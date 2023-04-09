«Челси» готов купить защитника за 100 миллионов евро

Защитник клуба «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол попал в сферу интересов «Челси».
Лондонцы готовы заплатить за футболиста 100 миллионов евро. Именно таковой является минимальная сумма, за которую «быки» готовы отпустить игрока. По слухам, «Реал» и «Манчестер Юнайтед» также готовы купить защитника.
Надо на 1,5 млрд состав набирать...
А если на 2 млрд наберут...то Лэмпард и сам поверит что он тренер...))
Надо на 1,5 млрд состав набирать...
А если на 2 млрд наберут...то Лэмпард и сам поверит что он тренер...))