«Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в финал Кубка Испании

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вчера, 23:55

«Реал» вышел в финал Кубка Испании, разгромив в ответной полуфинальной встрече «Барселону» 4:0. Таким образом, мадридцы отыгрались после поражения в домашнем первом матче со счетом 0:1.

Голы за мадридцев забили Винисиус Жуниор (45+1-я минута) и Карим Бензема (50-я, 58-я с пенальти и 81-я).

Теперь в финале «Реал» сыграет против «Осасуны». Поединок состоится 6 мая в Севилье.