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Дюков: «Тедеско не был в нашем списке кандидатов на пост тренера сборной»

вчера, 17:14

Президент РФС Александр Дюков рассказал, мог ли экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавить сборную России.

Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже несущественно. Автор предложения связан со «Спартаком»? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско, у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:05
Эта тварь радовалась исключению наших клубов из еврокубков, особенно Спартака, так как он без боя прошёл в следующий круг.
А теперь представьте как бы он радовался исключению сборной России?
Думаете его остановило если бы он был главным тренером?
Конечно нет, на примере Спартака мы все всё видели.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:44
А кто задал такой вопрос,если он РАССКАЗАЛ.По собственной инициативе,что-ли? Тогда надо пить бросать.
Вещий
Вещий
вчера в 17:31
Уважаемая администрация!

В группе "Без призов" до сих пор не исправлена ситуация... 100 очков осталось у harut, idres, dadrail, marut, Накир, Djebrael, Mekail, Борислав, Волхв, Ванечка, Добрыня, Любомир, Светозар, Сварожич, Сидр Новый… Пересчитайте пожалуйста и добавьте на сегодняшний день 6 000 игровых очков.

За ранее Вам благодарен.
Loko57
Loko57
вчера в 17:25
В Спартаке не мог работать по семейным обстоятельствам, а в сборной России мог, ну что за 56ьные вопросы?!!!
sova147
sova147
вчера в 17:22
Зачем вспоминать старое, мы выбрали свой выбор и будем желать удачи
Гость
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