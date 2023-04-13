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Руководство ПСЖ разочаровано в Экитике и хочет продать игрока

вчера, 10:44

Нападающий Уго Экитике может покинуть ПСЖ.

По данным источника, руководство парижского клуба разочаровано выступлениями форварда. Боссы парижан намерены продать игрока летом, однако не еще не сообщали ему о своем решении.

Сам Экитике рассчитывает продолжить выступать за ПСЖ в следующем сезоне.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:27
Мда уж, козел отпущения найден)
karnager
karnager
вчера в 13:32
Очередная шоколадка растаяла раньше времени ?
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 12:47
Сначала прочитал как Этикет 😂
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:31
И правильно делаете что не сообщаете страдальцу о его будущем...
Пусть это будет летним сюрпризом, тем более, по ходу, он читать не умеет..., а если букает то на соккер не заходит)
t57zjfey9mc7
t57zjfey9mc7
вчера в 11:01
Экитике, судя по всему, узнает из СМИ о том, что не нужен ПСЖ...
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:00
Им нужно избавиться от гнома.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:57
Зачем они его брали?
Очевидно, что он не игрок уровня ПСЖ.
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