«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за трансфер Беллингема

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
По данным источника, «горожане» являются фаворитами в борьбе за трансфер игрока, а сумма перехода может составить около 130 млн фунтов стерлингов.
Кроме того, «Манчестер Сити» имеет хорошие отношения с «Боруссией» Дортмунд.
Например Фоден их воспитанник. Палмер и Луис на подходе.
Я фанат Ливерпуля, но кто, кроме Арнольда из воспитанников реально играет в основе?
А в Арсенале кто? Сака только, остальные редко появляются в основе. Смит-Роу если только ещё отнести к основе.
Остаётся только Челси, тут соглашусь, они больше всех игроков к основе подпускают.
Например Фоден их воспитанник. Палмер и Луис на подходе.
Я фанат Ливерпуля, но кто, кроме Арнольда из воспитанников реально играет в основе?
А в Арсенале кто? Сака только, остальные редко появляются в основе. Смит-Роу если только ещё отнести к основе.
Остаётся только Челси, тут соглашусь, они больше всех игроков к основе подпускают.