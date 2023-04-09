Месси ждёт, что Лапорта лично обсудит с ним будущее в «Барселоне»

«Барселона» надеется вернуть нападающего Лионеля Месси, который выступает за ПСЖ.
Главным препятствием в этом начинании является финансовая сторона вопроса. Рисковать никто не хочет — ибо это может привести к тому, что каталонцы не смогут зарегистрировать аргентинца, как это было в 2021 году.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с отцом Месси Хорхе, который является агентом игрока. Теперь футболист надеется, что Лапорта лично свяжется и с ним, чтобы обсудить данный вопрос.
Главный тренер «сине-гранатовых» Хави уже думает, каким образом можно было бы вписать Месси в модель игры команды.