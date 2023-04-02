«Спартак» возглавит Карпин. Абаскаль закончит свою миссию до конца сезона

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вчера, 16:05

Москвичи помогают «Зениту» и «Ростову».

Девять неудач в РПЛ по вине самой команды

«Спартак» классно сыграл против «Ахмата», но Шелия ответил эпохально. Слабая реализация и красивые сэйвы увеличили отрыв «Зенита» от команды Абаскаля до десяти очков. В РПЛ для тренера и московской команды сезон окончен. Хотя важно отметить, что во всех турнирах было лишь два провала. Суперкубковый разгром от «Зенита» и выездной триллер в «Ростове».

Но Абаскаль иногда неудачно готовится к соперникам, как в Грозном в первом туре. Вина команды и тренера в основе девяти осечек из девяти. Тем более после «Ахмата» была серия из четырех побед. Претендовали на пятую, но подарили «Динамо» победный мяч в дерби. Волевая победа «Зенита» в первом круге? Вина «Спартака», точно не показали свой максимум.

Пропустили после выхода из раздевалки, тренер не настроил. Дерби с ЦСКА сложно назвать удачным, хотя счет 2:2, но после этого и до этого были победы. Затем «Спартак» нырял ниже собственной планки, когда раздавал очки «Сочи» и «Уралу». Поражение от «Оренбурга» и ничья против «Ахмата» — сами виноваты, действовали неправильно и неграмотно.

Понятно, что «Зенит» выше классом. Но остальные соперники Абаскалю по зубам. «Спартак» мог отдать Семаку чемпионство, даже если бы забил «Сочи», «Уралу» и дважды «Ахмату» победные мячи, набрав на восемь пунктов больше. Но 9 осечек за 21 тур это много. Пусть молодой тренер вернул москвичей в фазу Тедеско, он, как и Тедеско, пока ничего не выиграл.

Абаскалю точно наскучит в лиге без еврокубков

Гильермо случайно попал в РПЛ . Но раз хочет заработать состояние и зарекомендовать себя последовательным наставником, решил остаться. Но надолго ли? Скорее уйдет, как Тедеско. Доменико не ждали в «Лейпциге» боссы клуба, поэтому быстро уволили. Но сборная Бельгии неплохо начала под руководством экспрессивного ставленника Заремы Салиховой.

И Абаскаля выбирали не без одобрения любительницы гороскопов. Гильермо всего 33 года. И хотя его не забрала зимой «Севилья», это не значит, что родной клуб или любой другой навсегда отказались от перспективного специалиста. И показательно, что у молодого наставника начали сдавать нервы. То есть Абаскаль уже собирает в голове минусы РПЛ .

Позже для себя сможет аргументировать уход. Проще всего придираться к судейству, ведь у «Спартака» воровали голы и были спорные решения. Испанец подготовил целый фильм для арбитров РПЛ , объяснив, как рефери мешают зрелищному футболу в РПЛ , даже если не ошибаются. После домашней ничьей против «Ахмата» Гильермо разозлился:

Соперник с первых минут тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут медлит, а судья показывает ему желтую в добавленное время. Зачем? Какой в этом смысл? После девяностой минуты оставь карточки себе.

С каждой новой осечкой, особенно если «Спартак» не попадет в финал Кубка России, Абаскаль будет закипать всё чаще. А путь к трофею тернистый. Даже если пройдут «Урал», то могут вылететь от ЦСКА . Даже если обыграют «армейцев», то в большом финале, вероятно, сыграют против «Динамо» или тех же «армейцев». Абаскаль может остаться без трофея в России.

Но и если возьмет Кубок, как Ваноли, то победа его не остановит от отъезда. Гильермо говорит с арбитрами, у него много эмоций. Нервозность от новых осечек не сделает его сильнее. Один сезон без еврокубков еще куда ни шло, но дальше Абаскалю позвонят с предложением, и он не откажется.

Карпин вернется, когда опередит «Спартак» в таблице

К слову, о Кубке. «Ростов» еще может встретить «Спартак». Будет забавно, если Карпин дважды обыграет «Спартак» с клубом, который в пять раз беднее. Если с составом «Ростова» наставник сборной финиширует выше в РПЛ , то представители «Лукойла», которые разбираются в футболе еще меньше, чем получалось у Бонни и Клайда, подумают о приглашении Карпина.

Иностранцы разве все выигрывают в «Спартаке», а россиянин Семак ничего не выигрывает в «Зените»? В нынешних условиях сложно найти достойного иностранного специалиста. «Спартак» с Абаскалем точно не стал хуже. Но если Ваноли хотел вернуться к семье. Если Тедеско уехал, поскольку его Тамара отказывалась жить в Москве, то чем жена Абаскаля хуже?

Если раньше иностранные тренеры РПЛ просили супруг жить вдали от подруг и родственников, аргументируя еврокубками, то теперь «красно-белые», особенно если после этого года упадет бюджет, не найдут козырей на переговорах с сильным специалистом. А везти иностранца, лишь бы не россиянин, крайне глупо. И тут как раз Карпин с успешным сейчас «Ростовом».

Абаскаль готовит команду для доминирующей игры

Карпин им не подходит? Принимается аргумент, что игра «Ростова» сейчас незрелищная. Но кроме пенальти видим прогресс исполнителей. Вспомните Комличенко в «Динамо» и сравните с тем, как удачно подставляется ради 11-метровых сейчас. Уткин в «Краснодаре» был хуже. Осипенко подняли. Глебов может оказаться в «Спартаке» вместе с «крестным отцом» Карпиным.

Валерий Георгиевич по-прежнему умеет возиться с детками — и не только своими собственными от молодой жены Дарьи. Если «сбитый летчик» окажется выше «Спартака» Абаскаля в таблице в конце сезона, а Гильермо получит заманчивое приглашение, то рокировка очевидна. «Спартаку» также пригодится суперсила штаба Карпина – селекция, которая спасает «Ростов».

Селюк считает, что игроки «Спартака» в сборной знакомятся с будущим тренером. Если молодая жена Абаскаля хочет в теплые края, то молодая жена Валерия Георгиевича может выбрать Москву вместо города, откуда не летают самолеты. Карпин не уехал тренировать сборную Армении и встречался с людьми из «Спартака», успевает закрыть столичный гештальт.

Фалькао по-прежнему не приедет в команду Карпина, но Абаскаль готовит живой базис. Контратаки сломались, а на эффективную игру первым номером с высокой реализацией не перешли. Но моменты создают и в обороне не всегда проходной двор. «Спартак» может рвануть вверх в будущем, если боссам хватит интуиции на понимание, что Абаскаль не останется надолго.