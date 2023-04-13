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«Фатих Карагюмрюк» хочет сохранить Оздоева

вчера, 10:53

Российский полузащитник Магомед Оздоев является важным игроком турецкого «Фатих Карагюмрюк», поэтому футбольный клуб не заинтересован в его продаже. Об этом рассказал спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын.

До сегодняшнего момента было несколько слухов, что некоторые клубы заинтересованы в Магомеде Оздоеве. Но нам не приходили предложения по Магомеду. Однако это очень важный игрок для нас, у него контракт еще год, он наш лидер. Да, есть заинтересованность от клубов Турции и Европы, но это только слухи, мы не получали официальных предложений по нему. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его.

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Все комментарии
INGUSH
INGUSH ответ 69bj239fe5we (раскрыть)
вчера в 16:07
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:36
    Нравится его игра клубу,значит оставят,еще и забивает.
    69bj239fe5we
    69bj239fe5we
    вчера в 12:16
    Пусть сохраняют, в РПЛ он уже не котируется, ну разве, что Химки.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:18
    Мы очень рады за турецких друзей!)
    Gahi
    Gahi
    вчера в 11:05
    Раз в клубе хотят чтобы Оздоев остался, стало быть он их устраивает на своей позиции. Удачи
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 11:05
    в турции интересный чемпионат, непростой. но для оздоева это предел
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 10:59
    Зря Оздоев поперся в Турцию...
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