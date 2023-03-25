Испанский тренер Пеп Клотет может возглавить «Торпедо».
Сообщается, что стороны близки к заключению соглашения. Ранее специалист работал в «Брешии».
«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ.
Испанский тренер Пеп Клотет может возглавить «Торпедо».
Сообщается, что стороны близки к заключению соглашения. Ранее специалист работал в «Брешии».
«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ.
Агент руководству Торпедо: "Я вам Пепа привезу".
Торпедо: "Ура!!!".
Агент тренеру: "Поедешь тренировать трёхкратного чемпиона страны, семикратного победителя кубка, команда которая выносила Наполи 4:1, Штутгарт 2:0 дома и 5:3 на выезде, проходили МЮ".
Тренер: "Как мне повезло попасть в великую команду, еду без раздумий".
Какого будет разочарования когда команда и особенно тренер узнают друг друга в реальности.
Агент руководству Торпедо: "Я вам Пепа привезу".
Торпедо: "Ура!!!".
Агент тренеру: "Поедешь тренировать трёхкратного чемпиона страны, семикратного победителя кубка, команда которая выносила Наполи 4:1, Штутгарт 2:0 дома и 5:3 на выезде, проходили МЮ".
Тренер: "Как мне повезло попасть в великую команду, еду без раздумий".
Какого будет разочарования когда команда и особенно тренер узнают друг друга в реальности.
А вы, друзья, ка не садитесь, всё в музыканты не годитесь. Туда хоть настоящего Пепа, хоть свежеосвободившегося Нагельсмана назначь, не поможет. Бардак в клубе нужно сначала победить. Если это не очередная утка от Торпэдо то что мешало заниматься подобными приглашениями коуча а с ним и игроков раньше ? Куда и зачем лезть в калашный ряд ? Цирк, что ещё сказать....
Ну а так что, думаю новость так и закончится " может ".....
Пи.Си. Если буквы сложить может получиться "Котлета Пепа". Больше ничего об этом специалисте сказать не могу.....
А вы, друзья, ка не садитесь, всё в музыканты не годитесь. Туда хоть настоящего Пепа, хоть свежеосвободившегося Нагельсмана назначь, не поможет. Бардак в клубе нужно сначала победить. Если это не очередная утка от Торпэдо то что мешало заниматься подобными приглашениями коуча а с ним и игроков раньше ? Куда и зачем лезть в калашный ряд ? Цирк, что ещё сказать....
Ну а так что, думаю новость так и закончится " может ".....
Пи.Си. Если буквы сложить может получиться "Котлета Пепа". Больше ничего об этом специалисте сказать не могу.....