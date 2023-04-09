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Месси ждёт, что Лапорта лично обсудит с ним будущее в «Барселоне»

вчера, 12:57

«Барселона» надеется вернуть нападающего Лионеля Месси, который выступает за ПСЖ.

Главным препятствием в этом начинании является финансовая сторона вопроса. Рисковать никто не хочет — ибо это может привести к тому, что каталонцы не смогут зарегистрировать аргентинца, как это было в 2021 году.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с отцом Месси Хорхе, который является агентом игрока. Теперь футболист надеется, что Лапорта лично свяжется и с ним, чтобы обсудить данный вопрос.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави уже думает, каким образом можно было бы вписать Месси в модель игры команды.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 09:39
Если Месси не на что кушать, то пускай едет в Саудовскую Аравию, где ему предлагают сумасшедший контракт и не морочит людям голову.
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:02
С помощью левыз пенальти, а вот в ПСЖ их нет и что мы видим? Полная игровая импотенция Месси, да кстати сейчас я так понял начнется нытье, что Месси единственный не виноват в провалах ПСЖ
youtomee
youtomee ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
ну прекрати, не настолько же он ее любит) Сколько у него там был последний контракт до ухода, что-то про 500млн за 4 или 5 лет со всякими бонусами писали ...он и тогда ведь любил Барселону, но кушать то что-то надо)
112910415
112910415
вчера в 18:57
поговорить-то надо !
cska1948
cska1948
вчера в 18:51
"...Главным препятствием в этом начинании является финансовая сторона вопроса..."
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Если Месси действительно ТАК сильно любит Барсу, что жить без неё не может и деньги для него НЕ главное, то что ему мешает заключить контракт с зарплатой ОДИН евро в год?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:43
Вот прям Хави сидит и думает, как его вписать в состав в случае перехода. Уверен, что Месси идеально впишется в любой состав Барселоны. Никак команда не перестроилась после его ухода, это долгий путь, если нет должного финансирования. Тот же Реал не торопится отпускать старых игроков вроде Модрича, Крооса, Бензема, нет им замены сегодня на рынке, а нужные игроки стоят очень больших денег.
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:36
Балласты не выигрывают ЧМ, а Месси сделал это блестяще!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:20, ред.
Всё же президенту клуба надо набраться мужества и отказаться от услуг аргентинца в будущем, если у него есть такие намерения. Надо строить команду с имеющимся составом, т.к. Месси через год-два уйдёт на пенсию и что тогда, всё начинать сначала ? Моё мнение - команде не хватает мощи в средней и передней линиях. Дембеле нет (пока), Левандовский - футболист для внутреннего пользования, а вот мощного "забивалы" на острие атаки нет.
Ищите и обрящете ( "Ищите и найдёте" в русск.переводе ). Прп. Авва Дорофей.
shur
shur
вчера в 16:42
...там Анчеллоти убрали, тут Лапорта на колени встал, ребята давайте о футболе!!!
амурец
амурец
вчера в 16:12
Тогда у Хави появятся проблемы куда засунуть балласт, а ставитт в состав его обяжут
DXTK
DXTK
вчера в 15:25, ред.
Абсолютно Месси тут не нужен, ушел все назад дороги нет. Лучше ребят из академии подтянуть. Найти замену Бускетсу подлатать защиту. Месси уже ничего не сможет даль Барселоне.

