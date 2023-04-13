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Кокорин может остаться в «Арисе». Игрок готов пойти на снижение зарплаты

вчера, 17:47

Нападающий Александр Кокорин может стать игроком «Ариса» на постоянной основе. Об этом сообщил источник, близкий к «Фиорентине», которой принадлежат права на российского футболиста.

Сообщения о том, что Александр Кокорин точно не останется в «Арисе» и вернётся в «Фиорентину», не соответствуют действительности. Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих клубов и самого футболиста. Кокорин отлично показывает себя на Кипре, и ему нравится выступать за «Арис». Зарплата также не имеет большого значения, Кокорин готов пойти на понижение в финансовых условиях. Клубы пока не хотят никак комментировать переговоры по судьбе Александра, но всё решится к концу этого сезона.

Форвард перешёл в кипрский клуб на правах аренды до конца сезона в конце августа прошлого года.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:48
Значит понравилось Сане на Кипре если даже в зарплате готов ужаться.
Giovanny
Giovanny
вчера в 19:55
Нашел таки свое место.
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:39
Правильное решение. На Кипре погода кайф. Даже в отпуск никуда лететь не надо. Плюс в лиге он звезда
lotsman
lotsman
вчера в 19:33
Ему там комфортно. Постоянно в игре, да и играет не плохо.
Boricku
Boricku
вчера в 19:31
Кокоринча красава,забивака !
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:47
Хочет остаться в игре иди на уступки
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:27
Такого не может быть, потому что не может быть никогда.
drug01
drug01
вчера в 18:12
Верное решение Сашок! Пока держись а потом домой возвращайся!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:57
А куда ему ещё деваться?
Саша уже понял, что никому не нужен, кроме киприот.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:52
Если Санек идет на понижение зарплаты, то клуб может со своей стороны предложить долгосрочный контракт
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