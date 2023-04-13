Кокорин может остаться в «Арисе». Игрок готов пойти на снижение зарплаты

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вчера, 17:47

Нападающий может стать игроком «Ариса» на постоянной основе. Об этом сообщил источник, близкий к «Фиорентине», которой принадлежат права на российского футболиста.

Сообщения о том, что Александр Кокорин точно не останется в «Арисе» и вернётся в «Фиорентину», не соответствуют действительности. Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих клубов и самого футболиста. Кокорин отлично показывает себя на Кипре, и ему нравится выступать за «Арис». Зарплата также не имеет большого значения, Кокорин готов пойти на понижение в финансовых условиях. Клубы пока не хотят никак комментировать переговоры по судьбе Александра, но всё решится к концу этого сезона.

Форвард перешёл в кипрский клуб на правах аренды до конца сезона в конце августа прошлого года.