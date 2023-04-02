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«Спартак» возглавит Карпин. Абаскаль закончит свою миссию до конца сезона

вчера, 16:05
Абаскаль Гильермо

Москвичи помогают «Зениту» и «Ростову».

Девять неудач в РПЛ по вине самой команды

«Спартак» классно сыграл против «Ахмата», но Шелия ответил эпохально. Слабая реализация и красивые сэйвы увеличили отрыв «Зенита» от команды Абаскаля до десяти очков. В РПЛ для тренера и московской команды сезон окончен. Хотя важно отметить, что во всех турнирах было лишь два провала. Суперкубковый разгром от «Зенита» и выездной триллер в «Ростове».

Но Абаскаль иногда неудачно готовится к соперникам, как в Грозном в первом туре. Вина команды и тренера в основе девяти осечек из девяти. Тем более после «Ахмата» была серия из четырех побед. Претендовали на пятую, но подарили «Динамо» победный мяч в дерби. Волевая победа «Зенита» в первом круге? Вина «Спартака», точно не показали свой максимум.

Пропустили после выхода из раздевалки, тренер не настроил. Дерби с ЦСКА сложно назвать удачным, хотя счет 2:2, но после этого и до этого были победы. Затем «Спартак» нырял ниже собственной планки, когда раздавал очки «Сочи» и «Уралу». Поражение от «Оренбурга» и ничья против «Ахмата» — сами виноваты, действовали неправильно и неграмотно.

Понятно, что «Зенит» выше классом. Но остальные соперники Абаскалю по зубам. «Спартак» мог отдать Семаку чемпионство, даже если бы забил «Сочи», «Уралу» и дважды «Ахмату» победные мячи, набрав на восемь пунктов больше. Но 9 осечек за 21 тур это много. Пусть молодой тренер вернул москвичей в фазу Тедеско, он, как и Тедеско, пока ничего не выиграл.

Абаскалю точно наскучит в лиге без еврокубков

Гильермо случайно попал в РПЛ. Но раз хочет заработать состояние и зарекомендовать себя последовательным наставником, решил остаться. Но надолго ли? Скорее уйдет, как Тедеско. Доменико не ждали в «Лейпциге» боссы клуба, поэтому быстро уволили. Но сборная Бельгии неплохо начала под руководством экспрессивного ставленника Заремы Салиховой.

И Абаскаля выбирали не без одобрения любительницы гороскопов. Гильермо всего 33 года. И хотя его не забрала зимой «Севилья», это не значит, что родной клуб или любой другой навсегда отказались от перспективного специалиста. И показательно, что у молодого наставника начали сдавать нервы. То есть Абаскаль уже собирает в голове минусы РПЛ.

Позже для себя сможет аргументировать уход. Проще всего придираться к судейству, ведь у «Спартака» воровали голы и были спорные решения. Испанец подготовил целый фильм для арбитров РПЛ, объяснив, как рефери мешают зрелищному футболу в РПЛ, даже если не ошибаются. После домашней ничьей против «Ахмата» Гильермо разозлился:

Соперник с первых минут тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут медлит, а судья показывает ему желтую в добавленное время. Зачем? Какой в этом смысл? После девяностой минуты оставь карточки себе.

С каждой новой осечкой, особенно если «Спартак» не попадет в финал Кубка России, Абаскаль будет закипать всё чаще. А путь к трофею тернистый. Даже если пройдут «Урал», то могут вылететь от ЦСКА. Даже если обыграют «армейцев», то в большом финале, вероятно, сыграют против «Динамо» или тех же «армейцев». Абаскаль может остаться без трофея в России.

Но и если возьмет Кубок, как Ваноли, то победа его не остановит от отъезда. Гильермо говорит с арбитрами, у него много эмоций. Нервозность от новых осечек не сделает его сильнее. Один сезон без еврокубков еще куда ни шло, но дальше Абаскалю позвонят с предложением, и он не откажется.

Карпин вернется, когда опередит «Спартак» в таблице

К слову, о Кубке. «Ростов» еще может встретить «Спартак». Будет забавно, если Карпин дважды обыграет «Спартак» с клубом, который в пять раз беднее. Если с составом «Ростова» наставник сборной финиширует выше в РПЛ, то представители «Лукойла», которые разбираются в футболе еще меньше, чем получалось у Бонни и Клайда, подумают о приглашении Карпина.

Иностранцы разве все выигрывают в «Спартаке», а россиянин Семак ничего не выигрывает в «Зените»? В нынешних условиях сложно найти достойного иностранного специалиста. «Спартак» с Абаскалем точно не стал хуже. Но если Ваноли хотел вернуться к семье. Если Тедеско уехал, поскольку его Тамара отказывалась жить в Москве, то чем жена Абаскаля хуже?

