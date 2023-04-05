«Лейпциг» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии .

«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» Дортмунд в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Первый гол забил Тимо Вернер на 22-й минуте. На 90+8-й Вилли Орбан удвоил преимущество «быков».
|РБ Лейпциг2 : 0Боруссия
|Матч завершен
«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» Дортмунд в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Первый гол забил Тимо Вернер на 22-й минуте. На 90+8-й Вилли Орбан удвоил преимущество «быков».
нельзя же так рано !
нельзя же так рано !
Совершенно не понятная для меня ситуация сложившаяся в этом матче . Мёртвый Лейпциг, который в одни ворота проиграл прошлый матч у себя на родном стадионе Майнцу с сухим разгромным счётом 3:0 , и на выезде проиграла одному из аутсайдеров Бохуму и тоже в сухую. Вдруг в этом матче как птица феникс воставшая из пепла , не даёт ни единого шанса второй команде Бундеслиги даже на гол престижа. При этом действительно у Боруссии небыло ни одного реального момента для взятия ворот. Как будто команда вообще забыла как играть в футбол. При этом уже в первые десять минут матча, Боруссия могла уже проигрывать со счётом в два три мяча . Полный хаос в обороне , даже нормально вынести мяч из штрафной не получалось. Букмекеры явно что-то знали , так как логически никак не выходило ,что вдруг одна команда воспрянет , а другая тоже вдруг забудет как играть в футбол ⚽️ . Уж очень странная игра Боруссии .
Совершенно не понятная для меня ситуация сложившаяся в этом матче . Мёртвый Лейпциг, который в одни ворота проиграл прошлый матч у себя на родном стадионе Майнцу с сухим разгромным счётом 3:0 , и на выезде проиграла одному из аутсайдеров Бохуму и тоже в сухую. Вдруг в этом матче как птица феникс воставшая из пепла , не даёт ни единого шанса второй команде Бундеслиги даже на гол престижа. При этом действительно у Боруссии небыло ни одного реального момента для взятия ворот. Как будто команда вообще забыла как играть в футбол. При этом уже в первые десять минут матча, Боруссия могла уже проигрывать со счётом в два три мяча . Полный хаос в обороне , даже нормально вынести мяч из штрафной не получалось. Букмекеры явно что-то знали , так как логически никак не выходило ,что вдруг одна команда воспрянет , а другая тоже вдруг забудет как играть в футбол ⚽️ . Уж очень странная игра Боруссии .
Но есть и плюсы - теперь можно концентрироваться на Бундеслиге. Главное чтобы Терзич не слил оставшиеся матчи.
Не могу понять как Боруссия последние несколько игр так уныло играет. Ни атаковать не получается, и ни защищаться. Не могу выяснить где слабое звено. На флангах что-ли...или в опорной зоне.
Боруссия проходила матч пешком. Только Кобель и Джан старались, Хуммельс старался хотя бы приподнять дух. Остальные мыслями непонятно где.
Но есть и плюсы - теперь можно концентрироваться на Бундеслиге. Главное чтобы Терзич не слил оставшиеся матчи.
Не могу понять как Боруссия последние несколько игр так уныло играет. Ни атаковать не получается, и ни защищаться. Не могу выяснить где слабое звено. На флангах что-ли...или в опорной зоне.
Боруссия проходила матч пешком. Только Кобель и Джан старались, Хуммельс старался хотя бы приподнять дух. Остальные мыслями непонятно где.