Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2022/2023

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

вчера, 21:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

ЦСКА победил «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Единственный мяч стал следствием автогола Гленна Бейла на 90+2-й минуте.

В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ньюкасл» забил пять голов «Вест Хэму» и остался на 3-м месте АПЛ
Сегодня, 00:03
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» в матче АПЛ
Вчера, 23:59
«Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в финал Кубка Испании
Вчера, 23:55
«Аякс» вышел в финал Кубка Нидерландов, одолев «Фейеноорд»
Вчера, 23:50
«Лейпциг» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
Вчера, 23:46
Роналду сделал дубль в матче против «Аль-Адалха»
Вчера, 00:03
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:32
Передай пожалуйста привет ему.
Как он там?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:49
Крылья были сильней...но ...
В Суперкубке охота чтоб Зенит выиграл именно у ЦСКА...значит удачи им в оставшихся матчах турнира...
Видел часть второго тайма...так и не понял кто играл дома...казалось у ЦСКА на 3-х игроков меньше....
Не сказал бы что команде Федотова повезло....просто не повезло Крыльям...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:45
Обляков "медленно думающий"? Ты футбол иногда смотришь? Он один из самых быстрых в плане мышления и принятия решений.
Shafterhopf
Shafterhopf ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:35, ред.
Я вообще не понимаю как можно Заболотного выпускать на поле. Он даже мяч не может принять нормально - либо он от него отскакивает, либо он в нем путается. В обоих случаях его сразу накрывают и забирают мяч. Лучше уж молодого нападающего натаскивали бы, чем это бревно, который единственное что может - потолкаться, поставить корпус, но мячом ему это не помогает завладевать.
112910415
112910415
сегодня в 04:55
фортуна, помогла, однако
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:31
Похоже хотят Кубок взять.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 03:55
У игроков ЦСКа глаза к чему готовились?). Кто там был на грани провала). Ахахахаха. Говорить на белое, черное, на черное, белое. На такое способен только конский болельщик). Удивительная манера переварачивать все вниз головой). Ещё и укажут).
Факты про Федуна. Где, когда, что покупал? А то, что ваш презик шел по головам, вставая ногой на грудь оппонентам, это было. Толстых убрал в аккурат продолжения строительства Арены, инициатор перехода на новую систему, один из основателей УКРОПа. Это факты, история и только ее малая часть).
fhcc4usz977y
fhcc4usz977y
сегодня в 01:40
Повезло крупно армейцами с автоголом
Zak11
Zak11
сегодня в 00:31
КС должны были выигрывать конечно. Ужасное невезение. Ну с Уралом уже такого не будет
zooveterinar
zooveterinar ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:30
Они же,в итоге не забили,по-факту?!это был автогол!! И ,я пишу то,что видел,чемпионской игры там не было,а возить армейцев начали ,во втором тайме!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Неделю назад.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:07
Всем удачи, на боковую мну)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:05
Дарова Виктор!
Давно общался с Бро?
протон
протон
сегодня в 00:04
Защита топ. Мойзес и Роша очень надёжно играют. Агапов пока не впечатляет, не вижу в чём он сильнее Лукина А в остальном в плане игры всё очень печально: креативные игроки на лавке, Чалова задвинули на фланг и зачем то постоянно меняют, балом правят Обляков, Зайнудтинов, Мендес и Заболотный. Медленные долго думающие игроки без выдумки и техники. Особенно это касается Зе. Просто чудо природы какое-то.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:54
Привет, Олег!
Знаю Назбека!!! Достойный, мой- боевой Товарищ!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:27
Спасибо за напоминание и намек - надо водрузить Игоря Александровича!
С победой Дед)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:25
Салют Эдуард Григорьевич!
Вы меня удивляете!
Игорь Александрович не может быть "безликим"!
Это фото подарок Назбека.
Он тоже болеет за Спартак!
протон
протон
вчера в 23:09
Финал Кубка России Спартак - ЦСКА в Лужниках
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:01
Кто бы говорил. Заговоры это конек спартака
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:56
Будь здрав Олег !
Знаю, что любопытство не порок, а большое свинство, НО.
Помню твою аватару с Игорем Нетто, семейную, но безликая с какой стати?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:53
Наконец то королевичи сподобились...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:51
Мну всё больше и больше начинает нравится нынешняя формула розыгрыша Кубка...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 37 Димон 37 (раскрыть)
вчера в 22:49
Согласен, но важен результат!!!!
Будь здрав.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 22:48
все понятно.
Бейл скоро перейдет в ЦСКА
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:47
Надо сказать всего лишь правду...)
Удачи и тебе дружище.
С победой!
shlomo
shlomo
вчера в 22:39
С трудом, но затолкали...:)))
drug01
drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:36
Спасибо друг за хорошие слова!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:35
Даааа, интересный случай. Сами забить не смогли, пришлось Крылышкам им помогать.))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:33
ОНи всегда так делают,я это называю "Диалоги о рыбалке" А как их всех прокормить???
Напрасный труд
Напрасный труд ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:31
Заслужил тот,кто не пропустил,но забил.Остальное-эмоции.Вы ещё про "чемпионскую игру" расскажите,это у нас любимая тема.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 