претензий на трон, но остался влиятельным в клановых разборках в Катаре. Вместе с группой инвесторов пытался лет десять назад выкупить МЮ . Его интересует не только контрольный пакет акций Глейзеров, но также ценные бумаги совладельцев «дьяволов». Джассим обещает сразу погасить долги клуба, более 650 миллионов фунтов. У Рэтклиффа таких планов нет.

Вложения в трансферы. Из Рэтклиффа и людей, которые одолжат ему деньги, сделка выжмет все соки. У Джима нет в мешках миллиардов фунтов, ему нужны инвесторы и банки с кредитами. Понятно, что на трансферы потратят взятые взаймы деньги, но катарцы с их фондом благосостояния могут спокойнее вкачать миллиарды фунтов в МЮ . Начиная с инфраструктуры и заканчивая покупками сильных игроков. Политика Рэтклиффа и Джассима будет отличаться. МЮ выбирает, в том числе, клубную идеологию. Глейзеры тоже много тратили, но не свои деньги, а заработанные клубом.

Ошибки владельцев ПСЖ . Забавно, но все шишки, которые катарцы набили в Париже, могут пригодиться шейху Джассиму в АПЛ . Тестовый проект не получается идеальным. Неймар, Месси и Мбаппе не сыграют вместе в финале Лиги чемпионов. Бразильца хотят продать, аргентинец может уйти. А Килиан задумается, стоит ли ему оставаться? Можно выбрать как «Реал», ведь Перес общается с мамой футболиста, так и «Манчестер Юнайтед», если там появятся катарские деньги. Опыт ужасного менеджмента в ПСЖ выручит МЮ . За английский клуб, по слухам, болеет эмир Катара – брат шейха Джассима, к ПСЖ у них чувств нет.

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