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Юран может возглавить «Пари НН»

вчера, 19:44

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Пари НН».

Эта информация возникла на фоне слухов о возможном увольнении из клуба нынешнего наставника Артема Горлова. Ранее команда крупно уступила «Локомотиву» (0:4).

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 13-ю строчку в РПЛ.

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Все комментарии
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 22:51
Кроме Юрана настоящих тренеров а России нет !
Сп62
Сп62
вчера в 21:34
Куда только Юрана уже не сватали? И в Торпедо, и обратно в Химки. Теперь вот в Пари НН. Может и назначат тура за два до окончания чемпионата.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:54
Не поздновато?
ABir
ABir
вчера в 20:43
Юран - известный антикризисный менеджер
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:43
Интересная Новость. Флаг ему в руки!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:35
Юран может возглавить «Пари НН».
То что главный тренер Горлов не справляется со своей работой можно согласиться. Но есть видимо и другие обяктивные причины невыразительной игры команды . Это и проблемы с составом, которые явно вырисовываются . Нужно отдать должное и бывшему главному тренеру Пари НН Галактионову , у которого команда играла и добивались успехов с командами у которых был куда лучше состав игроков. А вот приход в команду нового главного тренера в лице Сергея Юрана , может вполне стать удачным . Юран довольно неплохо себя проявлял и в СКА Хабаровск, с которой команда была в шаге от выхода в РПЛ. Также он себя проявил за короткий срок в Химках, при нём команда играла очень достойно и скорее всего сейчас не была бы в таком положении в котором находится на данный момент времени . Так что выбор Юрана на пост главного тренера, смотрится довольно неплохо. Ну а что там получится в итоге, мы скоро всё узнаем .
протон
протон
вчера в 20:35
Химки при Юране не плохо играли.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:30
Я думаю с деньгами там проблем нет и они останутся в РПЛ. А переходные игры жля Юрана не проблема
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:29
Евсеева ещё куда-нибудь. Он отбирал стабильно у богатых очки. И будет рубилово через не могу, без проходных для топов.
shlomo
shlomo
вчера в 20:19
Если задача остаться в РПЛ - то надо брать Юрана ( думаю что это хороший ход. Юран умеет сплотить команду и поставить игру)... но, думаю, что скорее всего задача выйти в лучшую лигу мира и сэкономить бюджет области в 2023 году...

Ну а так что, как же мало у нас тренеров. одни и те же ходят по кругу. причём учитывая результаты некоторых кандидатов, может дать шанс более начинающим....
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Пусть Химки возглавляет, там работы не в проворот.
Гость
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