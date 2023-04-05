«Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в финал Кубка Испании

«Реал» вышел в финал Кубка Испании, разгромив в ответной полуфинальной встрече «Барселону» 4:0. Таким образом, мадридцы отыгрались после поражения в домашнем первом матче со счетом 0:1.
Голы за мадридцев забили Винисиус Жуниор (45+1-я минута) и Карим Бензема (50-я, 58-я с пенальти и 81-я).
Теперь в финале «Реал» сыграет против «Осасуны». Поединок состоится 6 мая в Севилье.
Очень солидно смотрелись в первом, хоть и пропустили в дополнительное время, но все было под контролем. Но вот второй тайм, это ужас ужасный. Такого провала в этом сезоне не было. Реал впервые за очень долгое время разгромил каталонцев) такого не было с 2008 года! Но все серии когда-то заканчиваются.
Я бы легко мог раскритиковать Хави за этот матч, но с этой полузащитой, он и так прыгнул выше головы. В самый ответственный момент, ключевые игроки начали получать травмы один за другим.. в чемпионате с этим неплохо справились, за это нужно тренера похвалить. Лучше проиграть один матч 4-0, чем четыре матча по 1-0.
Бускетс, Кэсье и Роберто.. что они могли сегодня сделать против такой свежей команды? Какое обострение ждать от них?
Сливочных с победой. Барселоне удачи!
Очень солидно смотрелись в первом, хоть и пропустили в дополнительное время, но все было под контролем. Но вот второй тайм, это ужас ужасный. Такого провала в этом сезоне не было. Реал впервые за очень долгое время разгромил каталонцев) такого не было с 2008 года! Но все серии когда-то заканчиваются.
Я бы легко мог раскритиковать Хави за этот матч, но с этой полузащитой, он и так прыгнул выше головы. В самый ответственный момент, ключевые игроки начали получать травмы один за другим.. в чемпионате с этим неплохо справились, за это нужно тренера похвалить. Лучше проиграть один матч 4-0, чем четыре матча по 1-0.
Бускетс, Кэсье и Роберто.. что они могли сегодня сделать против такой свежей команды? Какое обострение ждать от них?
Сливочных с победой. Барселоне удачи!
Мадридцев с победой, полностью заслужили. Бензема преподал урок Левандовски, который после ЧМ деградировал. Так и должен играть нападающий. Жаль, что не удалось выйти в финал, но это игра. Теперь Барселоне спокойно доиграть чемпионат и взять золото Ла Лиги.
Увы, провальный матч для Барселоны. Неплохо контролировали игру до гола, после перерыва побежали отыгрываться и на привозили себе кучу голов. Сейчас логичным решением кажется сесть в такой же автобус, как в первом матче и оборонять 1-0. По крайней мере, не имея половины основного состава, это не смотрелось бы чем-то странным. Но дома так играть нельзя.
Мадридцев с победой, полностью заслужили. Бензема преподал урок Левандовски, который после ЧМ деградировал. Так и должен играть нападающий. Жаль, что не удалось выйти в финал, но это игра. Теперь Барселоне спокойно доиграть чемпионат и взять золото Ла Лиги.
Увы, провальный матч для Барселоны. Неплохо контролировали игру до гола, после перерыва побежали отыгрываться и на привозили себе кучу голов. Сейчас логичным решением кажется сесть в такой же автобус, как в первом матче и оборонять 1-0. По крайней мере, не имея половины основного состава, это не смотрелось бы чем-то странным. Но дома так играть нельзя.
Но это не оправдание, Барса второй тайм явно провалил, полностью и на каждом участке поля. Игроки после второго пропущенного перестали бороться за мяч.
Один Гави играет с огнём в глазах, всегда добавляет перца, а сливочные чёрные начинают плакать и обижаться на него. Крупная победа сливок с 63-го года, история немного повторяется, мы видели часто такие победы на Бернабеу в пользу Барсы!
Но это не оправдание, Барса второй тайм явно провалил, полностью и на каждом участке поля. Игроки после второго пропущенного перестали бороться за мяч.
Один Гави играет с огнём в глазах, всегда добавляет перца, а сливочные чёрные начинают плакать и обижаться на него. Крупная победа сливок с 63-го года, история немного повторяется, мы видели часто такие победы на Бернабеу в пользу Барсы!