PS как было с Месси на поле....в ЛЧ.....0-3 от Ромы, 0-4 от Ливерпуля, 2-8 от Баварии и 1-4 от ПСЖ? где в этих играх он был, .....в ПСЖ где он был в плейофф с Реалом или с Баварией? для чего он нужен, для имиджа и рекламы. Я смотрю правде в глаза. Ну не вышли два раза из группы в ЛЧ, ну перестраивается команда, а если с ним не выйдут то уберут кого Хави, также как убирали Энрике, Вальверде.....+ плюс тут играет Левандовски обиженный на то что ему не дали ЗМ...... опять отвратительная обстановка в клубе, в раздевалке, и ухудшение результатов.
Elliada
Elliada
вчера в 15:22
Для начала - должен извиниться перед Месси за то, что изгнал из клуба. В бред про запрет Ла Лиги я не верю. Была статья, где говорилось, что можно было оставить Месси. Просто Лапорта с Пике решили строить Барселону без Месси, но не получилось. Ну и главное доказательство, что могли оставить Месси - сколько трансферов провели с его ухода. Один Лева обошелся Барсе в 40 млн + зарплата столько же.
Elliada
Elliada ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 15:18
На самом деле, Барселона не на ходу. Она не перестроилась. Не смогли выйти в плей-офф ЛЧ, вылетели из ЛЕ и Кубка Испании. В Ла Лиге лидируют только потому, что набрали очки на аутсайдерах и середняках, но проиграли все важные встречи. Реал, Севилья, Атлетико в этом сезоне в Ла Лиге не блещут, они откровенно провалили чемпионат.
рже
рже
вчера в 15:08
Месси вернеться в барсу для пенсии, пора начинать тренерскую карьеру.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:05, ред.
Читаешь новости про Месси, поданые в таком стиле, и представляешь-сидит такой себе злой гений, днями и ночами придумывает, как бы ему обанкротить кого-нибудь и всё требует, требует, требует...
Парень тренируется, играет, голы забивает, ЧМ выигрывает Некогда ему таким заниматься...
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:01
Совсем зазвездился.
dok66
dok66
вчера в 14:35
Команда на ходу , Хави смог ее перестроить . Как-то вписывать Месси - тяжелая задача . Думаю, его мнение и будет решающим , хотя все свалят на невозможность решить финансовые вопросы .
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:52
Батя может и запороть этот весь переход, наверняка он просит намного больше того, что может дать Барселона, а Месси того не зная, задается вопросом: "А что не так, почему снова ничего не выходит, по-моему и я, и Барселона хотим одного и того же." А отец там свои схемы строит, возможно когда Лео уходил из Барсы, к этому всему приложил руку Хорхе, масло в огонь подливал. Что-то мне кажется, когда Лео переходил к парижанам, Батя шептал на ухо: "Сынок, в ПСЖ будет в разы лучше, чем в это неблагодарной помойке, плюнь на них, здесь заживём, вот увидишь". Ага я увидел, Месси увидел, болельщики увидели, как тут Лео заиграл, что аж домой обратно хочет и пусть даже с понижением зарплаты. А он пойдёт, это дело времени. И всё это будет продолжаться до лета, а потом резко неожиданный момент и выходит новость в свет: "Чемпион мира, всё таки подписал контракт, но это как ни странно оказалась не Барселона, а Лос-Анджелес Гэлакси". Подпишите его уже кто-нибудь, заберите с просторов интернета.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:52
"Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках".
А.С.Пушкин 1833 г

"Уж не хочет быть он капитаном
Хочет быть владыкой каталонским
Чтобы жить ему в Барселоне
Что бы сам Лапорта служил ему
И был у него на посылках"
Х. Месси 2023 г
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:41
Месси никому не говорил, что он что-то от Барсы ждёт... От ПСЖ - да, спортивный проект... Остальное всё - домыслы ...
q7ns345bux75
q7ns345bux75
вчера в 13:39
Неслабые стали запросы у недоросля
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:38
«Главным препятствием в этом начинании является финансовая сторона вопроса»

Кто бы сомневался))
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:33, ред.
Достал уже хочешь переходи если так любишь Барселону. Кузнец без яиц
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:30
Пусть к арабам идет - у них деньги есть.
Гном уже один раз пустил Барселону по ветру.
swed27
swed27
вчера в 13:26
Не барское дело контракты обсуждать Менеджеры на это есть
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:24
При всем моем уважении к Мессенышу........С имиджевой точки зрения решение, конечно, хорошее, но вот с игровой - хз. Команда практически закончила перестройку и смотрится сейчас довольно неплохо. И брать возрастного игрока, будь он хоть трижды Месси, который по умолчанию будет играть одну из ключевых ролей - звучит, как минимум неоднозначно. С учётом ещё того, что команда почти целиком обновилось и потребуется время на адаптацию - вспомните его первый сезон в ПСЖ, когда вообще казалось, что все, Месси закончился.
kte4n8zyw7n6
kte4n8zyw7n6
вчера в 13:17
Всё решает отец Месси! У них главный денежный вопрос в жизни. Всё решится вероятно летом-осенью!!!
Гость
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