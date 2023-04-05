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«Лейпциг» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

вчера, 23:46
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» Дортмунд в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый гол забил Тимо Вернер на 22-й минуте. На 90+8-й Вилли Орбан удвоил преимущество «быков».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 08:59
Жаль, поддерживал БД в этом матче.
112910415
112910415
сегодня в 07:48
в отпуск ушла Боруссия ?
нельзя же так рано !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:15
Баварии тоже в Кубке нет, значит Лейпциг должен его брать.
swed27
swed27
сегодня в 06:29
Шмели пролетели
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:50
походу и кубок выиграют.
zooveterinar
zooveterinar ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 03:04
Вобще не понятно,как можно было проиграть?? Ну ладно Баварии,но этим!!!
25xt86fp8n2e
25xt86fp8n2e
сегодня в 00:56
Вылет Боруссии из Кубка это большая неожиданнсть сегодняшнего дня
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:29
«Лейпциг» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии .
Совершенно не понятная для меня ситуация сложившаяся в этом матче . Мёртвый Лейпциг, который в одни ворота проиграл прошлый матч у себя на родном стадионе Майнцу с сухим разгромным счётом 3:0 , и на выезде проиграла одному из аутсайдеров Бохуму и тоже в сухую. Вдруг в этом матче как птица феникс воставшая из пепла , не даёт ни единого шанса второй команде Бундеслиги даже на гол престижа. При этом действительно у Боруссии небыло ни одного реального момента для взятия ворот. Как будто команда вообще забыла как играть в футбол. При этом уже в первые десять минут матча, Боруссия могла уже проигрывать со счётом в два три мяча . Полный хаос в обороне , даже нормально вынести мяч из штрафной не получалось. Букмекеры явно что-то знали , так как логически никак не выходило ,что вдруг одна команда воспрянет , а другая тоже вдруг забудет как играть в футбол ⚽️ . Уж очень странная игра Боруссии .
протон
протон
сегодня в 00:19
Упустили гарантированный трофей. Такую беспомощную Боруссию не помню когда видел. С Баварией хотя бы во втором тайме что-то намудрили, а тут 0 опасных моментов. Просто позорная игра.
Но есть и плюсы - теперь можно концентрироваться на Бундеслиге. Главное чтобы Терзич не слил оставшиеся матчи.
Не могу понять как Боруссия последние несколько игр так уныло играет. Ни атаковать не получается, и ни защищаться. Не могу выяснить где слабое звено. На флангах что-ли...или в опорной зоне.
Боруссия проходила матч пешком. Только Кобель и Джан старались, Хуммельс старался хотя бы приподнять дух. Остальные мыслями непонятно где.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:55
Боруссия ваще сникла...
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