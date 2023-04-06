«Ньюкасл» забил пять голов «Вест Хэму» и остался на 3-м месте АПЛ

«Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм» 5:1 в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.
За «сорок» отличились Каллум Уилсон (6-я минута и 46-я), Жоэлитон (13-я и 90-я), а также Александер Исак (82-я). За «Вест Хэм» на 40-й забил Курт Зума.
«Ньюкасл» благодаря этой победе сумел сохранить за собой 3-е место. У команды 53 очка. «Вест Хэм» имеет 27 баллов и располагается неподалеку от зоны вылета.
Что касается ВХЮ, то сложилось впечатление, что они сами против сохранения прописки в АПЛ...три гола из пяти привезли сами себе! Но винить будут Мойеса!....
Что касается ВХЮ, то сложилось впечатление, что они сами против сохранения прописки в АПЛ...три гола из пяти привезли сами себе! Но винить будут Мойеса!....
Молодцы!
Так держать Ньюкасл Юнайтед!
Молодцы!
Так держать Ньюкасл Юнайтед!