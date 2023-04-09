«Челси» готов купить защитника за 100 миллионов евро

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вчера, 09:58

Защитник клуба «РБ Лейпциг» попал в сферу интересов «Челси».

Лондонцы готовы заплатить за футболиста 100 миллионов евро. Именно таковой является минимальная сумма, за которую «быки» готовы отпустить игрока. По слухам, «Реал» и «Манчестер Юнайтед» также готовы купить защитника.