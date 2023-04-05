ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА победил «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Единственный мяч стал следствием автогола Гленна Бейла на 90+2-й минуте.
В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2.
|ЦСКА1 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
ЦСКА победил «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Единственный мяч стал следствием автогола Гленна Бейла на 90+2-й минуте.
В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2.
Так что пусть не повторяют свою манеру в следующих матчах и не делают ставку на двух позёров-Пескарского и клоуна в жёлтом в воротах,с его "современной игровой манерой".Он трижды был на грани провала.
Так что пусть не повторяют свою манеру в следующих матчах и не делают ставку на двух позёров-Пескарского и клоуна в жёлтом в воротах,с его "современной игровой манерой".Он трижды был на грани провала.