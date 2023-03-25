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Пеп Клотет может возглавить «Торпедо»

25 марта 2023, 14:44

Испанский тренер Пеп Клотет может возглавить «Торпедо».

Сообщается, что стороны близки к заключению соглашения. Ранее специалист работал в «Брешии».

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 марта в 17:55
как минимум, в Лигу Конференций теперь попадут !
shlomo2
shlomo2 ответ Байкал-38. (раскрыть)
25 марта в 16:28
Если только "царя" пригласить.... но у него бумажки нема... А остальные в ФНЛ тренировать не пойдут... амбиции не те...:))))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
25 марта в 15:39
)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ shlomo2 (раскрыть)
25 марта в 15:37
А я вот не поленился и посмотрел, а что это за "Котлета Пепа" и с чём её едят.
И пришёл только к одному выводу, точнее к вопросу:
"Неужели у нас своих бездарностей мало?".
shlomo2
shlomo2
25 марта в 15:27
Когда ждешь одного Пепа, а приезжает другой...:))))

А вы, друзья, ка не садитесь, всё в музыканты не годитесь. Туда хоть настоящего Пепа, хоть свежеосвободившегося Нагельсмана назначь, не поможет. Бардак в клубе нужно сначала победить. Если это не очередная утка от Торпэдо то что мешало заниматься подобными приглашениями коуча а с ним и игроков раньше ? Куда и зачем лезть в калашный ряд ? Цирк, что ещё сказать....

Ну а так что, думаю новость так и закончится " может ".....

Пи.Си. Если буквы сложить может получиться "Котлета Пепа". Больше ничего об этом специалисте сказать не могу.....
Байкал-38.
Байкал-38.
25 марта в 15:23
Агент красава!
Агент руководству Торпедо: "Я вам Пепа привезу".
Торпедо: "Ура!!!".
Агент тренеру: "Поедешь тренировать трёхкратного чемпиона страны, семикратного победителя кубка, команда которая выносила Наполи 4:1, Штутгарт 2:0 дома и 5:3 на выезде, проходили МЮ".
Тренер: "Как мне повезло попасть в великую команду, еду без раздумий".
Какого будет разочарования когда команда и особенно тренер узнают друг друга в реальности.
drug01
drug01
25 марта в 15:22
Неужели наши тренеры так плохи??
Остапчук 67
Остапчук 67
25 марта в 15:10
Это еще что за клозет?
Брулин
Брулин
25 марта в 15:03
Пеп, добро пожаловать в ФНЛ!
memphis
memphis
25 марта в 14:59
Придет допилить остатки бюджета
Гость
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