Если раньше иностранные тренеры РПЛ просили супруг жить вдали от подруг и родственников, аргументируя еврокубками, то теперь «красно-белые», особенно если после этого года упадет бюджет, не найдут козырей на переговорах с сильным специалистом. А везти иностранца, лишь бы не россиянин, крайне глупо. И тут как раз Карпин с успешным сейчас «Ростовом».

Абаскаль готовит команду для доминирующей игры

Карпин им не подходит? Принимается аргумент, что игра «Ростова» сейчас незрелищная. Но кроме пенальти видим прогресс исполнителей. Вспомните Комличенко в «Динамо» и сравните с тем, как удачно подставляется ради 11-метровых сейчас. Уткин в «Краснодаре» был хуже. Осипенко подняли. Глебов может оказаться в «Спартаке» вместе с «крестным отцом» Карпиным.

Валерий Георгиевич по-прежнему умеет возиться с детками — и не только своими собственными от молодой жены Дарьи. Если «сбитый летчик» окажется выше «Спартака» Абаскаля в таблице в конце сезона, а Гильермо получит заманчивое приглашение, то рокировка очевидна. «Спартаку» также пригодится суперсила штаба Карпина – селекция, которая спасает «Ростов».

Селюк считает, что игроки «Спартака» в сборной знакомятся с будущим тренером. Если молодая жена Абаскаля хочет в теплые края, то молодая жена Валерия Георгиевича может выбрать Москву вместо города, откуда не летают самолеты. Карпин не уехал тренировать сборную Армении и встречался с людьми из «Спартака», успевает закрыть столичный гештальт.

Фалькао по-прежнему не приедет в команду Карпина, но Абаскаль готовит живой базис. Контратаки сломались, а на эффективную игру первым номером с высокой реализацией не перешли. Но моменты создают и в обороне не всегда проходной двор. «Спартак» может рвануть вверх в будущем, если боссам хватит интуиции на понимание, что Абаскаль не останется надолго.

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Все комментарии
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 11:09
Вот за это и классно наблюдать за болелами спартака
Выиград у Зенита в кубке и забили три мяча - гениальный тренер, нам только такой и нужен, пусть остается навсегда......
Сыграл с Ахматом 0:0 - гнать его в шею, временщик, физрук, верните Валеру )
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:30
Тема, мягко говоря, высосана из пальца.
pomor45
pomor45
вчера в 21:28
В Спартаке уверены, что пойдёт любой - только помани.
ABir
ABir
вчера в 21:00
То что Карпин спит и видит возвращения в Спартак, так это к бабке не ходи. Но до конца сезона Абаскаля снимать не стоит, Ростов точно должны обойти и 2-ое место взять.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:57
Вилами по воде...
Аспект
Аспект
вчера в 18:45
А чем не вариант? В "Спартаке" однозначно станет гораздо интереснее: Валера хотя бы будет отжигать, а это он отлично умеет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:43
Не надо нам Карпина, нам нужны креативщики.
112910415
112910415
вчера в 18:37
исключительно догадки и предположения
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:00
Интересный заголовок одного из разделов "Карпин вернется, когда опередит Спартак в таблице". Ну прямо "Казнить нельзя помиловать". Ростов и сейчас с игрой в запасе опережает Спартак, а Спартаку никогда не опередить Ростов - вот и чеши репу над словами автора.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:34
Надо писать лаконично: Абаскаль скоро сбежит.Почему? Потому что это такая порода,которая примиряется с действительностью только в ранге триумфатора.Это не плохо,и не хорошо,это свойство "чужака",не готового преодолевать трудности в обстановке давления со всех сторон.Я думаю,что с той стороны прицела давление на него покруче,чем с этой.Ошибусь-буду рад,ибо внешне мужичок вполне располагает к себе.
37 Димон 37
37 Димон 37 ответ Georgud (раскрыть)
вчера в 17:26
В зенит пусть идет
Georgud
Georgud
вчера в 16:59
Абаскаля пора гнать и брать Валеру на три месяца, а то скучно.
Сп62
Сп62
вчера в 16:46
Гадание на кофейной гуще.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 16:32
Руки прочь от Абаскаля! Не нужен нам Валера
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:20
Не думаю, что Валера "на трезвую голову" пойдет в Спартак....
umkmzq2ws97f
umkmzq2ws97f ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:20
Спасибо!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 7v856xh6w2sk (раскрыть)
вчера в 16:17
Здравствуйте. Добавили каждому из трёх очки для ставок.
Гость
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