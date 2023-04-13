Руководство ПСЖ разочаровано в Экитике и хочет продать игрока

Нападающий Уго Экитике может покинуть ПСЖ.
По данным источника, руководство парижского клуба разочаровано выступлениями форварда. Боссы парижан намерены продать игрока летом, однако не еще не сообщали ему о своем решении.
Сам Экитике рассчитывает продолжить выступать за ПСЖ в следующем сезоне.
Пусть это будет летним сюрпризом, тем более, по ходу, он читать не умеет..., а если букает то на соккер не заходит)
Пусть это будет летним сюрпризом, тем более, по ходу, он читать не умеет..., а если букает то на соккер не заходит)
Очевидно, что он не игрок уровня ПСЖ.
Очевидно, что он не игрок уровня ПСЖ.