«Барселона» хочет продать Фати из-за высказываний отца футболиста

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вчера, 16:47

Нападающий может покинуть «Барселону» этим летом.

По данным источника, руководство «сине-гранатовых» недовольно публичными высказываниями отца футболиста, который ранее заявил, что зол на каталонский клуб и считает, что его сын должен покинуть команду, потому что заслуживает больше игрового времени. Это одна из причин, по которым «Барселона» хочет продать Фати.

Жорже Мендеша, агента Фати, попросили искать предложения по трансферу игрока с компенсацией не менее 40 млн евро.