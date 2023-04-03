Дюков: «Тедеско не был в нашем списке кандидатов на пост тренера сборной»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, мог ли экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавить сборную России.
Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже несущественно. Автор предложения связан со «Спартаком»? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско, у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году.
А теперь представьте как бы он радовался исключению сборной России?
Думаете его остановило если бы он был главным тренером?
Конечно нет, на примере Спартака мы все всё видели.
А теперь представьте как бы он радовался исключению сборной России?
Думаете его остановило если бы он был главным тренером?
Конечно нет, на примере Спартака мы все всё видели.
В группе "Без призов" до сих пор не исправлена ситуация... 100 очков осталось у harut, idres, dadrail, marut, Накир, Djebrael, Mekail, Борислав, Волхв, Ванечка, Добрыня, Любомир, Светозар, Сварожич, Сидр Новый… Пересчитайте пожалуйста и добавьте на сегодняшний день 6 000 игровых очков.
За ранее Вам благодарен.
В группе "Без призов" до сих пор не исправлена ситуация... 100 очков осталось у harut, idres, dadrail, marut, Накир, Djebrael, Mekail, Борислав, Волхв, Ванечка, Добрыня, Любомир, Светозар, Сварожич, Сидр Новый… Пересчитайте пожалуйста и добавьте на сегодняшний день 6 000 игровых очков.
За ранее Вам благодарен.