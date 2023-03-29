Продажа МЮ может сорваться. Глейзеры требуют 6 миллиардов фунтов

А вложили в клуб менее 300 личных миллионов.
Когда старший Глейзер купил «Манчестер Юнайтед» за 831 млн фунтов, то 560 взял в кредит, отдав их с доходов клуба. Хитрая сделка, ведь наличие актива, который генерирует даже после пандемии около 600 млн фунтов в год, помогало американцам вести бизнес. Быть владельцем клуба АПЛ такого ранга престижно. И выгодно. По оценке одного из лучших экономистов в футболе, Глейзеры выкачали из МЮ около 1,1 миллиардов фунтов в свои карманы.
А теперь братья Глейзеры задумались о продаже команды АПЛ. Их, мягко говоря, не любят фанаты МЮ, а для роста клуба нужны вложения, в которых американцы не заинтересованы. Загвоздка в том, что независимые аудиторы оценивают клуб в 2,4 миллиарда, два главных кандидата на покупку предлагают намного больше. Но Глейзерам хочется получить около 6 миллиардов фунтов, то есть безумные 7,4 миллиарда долларов.
Тактика переговоров, согласятся на меньшие деньги. Но поскольку никаких теплых чувств к МЮ у них нет, то между сэром Джимом Рэтклиффом и шейхом Джассимом могут выбрать человека, который даст больше денег, не оценивая его бизнес-план. И поскольку важна также футбольная составляющая, самое время познакомиться ближе с двумя основными кандидатами. В чьих руках окажется МЮ?
Аргументы за Джима Рэтклиффа
Уроженец большого Манчестера. Происхождение само по себе не делает человека хорошим владельцем клуба. Негативным примером может служить бывший босс «Ньюкасла». Без него шейхи руками Эшуорта и Стевли справляются лучше. Но, в отличие от Глейзеров, сэр Рэтклифф, рожденный недалеко от «Олд Траффорд», прекрасно понимает специфику футбольной культуры в Англии. Вряд ли британец такой уж верный фанат МЮ, особо себя в этой роли не афишировал. Но мог тихо поддерживать «красных». И это плюс для клуба, придет человек, понимающий болельщиков.
Спортивный отдел компании INEOS. Дедушка Джим является основателем химического гиганта, который залез с ногами в нефтеперерабатывающий бизнес. Оставив в стороне шутки о Федуне, у Рэтклиффа для этого сравнения не хватает своей Заремы. Он давно в разводе, любовницу прячет, а на матчи «Ниццы» водил бывшую жену Алисию. Рэтклиффу придется продать акции французского клуба, если в УЕФА не изменят правила. Но богатый опыт спортивного отдела химического гиганта – велокоманда, акции «Лозанны», спонсорский контракт в F-1 и поддержка сборной Новой Зеландии по регби говорит, что у Рэтклиффа есть менеджеры с опытом в спорте, а это важно.
Поддержка планов тен Хага. Рэтклифф встречался с Эриком. Обсуждали аниме? Скорее будущее МЮ. Один из самых богатых людей Великобритании – возможно, самый богатый, лично знает сэра Фергюсона. Многие забыли, но шотландец воевал с Глейзерами в молодости. Это сейчас он посол клуба и снимается в рекламе товарищеских матчей, вроде игры против клуба актера Райана Рейнольдса (того, что сыграл Дэдпула). Сэр Алекс также ужинал с тен Хагом. Лысый голландец убедил патриархов Великого Манчестера, что поборется с лысым испанцем в будущем. Говорят, Эрика оставят тренером, независимо от имени владельцев. Но согласитесь, что консервативный британец может отличаться по методам управления от брата эмира Катара.
Аргументы за шейха Джассима
Готов погасить долги МЮ. Структура миллиардов, которые заведет в клуб Рэтклифф, отличается от денег, которые готов бросить в топку АПЛ шейх Джассим. Он на 26 лет моложе, чем другой потенциальный владелец. Это сын бывшего эмира Катара, ученик британских школ. Джассим отказался от претензий на трон, но остался влиятельным в клановых разборках в Катаре. Вместе с группой инвесторов пытался лет десять назад выкупить МЮ. Его интересует не только контрольный пакет акций Глейзеров, но также ценные бумаги совладельцев «дьяволов». Джассим обещает сразу погасить долги клуба, более 650 миллионов фунтов. У Рэтклиффа таких планов нет.
Вложения в трансферы. Из Рэтклиффа и людей, которые одолжат ему деньги, сделка выжмет все соки. У Джима нет в мешках миллиардов фунтов, ему нужны инвесторы и банки с кредитами. Понятно, что на трансферы потратят взятые взаймы деньги, но катарцы с их фондом благосостояния могут спокойнее вкачать миллиарды фунтов в МЮ. Начиная с инфраструктуры и заканчивая покупками сильных игроков. Политика Рэтклиффа и Джассима будет отличаться. МЮ выбирает, в том числе, клубную идеологию. Глейзеры тоже много тратили, но не свои деньги, а заработанные клубом.
Ошибки владельцев ПСЖ. Забавно, но все шишки, которые катарцы набили в Париже, могут пригодиться шейху Джассиму в АПЛ. Тестовый проект не получается идеальным. Неймар, Месси и Мбаппе не сыграют вместе в финале Лиги чемпионов. Бразильца хотят продать, аргентинец может уйти. А Килиан задумается, стоит ли ему оставаться? Можно выбрать как «Реал», ведь Перес общается с мамой футболиста, так и «Манчестер Юнайтед», если там появятся катарские деньги. Опыт ужасного менеджмента в ПСЖ выручит МЮ. За английский клуб, по слухам, болеет эмир Катара – брат шейха Джассима, к ПСЖ у них чувств нет.
Мнение читателей. Выбирайте своего фаворита
Представители шейха Джассима вели переговоры с людьми из МЮ около десяти часов. Рэтклифф вышел на Чеферина, раз тот заговорил о новых правилах для клубов одного владельца в Лиге чемпионов. «Ницца» не «Реал», чтобы каждый год встречать англичан в главном европейском турнире, но этот вопрос решат. Также британские власти после «Катаргейта» могут задуматься, не стоит ли отдавать «Манчестер Юнайтед» в руки восточным владельцам. Сэр Джим Рэтклифф заинтересован в покупке, как и шейх Джассим. Оба не скрывают, что покупка будет частью бизнеса, а не только рекламой себя любимых. МЮ, если начнет побеждать в АПЛ и ЛЧ, заработает миллиарды. Чистая прибыль не будет высокой, но расходы покроют. Глейзеры не хотят терять дойную корову? Инсайдеры говорят, что шейх дает 4,3 миллиарда фунтов, а британский сэр 4,2. Это меньше желаемых шести. В любой момент сделка может сорваться, как и переговоры о продаже «Ливерпуля».