«Фатих Карагюмрюк» хочет сохранить Оздоева

Российский полузащитник является важным игроком турецкого «Фатих Карагюмрюк», поэтому футбольный клуб не заинтересован в его продаже. Об этом рассказал спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын.

До сегодняшнего момента было несколько слухов, что некоторые клубы заинтересованы в Магомеде Оздоеве. Но нам не приходили предложения по Магомеду. Однако это очень важный игрок для нас, у него контракт еще год, он наш лидер. Да, есть заинтересованность от клубов Турции и Европы, но это только слухи, мы не получали официальных предложений по нему. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его.