Юран может возглавить «Пари НН».

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вчера, 19:44

Экс-тренер «Химок» может возглавить «Пари НН».

Эта информация возникла на фоне слухов о возможном увольнении из клуба нынешнего наставника Артема Горлова. Ранее команда крупно уступила «Локомотиву» (0:4).