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«Челси» готов купить защитника за 100 миллионов евро

вчера, 09:58

Защитник клуба «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол попал в сферу интересов «Челси».

Лондонцы готовы заплатить за футболиста 100 миллионов евро. Именно таковой является минимальная сумма, за которую «быки» готовы отпустить игрока. По слухам, «Реал» и «Манчестер Юнайтед» также готовы купить защитника.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:41
Сейчас вся футбольная европа поняла, что с Челси можно доить большие деньги, и шантажировать, типо "вы не купите, так другие возьмут"! А корпорация РБ продолжает делать деньги на лондонцах! Сначала продали Вернера, далее Нкунку, сейчас вот Гвардиола готовят на выход! Если чесно, ну не стоит Йошко этих денег! Да, молодой, мощный, талантливый, универсал, но не на 100 млн! Недавний ЧМ показал его уязвимось, да и в Лейпциге косячит переодически! Можно лучше взять Пау Торреса или поискать еще кого то, опытнее и дешевле
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:05
Значит очень хороший,если такие деньги выкладывают.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:56
Защитники просто столько не стоит.
drug01
drug01
вчера в 10:54
Откуда у Челси такие деньги? Неужели Абрамович оставил кормушку. Готов менять почти все линии в команде...
lotsman
lotsman
вчера в 10:48
Своих воспитанников, из академии продают, вместо того, чтобы развивать их, а готового хотят купить.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:41
Амбрамович, хорош уже прятаться за деревом, выходи..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:39
1 млрд евро не достаточно...для ухода с 10-го места...
Надо на 1,5 млрд состав набирать...
А если на 2 млрд наберут...то Лэмпард и сам поверит что он тренер...))
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:34
Ну что тут сказать? Может хозяева Челси нашли "заначку" Абрамовича? И пока всю её не "раздербанят" не успокоятся?
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 10:31
Похоже что Челси летом на "колхозном рынке" будет фаворитом... тут и продать нужно, а заодно и купить...:)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:28
Челси в этом сезоне уже ни кто не поможет!
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