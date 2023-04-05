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«Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в финал Кубка Испании

вчера, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» вышел в финал Кубка Испании, разгромив в ответной полуфинальной встрече «Барселону» 4:0. Таким образом, мадридцы отыгрались после поражения в домашнем первом матче со счетом 0:1.

Голы за мадридцев забили Винисиус Жуниор (45+1-я минута) и Карим Бензема (50-я, 58-я с пенальти и 81-я).

Теперь в финале «Реал» сыграет против «Осасуны». Поединок состоится 6 мая в Севилье.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 10:27
всегда когда трепят что-то связанное с выскочкой гвардиолкой это хорошо
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:26
Ну теперь можно к ним применять санкции.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:21
Ух ты. Впервые вижу положительный комментарий в сторону Месси от тебя. Что касается Месси, он не вернется в Барселону и не поедет в СА. Заключит контракт с ПСЖ. Сейчас он ждет пока будет ясность в будущем ПСЖ.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 09:24
какой же мерзкий этот гаве
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:13
Вот это мастера,особенно бросается ,в глаза контраст,после нашего кубка,примитивной игры,сразу испанский!! Техника,там голы ит.п,это одно,чего только стоит,а плюс,желание,азарт,страсти,короче время пролетело,за просмотром мгновенно!! Вот иногда задумываюся после таких матчей,а стоит ли нашим вобще ,в европе играть,или так позорится,нужна ли она им??! А нам наши там?!! Пусть играют здесь,в России между собой!!
shur
shur ответ RonReal (раскрыть)
сегодня в 09:05
...первый на валидоле...!!!
shur
shur
сегодня в 09:03
...против Реала надо играть рассудительно, нащуповая слабые
места, а не озлобленно и предвзято....!!! Через неделю Челси...!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 08:57
Просто стоит посмотреть как двигается по полю Бензема и какой объем работы он выполняет - небо и земля по сравнению с Левандовски - поляк давно и прочно привык, что для него все на блюдечке
Бульба 4
Бульба 4 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 08:57
Это просто значит, что Реал сильнее.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:49
За это поражение Хави не должен нести ответственность, за это должны полностью отвечать игроки, которые вышли играть. Ладно проиграть Реалу бывает и такое, но проиграть дома пред свое трибуной, при чем в одну калитку, это значить не уважать свою команду, своего тренера и своих болельщиков.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:49
Что бы с ТАКОЙ Барсой выиграть ЛЧ, Месси надо пахать как рабу на галерах и то не факт, что выиграют. А теперь назовите хоть одну маоа-мальски вескую причину, по которой Месси променяет ЧЕТЫРЕСТА миллионов евро в Саудовской Аравии, на рабский труд в Барсе за символическую, по сравнению с саудовской, плату.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 08:38
Как - то всё просто. Когда умеешь играть.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:16
Разом рассчитались за все последние неудачи в очных встречах.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 07:11
Рука опорная считается, если коснулся земли, а если нет, то пенальти по правилам. Вот и побойся бога, глаза есть, а признать не хотим. Так что ли? В обратную сторону сразу бы признал. Есть у вас тут такие, когда ВАР показывает очевидный оффсайд, то пишет что не было.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 07:01
И где был Модрич, когда Реал подряд три раза проиграл? Буся его съел?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 06:54
Смотрел только второй тайм. Как же это было красиво, великолепно и четырёхнольно!!! В одни ворота полностью шел матч. Барса совсем ничего не могла. Мяч у неё сразу отбирали.
За прошлый год отомстили.
Теперь осталось им "еще и за Севастополь ответить" (0-5 при Моуриньо) и будет красота
Ron09
Ron09
сегодня в 06:37
Надеюсь Яя Туре смотрел этот матч а то тявкал что Реал боится Барселоны
ABir
ABir
сегодня в 05:43
Вот и прилетела Барселоне ответочка, могут же сливочные, когда захотят. Всех болельщиков Реала с убедительной и красивой победой!
RonReal
RonReal
сегодня в 05:17
С победой, Реал! Как же кайфовал от игры Реала во втором тайме. Бензема реально рвет второй матч подряд.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:03
Неожиданный результат, если учесть что в гостях Барселона одержала победу.
112910415
112910415
сегодня в 04:57
зачем-то провалили второй тайм ...
4fb8ev2dr4pn
4fb8ev2dr4pn
сегодня в 04:15
Более классная команда закономерно выкинула с дороги в кювет более слабую
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 03:59
Хави теперь уволят ?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:41
Ну вот, а то Барселона...
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 02:41, ред.
Это был разгром .
balalay
balalay
сегодня в 01:56
очень странный матч, перед которым анчелотти заранее "победил", что это вообще было ))))
gu7kpc2y3za5
gu7kpc2y3za5
сегодня в 01:53
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 01:44
    Реал это всё-таки Реал и порой им и Барса не указ! Красиво и убедительно победили.
    Удачи Осасуне в финале!
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 01:25, ред.
    Да получит Месси зм,куда он денется!
    Ему и после завершения карьеры парочку золотых мячей дадут,по инерции
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 01:14, ред.
    Какого еще с 63 года крупная победа Реала над барселоной ? И после 63 года у Реала достаточно крупных побед над барселоной .
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