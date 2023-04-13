«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за трансфер Беллингема

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вчера, 11:48

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По данным источника, «горожане» являются фаворитами в борьбе за трансфер игрока, а сумма перехода может составить около 130 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, «Манчестер Сити» имеет хорошие отношения с «Боруссией» Дортмунд.