Месси ждёт, что Лапорта лично обсудит с ним будущее в «Барселоне»

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вчера, 12:57

«Барселона» надеется вернуть нападающего , который выступает за ПСЖ .

Главным препятствием в этом начинании является финансовая сторона вопроса. Рисковать никто не хочет — ибо это может привести к тому, что каталонцы не смогут зарегистрировать аргентинца, как это было в 2021 году.

Ранее президент «Барселоны» встретился с отцом Месси Хорхе, который является агентом игрока. Теперь футболист надеется, что Лапорта лично свяжется и с ним, чтобы обсудить данный вопрос.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави уже думает, каким образом можно было бы вписать Месси в модель игры команды.