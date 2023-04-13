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«Барселона» хочет продать Фати из-за высказываний отца футболиста

вчера, 16:47

Нападающий Ансу Фати может покинуть «Барселону» этим летом.

По данным источника, руководство «сине-гранатовых» недовольно публичными высказываниями отца футболиста, который ранее заявил, что зол на каталонский клуб и считает, что его сын должен покинуть команду, потому что заслуживает больше игрового времени. Это одна из причин, по которым «Барселона» хочет продать Фати.

Жорже Мендеша, агента Фати, попросили искать предложения по трансферу игрока с компенсацией не менее 40 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон ответ q6e6dfqvkr9g (раскрыть)
вчера в 19:40
Три месяца попылил чисто с соперниками у которых по нему толком информации не было, потом сломался, получил 10 номер и волну пиара с ценником в 100 лямов. Хотя по факту ни в одном из моментов он не казался сильнее раннего Бояна или даже Педро Родригеса. У Педро вообще таких феерий как у Фати в 50 матчах минимум наберётся, а ведь ему никогда не пели дифирамбы, он просто качественно делал свою работу...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:16
Много раз говорил, что Барселона - не его клуб.
Ему бы в АПЛ или Бундеслигу - там по мячу бьют, а не катают туда-сюда...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:25
Пусть ищут, столько все равно не дадут.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:16
Медвежью услугу папаша сыну оказал...
q6e6dfqvkr9g
q6e6dfqvkr9g
вчера в 18:15
Если каждого папу слушаться, футболистов не будет! Кто играть тогда будет???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:51
Со стороны виднее.
Отец Месси тоже иногда вносит футбольные корректировки)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:50
Как бы сказали бы у нас - папа до ... высказывался...
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