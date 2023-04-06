В сборной Кыргызстана не исключают возможности приглашения Канчельскиса

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев высказался о возможности приглашения в качестве главного тренера национальной команды.

Среди кандидатов называется Андрей Канчельскис. Есть ли он в шорт-листе? Учитывая, что мы только сегодня официально оформили наше расставание с Александром Крестининым — мы не могли ранее рассматривать других кандидатов. Только с сегодняшнего дня мы начнём просматривать возможные варианты. Думаю, фамилия Канчельскиса будет фигурировать. Сейчас рано говорить о каком-то шорт-листе. Мы только начнём поиски — будем искать достойную кандидатуру.

На сегодняшний день вопрос стоит о привлечении иностранного специалиста. Будет ли он из Европы или Азии — зависит от кандидатур, которые попадут в список. Для нас не принципиально, откуда он будет. Сейчас могу сказать, что мы ищем за рубежом. Есть местные тренеры, которые возглавляют другие сборные. Местные специалисты растут, у них есть практика. Со временем, возможно, будем рассматривать их на посту главного тренера основной национальной команды. Сейчас у основной сборной речь идёт пока только об иностранном специалисте.