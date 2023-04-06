Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ньюкасл» забил пять голов «Вест Хэму» и остался на 3-м месте АПЛ

сегодня, 00:03
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 5Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм» 5:1 в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

За «сорок» отличились Каллум Уилсон (6-я минута и 46-я), Жоэлитон (13-я и 90-я), а также Александер Исак (82-я). За «Вест Хэм» на 40-й забил Курт Зума.

«Ньюкасл» благодаря этой победе сумел сохранить за собой 3-е место. У команды 53 очка. «Вест Хэм» имеет 27 баллов и располагается неподалеку от зоны вылета.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» в матче АПЛ
Вчера, 23:59
«Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в финал Кубка Испании
Вчера, 23:55
«Аякс» вышел в финал Кубка Нидерландов, одолев «Фейеноорд»
Вчера, 23:50
«Лейпциг» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
Вчера, 23:46
ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 21:26
Роналду сделал дубль в матче против «Аль-Адалха»
Вчера, 00:03
Сортировать
Все комментарии
BDA8181
BDA8181
сегодня в 08:39
Не знаю что тут все так хвалят сорок. Ни чего интересного не показали. ВХЮ сам себе проиграл. Вообщем готовимся к чемпионшипу и с такой игрой наверное в следующем сезоне и из чемпионшипа вылетим.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:35
МЮ и Ньюкасл ведут борьбу за третье место в АПЛ !
ersnexad5w28
ersnexad5w28
сегодня в 08:30
Похоже Ньюкасл таки пролезет в ЛЧ
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:29
Сороки продолжают радовать как своих, так и нейтральных болельщиков! Повторюсь в очередной раз, команда Эдди Хау шикарна! Скорее всего они попайдут в ЛЧ по итогу сезона и будет интересно посмотреть на их трансферную компанию.
Что касается ВХЮ, то сложилось впечатление, что они сами против сохранения прописки в АПЛ...три гола из пяти привезли сами себе! Но винить будут Мойеса!....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:47
Ну ВХ хоть один забил,не то что Барса!
n5dtqq7c4jdx
n5dtqq7c4jdx
сегодня в 07:38
Сороки сейчас грозная сила
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:18
В Лигу Чемпионов должны выходить с такой игрой.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:07
Значит не за горами возвращения Роналду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:54
Вот что значат хорошие денежные вливания...
4xugb5ehfjn9
4xugb5ehfjn9
сегодня в 06:21
Отгрузили вчера молотобойцам при своих болелах по самое не балуйся
4cynbdb922vg
4cynbdb922vg
сегодня в 05:21
Не хило так порезвились сороки.
swed27
swed27
сегодня в 04:25
Сороки с начала сезона рвутся в ЛЧ
8hpyjsh94c4j
8hpyjsh94c4j
сегодня в 04:18
Молотобойцы в своей кузнице сами попали под тяжёлый молот
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:44
Летние трансферы будут...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:42
Лига чемпионов уже маячит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:52
Вест Хэм что-то совершенно забыл как играть в футбол.
sova147
sova147
сегодня в 00:49
Победа сорок впечатление очень красивой игры и заслуженное третье место
Agеnt 47
Agеnt 47
сегодня в 00:23
Сороки шикарно играют. Радуют вместе с Наполи.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:09
Отлично. Рад за сорок.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:08
Более чем убедительная победа сорок!
Молодцы!
Так держать Ньюкасл Юнайтед!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:07
Очень сурово они с ними...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 