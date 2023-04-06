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В сборной Кыргызстана не исключают возможности приглашения Канчельскиса

06 апреля 2023, 17:25

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев высказался о возможности приглашения Андрея Канчельскиса в качестве главного тренера национальной команды.

Среди кандидатов называется Андрей Канчельскис. Есть ли он в шорт-листе? Учитывая, что мы только сегодня официально оформили наше расставание с Александром Крестининым — мы не могли ранее рассматривать других кандидатов. Только с сегодняшнего дня мы начнём просматривать возможные варианты. Думаю, фамилия Канчельскиса будет фигурировать. Сейчас рано говорить о каком-то шорт-листе. Мы только начнём поиски — будем искать достойную кандидатуру.

На сегодняшний день вопрос стоит о привлечении иностранного специалиста. Будет ли он из Европы или Азии — зависит от кандидатур, которые попадут в список. Для нас не принципиально, откуда он будет. Сейчас могу сказать, что мы ищем за рубежом. Есть местные тренеры, которые возглавляют другие сборные. Местные специалисты растут, у них есть практика. Со временем, возможно, будем рассматривать их на посту главного тренера основной национальной команды. Сейчас у основной сборной речь идёт пока только об иностранном специалисте.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
06 апреля в 19:19
И что в нём нашли.
протон
протон
06 апреля в 18:16
Мостовой :»ты был мне как брат ..» Андрейбай Канчельскисбаев.
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 17:53
Из Мелкобритании берите,там кризис переизбытка образовался.
протон
протон
06 апреля в 17:49
Кыргызстан Канчельскиса. Повторишь такое три раза - вызовешь дьявола.
Варвар7
Варвар7
06 апреля в 17:39
Не понимаю от куда пошёл слух про Андрея Канчельскиса наверное потому , что предыдущий тренер был с такими же инициалами - А К.
Гость
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