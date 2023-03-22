Юран прокомментировал слухи о переходе в «Торпедо»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о слухах, которые связывают его с переходом в «Торпедо».
Связывались ли со мной из «Торпедо»? Пока не хочу это комментировать. Готов ли я решать сложные задачи? Я уже их решал.
Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о слухах, которые связывают его с переходом в «Торпедо».
Связывались ли со мной из «Торпедо»? Пока не хочу это комментировать. Готов ли я решать сложные задачи? Я уже их решал.
А кто играет за "Торпедо",тот остался без обеда???
А кто играет за "Торпедо",тот остался без обеда???