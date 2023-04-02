Экс-тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Пари НН».
Эта информация возникла на фоне слухов о возможном увольнении из клуба нынешнего наставника Артема Горлова. Ранее команда крупно уступила «Локомотиву» (0:4).
На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 13-ю строчку в РПЛ.
Ну а так что, как же мало у нас тренеров. одни и те же ходят по кругу. причём учитывая результаты некоторых кандидатов, может дать шанс более начинающим....
Ну а так что, как же мало у нас тренеров. одни и те же ходят по кругу. причём учитывая результаты некоторых кандидатов, может дать шанс более начинающим....
То что главный тренер Горлов не справляется со своей работой можно согласиться. Но есть видимо и другие обяктивные причины невыразительной игры команды . Это и проблемы с составом, которые явно вырисовываются . Нужно отдать должное и бывшему главному тренеру Пари НН Галактионову , у которого команда играла и добивались успехов с командами у которых был куда лучше состав игроков. А вот приход в команду нового главного тренера в лице Сергея Юрана , может вполне стать удачным . Юран довольно неплохо себя проявлял и в СКА Хабаровск, с которой команда была в шаге от выхода в РПЛ. Также он себя проявил за короткий срок в Химках, при нём команда играла очень достойно и скорее всего сейчас не была бы в таком положении в котором находится на данный момент времени . Так что выбор Юрана на пост главного тренера, смотрится довольно неплохо. Ну а что там получится в итоге, мы скоро всё узнаем .
То что главный тренер Горлов не справляется со своей работой можно согласиться. Но есть видимо и другие обяктивные причины невыразительной игры команды . Это и проблемы с составом, которые явно вырисовываются . Нужно отдать должное и бывшему главному тренеру Пари НН Галактионову , у которого команда играла и добивались успехов с командами у которых был куда лучше состав игроков. А вот приход в команду нового главного тренера в лице Сергея Юрана , может вполне стать удачным . Юран довольно неплохо себя проявлял и в СКА Хабаровск, с которой команда была в шаге от выхода в РПЛ. Также он себя проявил за короткий срок в Химках, при нём команда играла очень достойно и скорее всего сейчас не была бы в таком положении в котором находится на данный момент времени . Так что выбор Юрана на пост главного тренера, смотрится довольно неплохо. Ну а что там получится в итоге, мы скоро всё узнаем .