Неймар проиграл миллион евро за пару часов. У футболистов пора отнимать деньги

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сегодня, 13:47

Разбалованных детей важно останавливать.

Футболисты выбрасывают впустую миллионы

Неймар проиграл в прямом эфире в онлайн-казино миллион евро. И после этого повел себя мерзко. Бразилец изобразил плач под мелодию из «Титаника», а затем долго смеялся. И не важно, это реклама или выбросил свой миллион. Раньше сливал крупные суммы в покер. Неймар поступает неадекватно и рискует судьбами людей.

Лудомания – болезнь, но развивается лишь у 2-6 % по разным оценкам врачей. Гальтье проводил с Неймаром беседы по поводу азартных игр. Если у Неймара зависимость, то его нужно лечить. Но скорее он просто неумный человек. Нищие бразильцы смотрят, как капитан сборной проигрывает миллион, а потом сидит и ржет.

Сейчас в страшной больнице в Рио умирает ребенок, которого можно спасти за 50 000 евро. Даже покупка нескольких автомобилей скорой помощи гарантирует поток спасенных жизней на годы вперед. В жаркой Бразилии сердце может прихватить у любого мужчины за пятьдесят. А у него трое детей, жена, старенькие родители.

Вряд ли в стране дикой коррупции крутая медицина. В бразильском метро всюду есть портативные дефибрилляторы? Они не самые дорогие. Случайные прохожие за год спасали бы десятки жизней после остановки сердца, как у Эриксена. Неймар мог выручить своих людей, а вместо этого радовался проигранному миллиону евро.

А сколько денег избалованный ребенок выбросил не на камеру? Шейхи платят ему 44 миллиона евро с налогами, а выходит на поле через раз. Отец сына-подростка должен чаще включать голову. Неймара предупреждали, что подает плохой пример. Ему плевать, как и на соседей, которых мучает шумными вечеринками.

Пора сделать общемировой инициативу Хуана Маты

В футболе много азартных людей. Но не всех поймали, как форварда Тоуни. Сделал сотни ставок, за что получит дисквалификацию. Возмущает, что вместо включения в жизнь сообществ люди, которые сами часто вышли из нищеты, выбрасывают деньги. Касается не только огромных ставок.

Часто игроки покупают то, что им совсем не нужно. Никто не запрещает сыграть в покер с копеечными ставками. Можно, если ты не футболист, поставить сто рублей на любимую команду. В конце концов, клубы РПЛ кормят спонсоры из мира ставок. В конечном итоге фанат спонсирует свой же футбол.

Речь именно о том, как миллионеры распоряжаются деньгами. Футбол не создает осязаемый ценный продукт. Когда игроки говорят, что «зарабатывают», то это просто форма донатов от фанатов и миллиардеров. В зарплате Неймара легко может быть один из ваших рублей.

А Мане на деньги фанатов построил школу и больницу в Сенегале. При этом остался парнем с огромным домом с футбольным полем. Если бы игроки отдавали 1 % от доходов, то могли многим помочь. Это инициатива Хуана Маты. Его большой фонд занимается проектами по всему миру.

Но в списке меценатов чаще футболистки и неизвестные игроки, мало звезд. Кьеллини, Дибала, Хуммельс, Гнабри, Гинтер и Кагава присоединились. Но в основном там девушки, которые зарабатывают намного меньше. Будь там все супервезды, фонд стал бы знаменитым на всю планету.

И это удобно. Можно расспросить у Озила, он с женой мечтает сделать 1 000 переводов. Месут подтвердит, насколько сложная это работа. Нужен контроль расходов, борьба с аферистами. Важны волонтеры на местах. Централизованный фонд помогает эффективнее за те же деньги.

Важно контролировать большие расходы футболистов

Футболистам запрещают прыгать с парашютом, кататься на лыжах и так далее. Пора включить в контракты запрет больших расходов, которые влияют на репутацию. Аргумент, что это частные деньги, заканчивается там, где стартует влияние футбола на мир.

Пора задуматься, как видят футболистов миллиарды зрителей. Избалованные симулянты, плаксы и жалобщики, чьи зарплаты клубы массово не успевают отрабатывать. Чистая прибыль в футболе встречается лишь чуть чаще, как единороги в лесах.

Из МЮ Глейзеры вывели больше миллиарда, но оставят огромные долги. Практика показала, что футболисты тоже недостаточно зрелые личности, чтобы доверять им без контроля миллиарды евро. Даже когда суммы ниже, расходы расходам рознь.

У Кокорина и Головина в видеоиграх «шмот» за миллионы рублей. А у них на родине только официально 15 миллионов человек за чертой бедности. Взрослые мужчины делают, что хотят? Но есть разница между тем, чтобы выбросить тысячи и миллионы.

Во втором случае не умеют остановиться. Мозг должен отдыхать. Учитывая объемы информации и эмоциональные нагрузки, каждому нужно расслабляться. Можно играть в видеоигры, если вам это нравится. Но футболисты не справляются со своим богатством.

Без помощи многие футболисты потеряли состояние

Как только появилась зависимость, сразу надо отправлять к врачу. А пока Неймара надо жестко критиковать. Если за опоздание на тренировку штраф, то его поведение чем лучше? Футболистов пора учить финансовой грамотности. Слишком многие теряли состояния.

В российском футболе есть игроки, которые отдали казино все деньги. «Гениальный бизнес» игроков тоже надо проверять, чтобы их не обманывали аферисты. Например, Кафу и Роналдиньо обанкротились. В мире много горя, а деньги часто у недалеких людей.

Глобально это не исправить, но локально игроков можно вернуть на землю. Футболистам пора сдавать финансовые отчеты о больших расходах своим клубам. Это можно прописать на уровне законов ФИФА . Причина – страдает репутация футбола, вредят людям и себе.

В футболе и так много глупых расходов, например, комиссии агентам. Игроки тоже не умеют распоряжаться деньгами, пора им помогать. Плохой пример заражает. Если в команде появляется тупой альфа-богач, то начинается гонка дурных расходов.