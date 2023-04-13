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«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за трансфер Беллингема

вчера, 11:48

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По данным источника, «горожане» являются фаворитами в борьбе за трансфер игрока, а сумма перехода может составить около 130 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, «Манчестер Сити» имеет хорошие отношения с «Боруссией» Дортмунд.

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Все комментарии
Prozet92
Prozet92
вчера в 15:29
erla1984

Например Фоден их воспитанник. Палмер и Луис на подходе.

Я фанат Ливерпуля, но кто, кроме Арнольда из воспитанников реально играет в основе?

А в Арсенале кто? Сака только, остальные редко появляются в основе. Смит-Роу если только ещё отнести к основе.

Остаётся только Челси, тут соглашусь, они больше всех игроков к основе подпускают.
erla1984
erla1984
вчера в 14:39
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 14:09
    Кроме Сити никто трансфер и не потянет.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 13:25
    Скупают все что ползает и летает! А вдруг пригодится? Деньги-то есть!
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 12:12
    А вместо кого, им что не хватает игроков в его амплуа? Или есть слухи о трансфере Холанда?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 12:06
    Да сколько им нужно? Мы на зиму столько не делаем консервов.
    drug01
    drug01
    вчера в 12:05
    Манчестер Сити сейчас на ходу. И в эту команду охотно идут игроки....
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:04
    Вопрос в золотом запасе покупателя?
    Гость
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