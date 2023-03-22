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Юран прокомментировал слухи о переходе в «Торпедо»

вчера, 23:21

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о слухах, которые связывают его с переходом в «Торпедо».

Связывались ли со мной из «Торпедо»? Пока не хочу это комментировать. Готов ли я решать сложные задачи? Я уже их решал.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:50
Кто болеет за "Торпедо",тот родился от соседа.
А кто играет за "Торпедо",тот остался без обеда???
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:42
Олег, привет! Так на импортного тренера у Торпедо золотого запасу нема! У них даже деревянных нет на сбор в Краснодаре.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:36, ред.
Эх,послушать бы всё его выступление без изъятий!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:34, ред.
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Boricku
Boricku
сегодня в 08:23
Николаичу спешить не надо, освободится место в Ростове, Карпов драпанёт в Калев послепозора с Ираном и Ираком.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:57
Выжить с Торпедо в Премьер-Лиге в этом сезоне уже невозможно.
112910415
112910415
сегодня в 05:06
давай, на тебя вся надежда
ОПС
ОПС
сегодня в 03:41
Скорей всего Юран будет в Торпедо. Только удастся ли ему что то сделать до конца сезона, вопрос.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:04
Смотря кого. Например, Божовича?
протон
протон
сегодня в 02:02
Юран в Торпедо, Талалаев в Химки. А потом еще раз поменяться
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:32
Надоть пригласить иностранца, а у Юрана забрать лицензию, поскольку не проявляет интереса к команде за которую болел с детства и мечтал наверное за неё играть)
Гость
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